https://crimea.ria.ru/20221011/v-sevastopole-podryadchik-poydet-pod-sud-za-moshennichestvo-na-goskontrakte-1124825678.html
В Севастополе подрядчик пойдет под суд за мошенничество на госконтракте
В Севастополе подрядчик пойдет под суд за мошенничество на госконтракте - РИА Новости Крым, 11.10.2022
В Севастополе подрядчик пойдет под суд за мошенничество на госконтракте
В Севастополе представитель компании-подрядчика обвиняется в мошенничестве на госконтракте по благоустройству сквера. Об этом сообщили в пресс-службе городской... РИА Новости Крым, 11.10.2022
2022-10-11T17:38
2022-10-11T17:38
2022-10-11T17:38
прокуратура города севастополя
севастополь
закон и право
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СЕВАСТОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе представитель компании-подрядчика обвиняется в мошенничестве на госконтракте по благоустройству сквера. Об этом сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.При этом для оплаты контракта он предоставил документы с ложными сведения о работах, которые якобы были выполнены "в полном объеме". Акт их приемки должностное лицо от имени заказчика подписало без проверки.Уголовное дело по статье "мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере" возбуждено по материалам УЭБиПК УМВД России по Севастополю. Отмечается, что в ходе следствия подрядчик возместил ущерб в полном объеме. Материалы дела с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлены в суд.Напомним, ранее в отношении бывшего начальника отдела административно-строительного контроля ГБУ "Парки и скверы", который принял невыполненные работы, суд вынес обвинительный приговор по статье "Халатность".
https://crimea.ria.ru/20220819/v-sevastopole-zadolzhennost-po-goskontraktam-prevysila-138-mln-rubley-1124217806.html
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прокуратура города севастополя, севастополь, закон и право
В Севастополе подрядчик пойдет под суд за мошенничество на госконтракте
В Севастополе подрядчика будут судить за мошенничество при благоустройстве сквера
СЕВАСТОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе представитель компании-подрядчика обвиняется в мошенничестве на госконтракте по благоустройству сквера. Об этом сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.
"По версии следствия, злоумышленник в период с октября по декабрь 2020 года, являясь представителем подрядчика по государственному контракту с государственным бюджетным учреждением "Парки и скверы", значительно занизил объемы используемых строительных материалов при благоустройстве сквера им. Ивана Голубца в Севастополе", – говорится в сообщении.
При этом для оплаты контракта он предоставил документы с ложными сведения о работах, которые якобы были выполнены "в полном объеме". Акт их приемки должностное лицо от имени заказчика подписало без проверки.
В результате ущерб бюджету превысил 1,5 млн рублей, уточнили в ведомстве.
Уголовное дело по статье "мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере" возбуждено по материалам УЭБиПК УМВД России по Севастополю. Отмечается, что в ходе следствия подрядчик возместил ущерб в полном объеме. Материалы дела с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлены в суд.
Напомним, ранее в отношении бывшего начальника отдела административно-строительного контроля ГБУ "Парки и скверы", который принял невыполненные работы, суд вынес обвинительный приговор по статье "Халатность".