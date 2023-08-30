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В Крыму почти 20 часов тушили возгорание сухой растительности

В Крыму почти 20 часов тушили возгорание сухой растительности - РИА Новости Крым, 30.08.2023

В Крыму почти 20 часов тушили возгорание сухой растительности

В Крыму ликвидировали возгорание сухой растительности на площади 30 гектаров, тушение пожара продолжалось около 20 часов. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 30.08.2023

2023-08-30T11:02

2023-08-30T11:02

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг — РИА Новости Крым. В Крыму ликвидировали возгорание сухой растительности на площади 30 гектаров, тушение пожара продолжалось около 20 часов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.Информация о возгорании сухой растительности в районе села Прудовое Симферопольского района поступило в службу спасения накануне в 12:33. К месту происшествия немедленно были направлены дежурные подразделения МЧС и лесоохотничьего хозяйства.Всего в ликвидации пожара были задействованы около 60 человек и 18 единиц техники. В причинах происшествия разбираются эксперты.Как сообщалось, спасатели МЧС России второй день тушат сильный лесной пожар в Геленджике. Его площадь составляет 118 гектаров. В ликвидации последствий возгорания задействованы более 440 человек и 80 единиц техники, в том числе вертолеты Ми-8 и два самолета-амфибии МЧС.Читайте также на РИА Новости Крым:Самолеты-амфибии, два Ми-8 и более 440 человек тушат пожар в ГеленджикеВ Крыму участились пожарыВ Крыму продлен запрет на посещение лесов

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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