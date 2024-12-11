https://crimea.ria.ru/20241211/v-sevastopole-podryadchik-obmanul-byudzhet-na-obustroystve-urochischa-laspi-1142553957.html

В Севастополе подрядчик обманул бюджет на обустройстве урочища Ласпи

В Севастополе подрядчик обманул бюджет на обустройстве урочища Ласпи - РИА Новости Крым, 11.12.2024

В Севастополе подрядчик обманул бюджет на обустройстве урочища Ласпи

В Севастополе открыто уголовное дело о мошенничестве при обустройстве зоны отдыха в урочище Ласпи. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города. РИА Новости Крым, 11.12.2024

2024-12-11T15:38

2024-12-11T15:38

2024-12-11T15:39

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек - РИА Новости Крым. В Севастополе открыто уголовное дело о мошенничестве при обустройстве зоны отдыха в урочище Ласпи. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города.По данным надзорного ведомства, в мае 2022 года севастопольская дирекция особо охраняемых природных территорий регионального значения и лесного хозяйства заключила с подрядчиком договор по обустройству расположенной в урочище зоны отдыха на территории базы "Охотничья". В июне того же года подрядчик предоставил акты выполненных работ и получил полную оплату.Уголовное дело открыто по статье о мошенничестве в крупном размере. Ход и результаты расследования уголовного дела контролирует прокуратура.На капремонте дома инвалидов в Севастополе ранее украли 11 млн бюджетных рублей. Суду предстоит решить судьбу гендиректоров двух подрядных организаций, которых обвиняют в мошенничестве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму бизнесменов осудили за хищение 9 млн рублей у водоканала ЮБКВ Крыму подрядчики пойдут под суд за мошенничество на госконтрактахСевастополь лишился земли на 4 млн рублей из-за подлога в правительстве

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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