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Авария на сетях обесточила 20 улиц Симферополя

Авария на сетях обесточила 20 улиц Симферополя - РИА Новости Крым, 11.12.2024

Авария на сетях обесточила 20 улиц Симферополя

Больше шести тысяч жителей Симферополя остались без электричества из-за аварии на сетях, сообщает первый заместитель министра топлива и энергетики Республики... РИА Новости Крым, 11.12.2024

2024-12-11T14:59

2024-12-11T14:59

2024-12-11T15:07

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым. Больше шести тысяч жителей Симферополя остались без электричества из-за аварии на сетях, сообщает первый заместитель министра топлива и энергетики Республики Крым Владимир Воронкин."В связи с технологическим нарушением в сетях "Крымэнерго" произошло отключение электроэнергии в Симферополе. Обесточено 16 трансформаторных подстанций, без света 6451 человек", - написал он в Telegram-канале."На месте работает аварийная бригада. Планируемое время восстановления электроснабжения – 3 часа", - проинформировали в "Крымэнерго".Ранее на предприятии сообщали, что до 17 часов будут обесточены два десятка улиц Симферополя в связи с проведением работ на электросетях.Как сообщалось, власти Крыма выделили 50 миллионов рублей, полученных от национализации имущества украинских олигархов, на установку 16 трансформаторных подстанций в садовых товариществах ряда регионов республики.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что в Крыму делают для улучшения качества поставляемой электроэнергииАксенов поручил провести проверки в "Крымэнерго" из-за жалоб на хамствоСколько в Крыму надо будет платить за свет с 1 июля

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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