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Авария на сетях обесточила 20 улиц Симферополя
Авария на сетях обесточила 20 улиц Симферополя - РИА Новости Крым, 11.12.2024
Авария на сетях обесточила 20 улиц Симферополя
Больше шести тысяч жителей Симферополя остались без электричества из-за аварии на сетях, сообщает первый заместитель министра топлива и энергетики Республики... РИА Новости Крым, 11.12.2024
2024-12-11T14:59
2024-12-11T14:59
2024-12-11T15:07
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым. Больше шести тысяч жителей Симферополя остались без электричества из-за аварии на сетях, сообщает первый заместитель министра топлива и энергетики Республики Крым Владимир Воронкин."В связи с технологическим нарушением в сетях "Крымэнерго" произошло отключение электроэнергии в Симферополе. Обесточено 16 трансформаторных подстанций, без света 6451 человек", - написал он в Telegram-канале."На месте работает аварийная бригада. Планируемое время восстановления электроснабжения – 3 часа", - проинформировали в "Крымэнерго".Ранее на предприятии сообщали, что до 17 часов будут обесточены два десятка улиц Симферополя в связи с проведением работ на электросетях.Как сообщалось, власти Крыма выделили 50 миллионов рублей, полученных от национализации имущества украинских олигархов, на установку 16 трансформаторных подстанций в садовых товариществах ряда регионов республики.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что в Крыму делают для улучшения качества поставляемой электроэнергииАксенов поручил провести проверки в "Крымэнерго" из-за жалоб на хамствоСколько в Крыму надо будет платить за свет с 1 июля
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Авария на сетях обесточила 20 улиц Симферополя
В Симферополе 20 улиц остались без света из-за аварии
14:59 11.12.2024 (обновлено: 15:07 11.12.2024)