https://crimea.ria.ru/20230206/v-krymu-biznesmenov-osudili-za-khischenie-9-mln-rubley-u-vodokanala-yubk--1126810154.html

В Крыму бизнесменов осудили за хищение 9 млн рублей у водоканала ЮБК

В Крыму бизнесменов осудили за хищение 9 млн рублей у водоканала ЮБК - РИА Новости Крым, 06.02.2023

В Крыму бизнесменов осудили за хищение 9 млн рублей у водоканала ЮБК

Ялтинский городской суд приговорил нескольких представителей подрядных организаций к различным срокам тюремного заключения за хищение 8,8 млн рублей у... РИА Новости Крым, 06.02.2023

2023-02-06T14:58

2023-02-06T14:58

2023-02-06T14:58

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

новости крыма

крым

суды крыма

ялтинский городской суд

водоканал южного берега крыма

закон и право

мошенничество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/06/1126810032_0:25:1220:711_1920x0_80_0_0_c0d974d808da99ba1a1eb3ee2f989c7e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. Ялтинский городской суд приговорил нескольких представителей подрядных организаций к различным срокам тюремного заключения за хищение 8,8 млн рублей у госпредприятия "Водоканал Южного берега Крыма". Об этом сообщила пресс-служба управления ФСБ по Крыму и Севастополю."Установлено, что четверо должностных лиц совершили хищение денежных средств ГУП Республики Крым "Водоканал Южного берега Крыма" путем обмана в особо крупном размере при строительстве объекта "Капитальный ремонт конструкций быстротока узла водосброса Загорского водохранилища", - говорится в сообщении.Как уточнили в ведомстве, в преступную группу входили лица из числа руководства подрядных и субподрядных организаций, а также сотрудники коммерческой фирмы и стройконтроля.Один участников группы создавал видимость выполнения работ по контракту в полном объеме, вносил в документацию заведомо ложные завышенные сведения об объемах, стоимости и качестве выполненных работ. Также он организовал подписание документов инженерами независимого строительного контроля, которые получили за это свою долю.Подсудимые частично возместили ущерб на сумму 610 тысяч рублей. Согласно приговору суда, представитель субподрядчика получил полтора года лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Представитель генерального подрядчика и один из инженеров строительного контроля приговорены к полутора годам колонии общего режима. Второй инженер получил полтора года условно с испытательным сроком три года.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму подрядчики пойдут под суд за мошенничество на госконтрактахФАС Крыма раскрыла сговор при закупках для Ленинской районной больницыВ Севастополе за растрату 2,1 млн осужден экс-директор строительной фирмы

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), новости крыма, крым, суды крыма, ялтинский городской суд, водоканал южного берега крыма, закон и право, мошенничество