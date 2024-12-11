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В Севастополе подрядчик обманул бюджет на обустройстве урочища Ласпи - РИА Новости Крым, 11.12.2024
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В Севастополе подрядчик обманул бюджет на обустройстве урочища Ласпи
В Севастополе подрядчик обманул бюджет на обустройстве урочища Ласпи - РИА Новости Крым, 11.12.2024
В Севастополе подрядчик обманул бюджет на обустройстве урочища Ласпи
В Севастополе открыто уголовное дело о мошенничестве при обустройстве зоны отдыха в урочище Ласпи. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города. РИА Новости Крым, 11.12.2024
2024-12-11T15:38
2024-12-11T15:39
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происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек - РИА Новости Крым. В Севастополе открыто уголовное дело о мошенничестве при обустройстве зоны отдыха в урочище Ласпи. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города.По данным надзорного ведомства, в мае 2022 года севастопольская дирекция особо охраняемых природных территорий регионального значения и лесного хозяйства заключила с подрядчиком договор по обустройству расположенной в урочище зоны отдыха на территории базы "Охотничья". В июне того же года подрядчик предоставил акты выполненных работ и получил полную оплату.Уголовное дело открыто по статье о мошенничестве в крупном размере. Ход и результаты расследования уголовного дела контролирует прокуратура.На капремонте дома инвалидов в Севастополе ранее украли 11 млн бюджетных рублей. Суду предстоит решить судьбу гендиректоров двух подрядных организаций, которых обвиняют в мошенничестве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму бизнесменов осудили за хищение 9 млн рублей у водоканала ЮБКВ Крыму подрядчики пойдут под суд за мошенничество на госконтрактахСевастополь лишился земли на 4 млн рублей из-за подлога в правительстве
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ласпи, крым, новости крыма, прокуратура города севастополя, севастополь, происшествия
В Севастополе подрядчик обманул бюджет на обустройстве урочища Ласпи

Прокуратура выявила аферу на обустройстве зоны отдыха в под Севастополем

15:38 11.12.2024 (обновлено: 15:39 11.12.2024)
 
© РИА Новости Крым . Александр ДружиновичКрым. Регионы России
Крым. Регионы России - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
© РИА Новости Крым . Александр Дружинович
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек - РИА Новости Крым. В Севастополе открыто уголовное дело о мошенничестве при обустройстве зоны отдыха в урочище Ласпи. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города.
По данным надзорного ведомства, в мае 2022 года севастопольская дирекция особо охраняемых природных территорий регионального значения и лесного хозяйства заключила с подрядчиком договор по обустройству расположенной в урочище зоны отдыха на территории базы "Охотничья". В июне того же года подрядчик предоставил акты выполненных работ и получил полную оплату.
"Вместе с тем, в эти документы были включены заведомо ложные сведения о выполнении части работ, которые в действительности не производились. Таким образом, подрядчик необоснованно получил бюджетные денежные средства в размере свыше 420 тыс. рублей", - сказано в сообщении.
Уголовное дело открыто по статье о мошенничестве в крупном размере. Ход и результаты расследования уголовного дела контролирует прокуратура.
На капремонте дома инвалидов в Севастополе ранее украли 11 млн бюджетных рублей. Суду предстоит решить судьбу гендиректоров двух подрядных организаций, которых обвиняют в мошенничестве.
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ЛаспиКрымНовости КрымаПрокуратура города СевастополяСевастопольПроисшествия
 
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