В Крыму почти 20 часов тушили возгорание сухой растительности
МЧС Крыма: возгорание сухой растительности ликвидировано на площади 30 гектаров
11:02 30.08.2023 (обновлено: 11:03 30.08.2023)
© Фото: пресс-служба МЧС Республики КрымЛиквидация лесного пожара. Архивное фото
© Фото: пресс-служба МЧС Республики Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг — РИА Новости Крым. В Крыму ликвидировали возгорание сухой растительности на площади 30 гектаров, тушение пожара продолжалось около 20 часов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.
Информация о возгорании сухой растительности в районе села Прудовое Симферопольского района поступило в службу спасения накануне в 12:33. К месту происшествия немедленно были направлены дежурные подразделения МЧС и лесоохотничьего хозяйства.
"По прибытии на место было установлено, что произошло возгорание сухой растительности. Также для ликвидации возгорания была привлечена сельхозтехника фермерских хозяйств. Локализация пожара – 29 августа в 16:10, ликвидация – 30 августа в 8:45. Площадь составила 30 га. Сведений о погибших и пострадавших не поступало", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Всего в ликвидации пожара были задействованы около 60 человек и 18 единиц техники. В причинах происшествия разбираются эксперты.
Как сообщалось, спасатели МЧС России второй день тушат сильный лесной пожар в Геленджике. Его площадь составляет 118 гектаров. В ликвидации последствий возгорания задействованы более 440 человек и 80 единиц техники, в том числе вертолеты Ми-8 и два самолета-амфибии МЧС.
Читайте также на РИА Новости Крым: