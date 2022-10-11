https://crimea.ria.ru/20221011/v-sevastopole-podryadchik-poydet-pod-sud-za-moshennichestvo-na-goskontrakte-1124825678.html

В Севастополе подрядчик пойдет под суд за мошенничество на госконтракте

В Севастополе подрядчик пойдет под суд за мошенничество на госконтракте - РИА Новости Крым, 11.10.2022

В Севастополе подрядчик пойдет под суд за мошенничество на госконтракте

В Севастополе представитель компании-подрядчика обвиняется в мошенничестве на госконтракте по благоустройству сквера. Об этом сообщили в пресс-службе городской... РИА Новости Крым, 11.10.2022

2022-10-11T17:38

2022-10-11T17:38

2022-10-11T17:38

прокуратура города севастополя

севастополь

закон и право

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СЕВАСТОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе представитель компании-подрядчика обвиняется в мошенничестве на госконтракте по благоустройству сквера. Об этом сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.При этом для оплаты контракта он предоставил документы с ложными сведения о работах, которые якобы были выполнены "в полном объеме". Акт их приемки должностное лицо от имени заказчика подписало без проверки.Уголовное дело по статье "мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере" возбуждено по материалам УЭБиПК УМВД России по Севастополю. Отмечается, что в ходе следствия подрядчик возместил ущерб в полном объеме. Материалы дела с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлены в суд.Напомним, ранее в отношении бывшего начальника отдела административно-строительного контроля ГБУ "Парки и скверы", который принял невыполненные работы, суд вынес обвинительный приговор по статье "Халатность".

https://crimea.ria.ru/20220819/v-sevastopole-zadolzhennost-po-goskontraktam-prevysila-138-mln-rubley-1124217806.html

севастополь

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прокуратура города севастополя, севастополь, закон и право