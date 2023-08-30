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В Крыму почти 20 часов тушили возгорание сухой растительности - РИА Новости Крым, 30.08.2023
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В Крыму почти 20 часов тушили возгорание сухой растительности
В Крыму почти 20 часов тушили возгорание сухой растительности - РИА Новости Крым, 30.08.2023
В Крыму почти 20 часов тушили возгорание сухой растительности
В Крыму ликвидировали возгорание сухой растительности на площади 30 гектаров, тушение пожара продолжалось около 20 часов. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 30.08.2023
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг — РИА Новости Крым. В Крыму ликвидировали возгорание сухой растительности на площади 30 гектаров, тушение пожара продолжалось около 20 часов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.Информация о возгорании сухой растительности в районе села Прудовое Симферопольского района поступило в службу спасения накануне в 12:33. К месту происшествия немедленно были направлены дежурные подразделения МЧС и лесоохотничьего хозяйства.Всего в ликвидации пожара были задействованы около 60 человек и 18 единиц техники. В причинах происшествия разбираются эксперты.Как сообщалось, спасатели МЧС России второй день тушат сильный лесной пожар в Геленджике. Его площадь составляет 118 гектаров. В ликвидации последствий возгорания задействованы более 440 человек и 80 единиц техники, в том числе вертолеты Ми-8 и два самолета-амфибии МЧС.Читайте также на РИА Новости Крым:Самолеты-амфибии, два Ми-8 и более 440 человек тушат пожар в ГеленджикеВ Крыму участились пожарыВ Крыму продлен запрет на посещение лесов
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РИА Новости Крым
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В Крыму почти 20 часов тушили возгорание сухой растительности

МЧС Крыма: возгорание сухой растительности ликвидировано на площади 30 гектаров

11:02 30.08.2023 (обновлено: 11:03 30.08.2023)
 
© Фото: пресс-служба МЧС Республики КрымЛиквидация лесного пожара. Архивное фото
Ликвидация лесного пожара. Архивное фото
© Фото: пресс-служба МЧС Республики Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг — РИА Новости Крым. В Крыму ликвидировали возгорание сухой растительности на площади 30 гектаров, тушение пожара продолжалось около 20 часов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.
Информация о возгорании сухой растительности в районе села Прудовое Симферопольского района поступило в службу спасения накануне в 12:33. К месту происшествия немедленно были направлены дежурные подразделения МЧС и лесоохотничьего хозяйства.
"По прибытии на место было установлено, что произошло возгорание сухой растительности. Также для ликвидации возгорания была привлечена сельхозтехника фермерских хозяйств. Локализация пожара – 29 августа в 16:10, ликвидация – 30 августа в 8:45. Площадь составила 30 га. Сведений о погибших и пострадавших не поступало", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Всего в ликвидации пожара были задействованы около 60 человек и 18 единиц техники. В причинах происшествия разбираются эксперты.
Как сообщалось, спасатели МЧС России второй день тушат сильный лесной пожар в Геленджике. Его площадь составляет 118 гектаров. В ликвидации последствий возгорания задействованы более 440 человек и 80 единиц техники, в том числе вертолеты Ми-8 и два самолета-амфибии МЧС.
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