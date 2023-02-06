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В Крыму бизнесменов осудили за хищение 9 млн рублей у водоканала ЮБК - РИА Новости Крым, 06.02.2023
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В Крыму бизнесменов осудили за хищение 9 млн рублей у водоканала ЮБК
В Крыму бизнесменов осудили за хищение 9 млн рублей у водоканала ЮБК - РИА Новости Крым, 06.02.2023
В Крыму бизнесменов осудили за хищение 9 млн рублей у водоканала ЮБК
Ялтинский городской суд приговорил нескольких представителей подрядных организаций к различным срокам тюремного заключения за хищение 8,8 млн рублей у... РИА Новости Крым, 06.02.2023
2023-02-06T14:58
2023-02-06T14:58
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
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ялтинский городской суд
водоканал южного берега крыма
закон и право
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. Ялтинский городской суд приговорил нескольких представителей подрядных организаций к различным срокам тюремного заключения за хищение 8,8 млн рублей у госпредприятия "Водоканал Южного берега Крыма". Об этом сообщила пресс-служба управления ФСБ по Крыму и Севастополю."Установлено, что четверо должностных лиц совершили хищение денежных средств ГУП Республики Крым "Водоканал Южного берега Крыма" путем обмана в особо крупном размере при строительстве объекта "Капитальный ремонт конструкций быстротока узла водосброса Загорского водохранилища", - говорится в сообщении.Как уточнили в ведомстве, в преступную группу входили лица из числа руководства подрядных и субподрядных организаций, а также сотрудники коммерческой фирмы и стройконтроля.Один участников группы создавал видимость выполнения работ по контракту в полном объеме, вносил в документацию заведомо ложные завышенные сведения об объемах, стоимости и качестве выполненных работ. Также он организовал подписание документов инженерами независимого строительного контроля, которые получили за это свою долю.Подсудимые частично возместили ущерб на сумму 610 тысяч рублей. Согласно приговору суда, представитель субподрядчика получил полтора года лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Представитель генерального подрядчика и один из инженеров строительного контроля приговорены к полутора годам колонии общего режима. Второй инженер получил полтора года условно с испытательным сроком три года.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму подрядчики пойдут под суд за мошенничество на госконтрактахФАС Крыма раскрыла сговор при закупках для Ленинской районной больницыВ Севастополе за растрату 2,1 млн осужден экс-директор строительной фирмы
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РИА Новости Крым
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), новости крыма, крым, суды крыма, ялтинский городской суд, водоканал южного берега крыма, закон и право, мошенничество
В Крыму бизнесменов осудили за хищение 9 млн рублей у водоканала ЮБК

ФСБ: в Крыму подрядчики получили тюремные сроки за хищение 9 млн рублей у водоканала ЮБК

14:58 06.02.2023
 
ФСБ: в Крыму подрядчики получили тюремные сроки за хищение 9 млн рублей у водоканала ЮБК. Скриншот оперативного видео
ФСБ: в Крыму подрядчики получили тюремные сроки за хищение 9 млн рублей у водоканала ЮБК. Скриншот оперативного видео
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. Ялтинский городской суд приговорил нескольких представителей подрядных организаций к различным срокам тюремного заключения за хищение 8,8 млн рублей у госпредприятия "Водоканал Южного берега Крыма". Об этом сообщила пресс-служба управления ФСБ по Крыму и Севастополю.
"Установлено, что четверо должностных лиц совершили хищение денежных средств ГУП Республики Крым "Водоканал Южного берега Крыма" путем обмана в особо крупном размере при строительстве объекта "Капитальный ремонт конструкций быстротока узла водосброса Загорского водохранилища", - говорится в сообщении.
Как уточнили в ведомстве, в преступную группу входили лица из числа руководства подрядных и субподрядных организаций, а также сотрудники коммерческой фирмы и стройконтроля.
Один участников группы создавал видимость выполнения работ по контракту в полном объеме, вносил в документацию заведомо ложные завышенные сведения об объемах, стоимости и качестве выполненных работ. Также он организовал подписание документов инженерами независимого строительного контроля, которые получили за это свою долю.
"В результате произведенных махинаций мошенники получили в полное распоряжение свыше 8,8 млн рублей из общей суммы контракта более 54 млн рублей за фактически невыполненные работы. Тем самым ГУП РК "Водоканал ЮБК" был причинен материальный ущерб в особо крупном размере, - отметили в пресс-службе.
Подсудимые частично возместили ущерб на сумму 610 тысяч рублей. Согласно приговору суда, представитель субподрядчика получил полтора года лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Представитель генерального подрядчика и один из инженеров строительного контроля приговорены к полутора годам колонии общего режима. Второй инженер получил полтора года условно с испытательным сроком три года.
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