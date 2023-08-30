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Самолеты-амфибии, два Ми-8 и более 440 человек тушат пожар в Геленджике - РИА Новости Крым, 30.08.2023
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Самолеты-амфибии, два Ми-8 и более 440 человек тушат пожар в Геленджике
Самолеты-амфибии, два Ми-8 и более 440 человек тушат пожар в Геленджике - РИА Новости Крым, 30.08.2023
Самолеты-амфибии, два Ми-8 и более 440 человек тушат пожар в Геленджике
Площадь возгорания лесной подстилки в Геленджике выросла до 118 гектаров, в ликвидации пожара задействованы более 440 человек. Об этом сообщил мэр города... РИА Новости Крым, 30.08.2023
2023-08-30T10:27
2023-08-30T10:30
алексей богодистов
геленджик
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
пожар
происшествия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг — РИА Новости Крым. Площадь возгорания лесной подстилки в Геленджике выросла до 118 гектаров, в ликвидации пожара задействованы более 440 человек. Об этом сообщил мэр города Алексей Богодистов в Telegram-канале.В среду утром МЧС России сообщило о распространении огня на 30 гектаров, к тушению подключили вертолеты Ми-8. Всего за несколько часов площадь выросла почти в четыре раза, на помощь вылетели самолеты-амфибии Бе-200.По данным РИА Новости, для ликвидации ЧП уже задействован и второй самолет БЕ200.Читайте также на РИА Новости Крым:Лесной пожар в Геленджике распространился на 30 гектаровКрупный пожар бушует несколько часов в горах ГеленджикаВ Крыму участились пожары
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алексей богодистов, геленджик, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), пожар, происшествия, новости, краснодарский край
Самолеты-амфибии, два Ми-8 и более 440 человек тушат пожар в Геленджике

Самолеты-амфибии, два Ми-8 и более 440 человек тушат лесной пожар в Геленджике

10:27 30.08.2023 (обновлено: 10:30 30.08.2023)
 
© Telegram Вениамин КондратьевРаботы по тушению лесного пожара в Геленджике
Работы по тушению лесного пожара в Геленджике
© Telegram Вениамин Кондратьев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг — РИА Новости Крым. Площадь возгорания лесной подстилки в Геленджике выросла до 118 гектаров, в ликвидации пожара задействованы более 440 человек. Об этом сообщил мэр города Алексей Богодистов в Telegram-канале.
В среду утром МЧС России сообщило о распространении огня на 30 гектаров, к тушению подключили вертолеты Ми-8. Всего за несколько часов площадь выросла почти в четыре раза, на помощь вылетели самолеты-амфибии Бе-200.
"По данным главка МЧС России по Краснодарскому краю, площадь возгорания составила 118 га. В ликвидации задействовано более 80 единиц техники и 441 человек. Помощь оказывают подготовленные добровольцы. На место тушения вылетел самолет БЕ200 из аэропорта Платов (Ростов-на-Дону)", - проинформировал Богодистов.
По данным РИА Новости, для ликвидации ЧП уже задействован и второй самолет БЕ200.
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