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В Севастополе за растрату 2,1 млн осужден экс-директор строительной фирмы - РИА Новости Крым, 23.12.2022
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В Севастополе за растрату 2,1 млн осужден экс-директор строительной фирмы
В Севастополе за растрату 2,1 млн осужден экс-директор строительной фирмы - РИА Новости Крым, 23.12.2022
В Севастополе за растрату 2,1 млн осужден экс-директор строительной фирмы
В Севастополе осудили директора строительной фирмы, который присвоил и продал взятые в лизинг легковой автомобиль и спецтехнику стоимостью более 2 млн рублей... РИА Новости Крым, 23.12.2022
2022-12-23T11:00
2022-12-23T11:00
севастополь
прокуратура города севастополя
общество
происшествия
новости крыма
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СЕВАСТОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе осудили директора строительной фирмы, который присвоил и продал взятые в лизинг легковой автомобиль и спецтехнику стоимостью более 2 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города.Мужчину признали виновным в растрате с использованием служебного положения в особо крупном размере.Следствием установлено, что три года назад мужчина занимал должность гендиректора фирмы, осуществляющей строительно-монтажные и ремонтные работы. По договорам сублизинга он получил в пользование по договорам легковой автомобиль Renault Arkana и фронтальный погрузчик. И воспользовавшись своим служебным положением, первый он передал в собственность знакомому в счет уплаты долга, а второй продал.Ущерб собственнику транспортных средств превысил 2,1 млн рублей. Машины правоохранители нашли и вернули владельцу. А виновный по решению суда получил три года лишения свободы условно, с испытательным сроком четыре года. Приговор в законную силу пока не вступил.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе в научном институте бюджетные 800 тысяч "слили" подрядчикуВ Севастополе директор структуры капстроя пойдет под суд за подлог В Саках товаровед пойдет в колонию за растрату целебной грязи
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РИА Новости Крым
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севастополь, прокуратура города севастополя, общество, происшествия, новости крыма
В Севастополе за растрату 2,1 млн осужден экс-директор строительной фирмы

В Севастополе за продажу техники лизингодателя осужден директор строительной фирмы

11:00 23.12.2022
 
© Pixabay/Miami car accident lawyers Молоток судьи
Молоток судьи
© Pixabay/Miami car accident lawyers
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СЕВАСТОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе осудили директора строительной фирмы, который присвоил и продал взятые в лизинг легковой автомобиль и спецтехнику стоимостью более 2 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города.
Мужчину признали виновным в растрате с использованием служебного положения в особо крупном размере.
Следствием установлено, что три года назад мужчина занимал должность гендиректора фирмы, осуществляющей строительно-монтажные и ремонтные работы. По договорам сублизинга он получил в пользование по договорам легковой автомобиль Renault Arkana и фронтальный погрузчик. И воспользовавшись своим служебным положением, первый он передал в собственность знакомому в счет уплаты долга, а второй продал.
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