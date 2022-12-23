https://crimea.ria.ru/20221223/v-sevastopole-za-rastratu-21-mln-osuzhden-eks-direktor-stroitelnoy-firmy-1126094004.html

В Севастополе за растрату 2,1 млн осужден экс-директор строительной фирмы

В Севастополе за растрату 2,1 млн осужден экс-директор строительной фирмы - РИА Новости Крым, 23.12.2022

В Севастополе за растрату 2,1 млн осужден экс-директор строительной фирмы

В Севастополе осудили директора строительной фирмы, который присвоил и продал взятые в лизинг легковой автомобиль и спецтехнику стоимостью более 2 млн рублей... РИА Новости Крым, 23.12.2022

2022-12-23T11:00

2022-12-23T11:00

2022-12-23T11:00

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СЕВАСТОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе осудили директора строительной фирмы, который присвоил и продал взятые в лизинг легковой автомобиль и спецтехнику стоимостью более 2 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города.Мужчину признали виновным в растрате с использованием служебного положения в особо крупном размере.Следствием установлено, что три года назад мужчина занимал должность гендиректора фирмы, осуществляющей строительно-монтажные и ремонтные работы. По договорам сублизинга он получил в пользование по договорам легковой автомобиль Renault Arkana и фронтальный погрузчик. И воспользовавшись своим служебным положением, первый он передал в собственность знакомому в счет уплаты долга, а второй продал.Ущерб собственнику транспортных средств превысил 2,1 млн рублей. Машины правоохранители нашли и вернули владельцу. А виновный по решению суда получил три года лишения свободы условно, с испытательным сроком четыре года. Приговор в законную силу пока не вступил.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе в научном институте бюджетные 800 тысяч "слили" подрядчикуВ Севастополе директор структуры капстроя пойдет под суд за подлог В Саках товаровед пойдет в колонию за растрату целебной грязи

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, прокуратура города севастополя, общество, происшествия, новости крыма