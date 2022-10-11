Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе подрядчик пойдет под суд за мошенничество на госконтракте - РИА Новости Крым, 11.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221011/v-sevastopole-podryadchik-poydet-pod-sud-za-moshennichestvo-na-goskontrakte-1124825678.html
В Севастополе подрядчик пойдет под суд за мошенничество на госконтракте
В Севастополе подрядчик пойдет под суд за мошенничество на госконтракте - РИА Новости Крым, 11.10.2022
В Севастополе подрядчик пойдет под суд за мошенничество на госконтракте
В Севастополе представитель компании-подрядчика обвиняется в мошенничестве на госконтракте по благоустройству сквера. Об этом сообщили в пресс-службе городской... РИА Новости Крым, 11.10.2022
2022-10-11T17:38
2022-10-11T17:38
прокуратура города севастополя
севастополь
закон и право
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/05/1b/1119619289_0:88:2816:1672_1920x0_80_0_0_70a27ac6f237cde2e6ab2607fec284b0.jpg
СЕВАСТОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе представитель компании-подрядчика обвиняется в мошенничестве на госконтракте по благоустройству сквера. Об этом сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.При этом для оплаты контракта он предоставил документы с ложными сведения о работах, которые якобы были выполнены "в полном объеме". Акт их приемки должностное лицо от имени заказчика подписало без проверки.Уголовное дело по статье "мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере" возбуждено по материалам УЭБиПК УМВД России по Севастополю. Отмечается, что в ходе следствия подрядчик возместил ущерб в полном объеме. Материалы дела с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлены в суд.Напомним, ранее в отношении бывшего начальника отдела административно-строительного контроля ГБУ "Парки и скверы", который принял невыполненные работы, суд вынес обвинительный приговор по статье "Халатность".
https://crimea.ria.ru/20220819/v-sevastopole-zadolzhennost-po-goskontraktam-prevysila-138-mln-rubley-1124217806.html
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/05/1b/1119619289_43:0:2774:2048_1920x0_80_0_0_b299f37ee40cbc4d2eaf5360fcf1d8e9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
прокуратура города севастополя, севастополь, закон и право
В Севастополе подрядчик пойдет под суд за мошенничество на госконтракте

В Севастополе подрядчика будут судить за мошенничество при благоустройстве сквера

17:38 11.10.2022
 
© РИА Новости . Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкзал суда
зал суда - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© РИА Новости . Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
Читать в
СЕВАСТОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе представитель компании-подрядчика обвиняется в мошенничестве на госконтракте по благоустройству сквера. Об этом сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.
"По версии следствия, злоумышленник в период с октября по декабрь 2020 года, являясь представителем подрядчика по государственному контракту с государственным бюджетным учреждением "Парки и скверы", значительно занизил объемы используемых строительных материалов при благоустройстве сквера им. Ивана Голубца в Севастополе", – говорится в сообщении.
При этом для оплаты контракта он предоставил документы с ложными сведения о работах, которые якобы были выполнены "в полном объеме". Акт их приемки должностное лицо от имени заказчика подписало без проверки.

В результате ущерб бюджету превысил 1,5 млн рублей, уточнили в ведомстве.

Уголовное дело по статье "мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере" возбуждено по материалам УЭБиПК УМВД России по Севастополю. Отмечается, что в ходе следствия подрядчик возместил ущерб в полном объеме. Материалы дела с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлены в суд.
Напомним, ранее в отношении бывшего начальника отдела административно-строительного контроля ГБУ "Парки и скверы", который принял невыполненные работы, суд вынес обвинительный приговор по статье "Халатность".
Денежные купюры - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
19 августа, 11:36
В Севастополе задолженность по госконтрактам превысила 138 млн рублей
 
Прокуратура города СевастополяСевастопольЗакон и право
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:31МВФ сделал прогноз для российской экономики на 2022 – 2023 годы
18:17ВСУ обстреляли Белгородскую область: снаряды попали в цистерны
18:04В Симферополе ребенок получил травмы в ДТП с такси и автобусом
17:52Новые взрывы в Энергодаре и районе ЗАЭС – обстрел ведется из гаубиц США
17:48США не исключают поставок дальнобойных ракет на Украину – СМИ
17:38В Севастополе подрядчик пойдет под суд за мошенничество на госконтракте
16:57Стало известно о последствиях обстрела Курской области
16:53Министры туризма новых субъектов РФ впервые приедут в Крым на форум
16:50ВСУ обстреляли электроподстанцию в Белгородской области
16:45Какие города РФ присоединились к антиновогоднему флешмобу
16:43Как изменится ситуация на фронте: прогноз эксперта
16:31Захарова объяснила изменение риторики Киева по ЧП на Крымском мосту
16:21На главу МИД Эстонии могут возбудить дело из-за слов о Крымском мосте
15:34Четыре вуза эвакуируют в Симферополе из-за угроз минирования
15:06Meta* признана террористом – Росфинмониторинг
14:35Минтранс рассказал об альтернативной схеме проезда в Крым
14:22Разместят ли США свое ядерное оружие в Польше
14:03Все цели массированного ракетного удара по Украине достигнуты - МО
13:47Ситуация на фронте: доклад Минобороны России
13:46Лавров оценил инициативу Турции о переговорах РФ и Запада по Украине
Лента новостейМолния