https://crimea.ria.ru/20221115/v-sevastopole-direktor-struktury-kapstroya-poydet-pod-sud-za-podlog-1125374303.html

В Севастополе директор структуры капстроя пойдет под суд за подлог

В Севастополе директор структуры капстроя пойдет под суд за подлог - РИА Новости Крым, 15.11.2022

В Севастополе директор структуры капстроя пойдет под суд за подлог

В Севастополе директор госкомпании пойдет под суд за подлог и растрату более 5 млн бюджетных денег, выплаченных подрядчикам по подложным документам. Подробности РИА Новости Крым, 15.11.2022

2022-11-15T12:16

2022-11-15T12:16

2022-11-15T12:25

севастополь

происшествия

крымский следком

прокуратура города севастополя

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СЕВАСТОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе директор госкомпании пойдет под суд за подлог и растрату более 5 млн бюджетных денег, выплаченных подрядчикам по подложным документам. Подробности инцидента рассказали в городской прокуратуре, где уже утвердили обвинительное заключение.Речь идет о бывшем директоре ГКУ "Единая дирекция капитального строительства".В 2019 – 2020 годах при выполнении госконтрактов в рамках ФЦП он поставил подпись в документах, заверив тем самым окончание работ: поставку и сборку оборудования в строящийся детсад и ветлечебницу.Первый фальшивый акт приемки работ лишил бюджет правительства города 1,4 млн рублей. Второй – почти 4 миллионов.Таким образом, общий ущерб бюджету от действий руководителя госучреждения составил около 5,4 млн рублей. Он обвиняется в превышении должностных полномочий и служебном подлоге. В настоящее время ущерб погашен им в полном объеме, уточнили в надзорном ведомстве.Уголовное дело возбудили по материалам прокуратуры, УЭБиПК и УМВД, а также УФСБ РФ по Крыму и Севастополю.Ранее в Гагаринский районный суд Севастополя было направлено уголовное дело по обвинению в мошенничестве руководителя коммерческой организации, которая осуществляла поставку мебели в упомянутый детсад (строится на улице Симонок). Материалы в отношении подрядчика по госконтракту о строительстве ветлечебницы (ул. Могилевская) выделены в отдельное производство.Ранее в прокуратуре Севастополя сообщили, что подрядчик, взявшийся благоустраивать городской сквер, пойдет под суд за мошенничество на госконтрактах.

https://crimea.ria.ru/20220725/v-sakakh-tovaroved-poydet-v-koloniyu-za-rastratu-tselebnoy-gryazi-1123948421.html

севастополь

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