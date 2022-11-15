https://crimea.ria.ru/20221115/v-sevastopole-direktor-struktury-kapstroya-poydet-pod-sud-za-podlog-1125374303.html
В Севастополе директор структуры капстроя пойдет под суд за подлог
В Севастополе директор структуры капстроя пойдет под суд за подлог - РИА Новости Крым, 15.11.2022
В Севастополе директор структуры капстроя пойдет под суд за подлог
В Севастополе директор госкомпании пойдет под суд за подлог и растрату более 5 млн бюджетных денег, выплаченных подрядчикам по подложным документам. Подробности РИА Новости Крым, 15.11.2022
2022-11-15T12:16
2022-11-15T12:16
2022-11-15T12:25
севастополь
происшествия
крымский следком
прокуратура города севастополя
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СЕВАСТОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе директор госкомпании пойдет под суд за подлог и растрату более 5 млн бюджетных денег, выплаченных подрядчикам по подложным документам. Подробности инцидента рассказали в городской прокуратуре, где уже утвердили обвинительное заключение.Речь идет о бывшем директоре ГКУ "Единая дирекция капитального строительства".В 2019 – 2020 годах при выполнении госконтрактов в рамках ФЦП он поставил подпись в документах, заверив тем самым окончание работ: поставку и сборку оборудования в строящийся детсад и ветлечебницу.Первый фальшивый акт приемки работ лишил бюджет правительства города 1,4 млн рублей. Второй – почти 4 миллионов.Таким образом, общий ущерб бюджету от действий руководителя госучреждения составил около 5,4 млн рублей. Он обвиняется в превышении должностных полномочий и служебном подлоге. В настоящее время ущерб погашен им в полном объеме, уточнили в надзорном ведомстве.Уголовное дело возбудили по материалам прокуратуры, УЭБиПК и УМВД, а также УФСБ РФ по Крыму и Севастополю.Ранее в Гагаринский районный суд Севастополя было направлено уголовное дело по обвинению в мошенничестве руководителя коммерческой организации, которая осуществляла поставку мебели в упомянутый детсад (строится на улице Симонок). Материалы в отношении подрядчика по госконтракту о строительстве ветлечебницы (ул. Могилевская) выделены в отдельное производство.Ранее в прокуратуре Севастополя сообщили, что подрядчик, взявшийся благоустраивать городской сквер, пойдет под суд за мошенничество на госконтрактах.
https://crimea.ria.ru/20220725/v-sakakh-tovaroved-poydet-v-koloniyu-za-rastratu-tselebnoy-gryazi-1123948421.html
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севастополь, происшествия, крымский следком, прокуратура города севастополя
В Севастополе директор структуры капстроя пойдет под суд за подлог
В Севастополе директор госкомпании пойдет под суд за подлог и растрату более 5 млн бюджета
12:16 15.11.2022 (обновлено: 12:25 15.11.2022)
СЕВАСТОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе директор госкомпании пойдет под суд за подлог и растрату более 5 млн бюджетных денег, выплаченных подрядчикам по подложным документам. Подробности инцидента рассказали в городской прокуратуре, где уже утвердили обвинительное заключение.
Речь идет о бывшем директоре ГКУ "Единая дирекция капитального строительства".
В 2019 – 2020 годах при выполнении госконтрактов в рамках ФЦП он поставил подпись в документах, заверив тем самым окончание работ: поставку и сборку оборудования в строящийся детсад и ветлечебницу.
Первый фальшивый акт приемки работ лишил бюджет правительства города 1,4 млн рублей. Второй – почти 4 миллионов.
"Обвиняемый от имени заказчика подписал документы об исполнении этого контракта в полном объеме, достоверно зная, что камеры видеонаблюдения, светильники, аккумуляторные блоки и иное оборудование стоимостью почти 4 млн рублей на объект не поставлены", – рассказали в прокуратуре.
Таким образом, общий ущерб бюджету от действий руководителя госучреждения составил около 5,4 млн рублей. Он обвиняется в превышении должностных полномочий и служебном подлоге. В настоящее время ущерб погашен им в полном объеме, уточнили в надзорном ведомстве.
Уголовное дело возбудили по материалам прокуратуры, УЭБиПК и УМВД, а также УФСБ РФ по Крыму и Севастополю.
"В ходе следствия были собраны доказательства, подтверждающие причастность обвиняемого к совершению преступлений. Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу", – сообщили в СК.
Ранее в Гагаринский районный суд Севастополя было направлено уголовное дело по обвинению в мошенничестве руководителя коммерческой организации, которая осуществляла поставку мебели в упомянутый детсад (строится на улице Симонок). Материалы в отношении подрядчика по госконтракту о строительстве ветлечебницы (ул. Могилевская) выделены в отдельное производство.
Ранее в прокуратуре Севастополя сообщили
, что подрядчик, взявшийся благоустраивать городской сквер, пойдет под суд за мошенничество на госконтрактах.