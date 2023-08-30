https://crimea.ria.ru/20230830/lesnoy-pozhar-v-gelendzhike-rasprostranilsya-na-30-gektarov-1131035743.html

Лесной пожар в Геленджике распространился на 30 гектаров

Лесной пожар в Геленджике распространился на 30 гектаров - РИА Новости Крым, 30.08.2023

Лесной пожар в Геленджике распространился на 30 гектаров

Площадь лесного пожара в Геленджике возросла до 30 гектаров, в ликвидации возгорания задействовано более 400 человек и 70 единиц техники, в том числе два... РИА Новости Крым, 30.08.2023

2023-08-30T08:34

2023-08-30T08:34

2023-08-30T08:35

пожар

геленджик

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

происшествия

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кубань

краснодарский край

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг - РИА Новости Крым. Площадь лесного пожара в Геленджике возросла до 30 гектаров, в ликвидации возгорания задействовано более 400 человек и 70 единиц техники, в том числе два вертолета Ми-8. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России. Возгорание в микрорайоне Куприянова щель началось во вторник, площадь пожара составляла 1,5 га. В считанные часы огонь распространился на 5 га и перешел также на территорию Бобруковой Щели. В течение ночи огонь продолжал "идти" по лесному массиву. Тушение осложняется сильным ветром с порывами до 30 м/с и сложно-пересеченным рельефом местности, уточнили в спасательном ведомстве. Дополнительно для ликвидации пожара прибыла аэромобильная группировка МЧС Краснодарского края."Огонь распространился к вершине горы. На данный момент угрозы населенным пунктам и объектам инфраструктуры нет. Работы по тушению пожара не останавливаются ни на минуту",- добавили в МЧС Кубани.

https://crimea.ria.ru/20230829/krupnyy-pozhar-bushuet-neskolko-chasov-v-gorakh-gelendzhika-1131033320.html

геленджик

кубань

краснодарский край

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пожар, геленджик, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), происшествия, новости, кубань, краснодарский край