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Лесной пожар в Геленджике распространился на 30 гектаров - РИА Новости Крым, 30.08.2023
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Лесной пожар в Геленджике распространился на 30 гектаров
Лесной пожар в Геленджике распространился на 30 гектаров - РИА Новости Крым, 30.08.2023
Лесной пожар в Геленджике распространился на 30 гектаров
Площадь лесного пожара в Геленджике возросла до 30 гектаров, в ликвидации возгорания задействовано более 400 человек и 70 единиц техники, в том числе два... РИА Новости Крым, 30.08.2023
2023-08-30T08:34
2023-08-30T08:35
пожар
геленджик
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
происшествия
новости
кубань
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг - РИА Новости Крым. Площадь лесного пожара в Геленджике возросла до 30 гектаров, в ликвидации возгорания задействовано более 400 человек и 70 единиц техники, в том числе два вертолета Ми-8. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России. Возгорание в микрорайоне Куприянова щель началось во вторник, площадь пожара составляла 1,5 га. В считанные часы огонь распространился на 5 га и перешел также на территорию Бобруковой Щели. В течение ночи огонь продолжал "идти" по лесному массиву. Тушение осложняется сильным ветром с порывами до 30 м/с и сложно-пересеченным рельефом местности, уточнили в спасательном ведомстве. Дополнительно для ликвидации пожара прибыла аэромобильная группировка МЧС Краснодарского края."Огонь распространился к вершине горы. На данный момент угрозы населенным пунктам и объектам инфраструктуры нет. Работы по тушению пожара не останавливаются ни на минуту",- добавили в МЧС Кубани.
https://crimea.ria.ru/20230829/krupnyy-pozhar-bushuet-neskolko-chasov-v-gorakh-gelendzhika-1131033320.html
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пожар, геленджик, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), происшествия, новости, кубань, краснодарский край
Лесной пожар в Геленджике распространился на 30 гектаров

МЧС: площадь лесного пожара в Геленджике выросла до 30 гектаров

08:34 30.08.2023 (обновлено: 08:35 30.08.2023)
 
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкПожар
Пожар - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
© РИА Новости . Алексей Куденко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг - РИА Новости Крым. Площадь лесного пожара в Геленджике возросла до 30 гектаров, в ликвидации возгорания задействовано более 400 человек и 70 единиц техники, в том числе два вертолета Ми-8. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.
Возгорание в микрорайоне Куприянова щель началось во вторник, площадь пожара составляла 1,5 га. В считанные часы огонь распространился на 5 га и перешел также на территорию Бобруковой Щели. В течение ночи огонь продолжал "идти" по лесному массиву.
"По последним данным, площадь пожара составляет 30 га. На месте работают более 400 человек и 70 единиц техники, в том числе два вертолета Ми-8 МЧС России", - говорится в сообщении.
Тушение осложняется сильным ветром с порывами до 30 м/с и сложно-пересеченным рельефом местности, уточнили в спасательном ведомстве. Дополнительно для ликвидации пожара прибыла аэромобильная группировка МЧС Краснодарского края.
"Огонь распространился к вершине горы. На данный момент угрозы населенным пунктам и объектам инфраструктуры нет. Работы по тушению пожара не останавливаются ни на минуту",- добавили в МЧС Кубани.
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ПожарГеленджикМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)ПроисшествияНовостиКубаньКраснодарский край
 
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