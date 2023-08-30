https://crimea.ria.ru/20230830/samolety-amfibii-dva-mi-8-i-bolee-440-chelovek-tushat-pozhar-v-gelendzhike-1131038754.html

Самолеты-амфибии, два Ми-8 и более 440 человек тушат пожар в Геленджике

Самолеты-амфибии, два Ми-8 и более 440 человек тушат пожар в Геленджике - РИА Новости Крым, 30.08.2023

Самолеты-амфибии, два Ми-8 и более 440 человек тушат пожар в Геленджике

Площадь возгорания лесной подстилки в Геленджике выросла до 118 гектаров, в ликвидации пожара задействованы более 440 человек. Об этом сообщил мэр города... РИА Новости Крым, 30.08.2023

2023-08-30T10:27

2023-08-30T10:27

2023-08-30T10:30

алексей богодистов

геленджик

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

пожар

происшествия

новости

краснодарский край

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг — РИА Новости Крым. Площадь возгорания лесной подстилки в Геленджике выросла до 118 гектаров, в ликвидации пожара задействованы более 440 человек. Об этом сообщил мэр города Алексей Богодистов в Telegram-канале.В среду утром МЧС России сообщило о распространении огня на 30 гектаров, к тушению подключили вертолеты Ми-8. Всего за несколько часов площадь выросла почти в четыре раза, на помощь вылетели самолеты-амфибии Бе-200.По данным РИА Новости, для ликвидации ЧП уже задействован и второй самолет БЕ200.Читайте также на РИА Новости Крым:Лесной пожар в Геленджике распространился на 30 гектаровКрупный пожар бушует несколько часов в горах ГеленджикаВ Крыму участились пожары

геленджик

краснодарский край

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2023

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алексей богодистов, геленджик, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), пожар, происшествия, новости, краснодарский край