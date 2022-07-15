https://crimea.ria.ru/20220715/v-sevastopole-v-nauchnom-institute-byudzhetnye-800-tysyach-slili-podryadchiku-1123851413.html
В Севастополе в научном институте бюджетные 800 тысяч "слили" подрядчику
В Севастополе в научном институте бюджетные 800 тысяч "слили" подрядчику - РИА Новости Крым, 15.07.2022
В Севастополе в научном институте бюджетные 800 тысяч "слили" подрядчику
В Севастополе осудят бывшего заместителя директора Института биологии южных морей им. Ковалевского РАН за незаконную растрату бюджета при осуществлении ремонта... РИА Новости Крым, 15.07.2022
2022-07-15T11:21
2022-07-15T11:21
2022-07-15T11:21
севастополь
прокуратура города севастополя
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СЕВАСТОПОЛЬ, 15 июл – РИА новости Крым. В Севастополе осудят бывшего заместителя директора Института биологии южных морей им. Ковалевского РАН за незаконную растрату бюджета при осуществлении ремонта в учреждении. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города.Как выяснило следствие, бывший заместитель директора ИнБЮМ по административно-хозяйственной части заплатил подрядчикам за работы, которые были выполнены не в полном объеме и не с теми материалами, что противоречило условиям контракта.Сделано это было для того, чтобы рабочие успели завершить затянувшийся ремонт к новому году."Для ускорения сроков работ подрядчики должны были изменить тип устройства потолка и используемых материалов, за что с ними до конца года будет произведен расчет по контрактам в полном объеме. ... Подрядчикам были необоснованно выплачены денежные средства государственного бюджетного учреждения на общую сумму почти 830 тыс. рублей", – рассказали в прокуратуре.События происходили в октябре – декабре 2020 года и были связаны с тремя контрактами, которые ИнБЮМ заключил с индивидуальным предпринимателем.Бывшее должностное лицо федерального научного учреждения обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями. Он уже возместил ущерб бюджету частично – вернул 727 тыс. рублей. Но от наказания его это не спасет.Материалы дела с обвинительным заключением прокуратуры уже в суде. Ему грозит до четырех лет тюрьмы.Ранее сообщалось, что в Севастополе на ремонте студенческих общежитий украли 12 млн рублей.
https://crimea.ria.ru/20220713/v-sevastopole-na-stroitelstve-obschezhitiy-dlya-studentov-ukrali-12-mln-1123827273.html
https://crimea.ria.ru/20220711/v-sevastopole-eks-chinovnik-otvetit-za-nezakonnye-nto-1123808176.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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севастополь, прокуратура города севастополя
В Севастополе в научном институте бюджетные 800 тысяч "слили" подрядчику
В Севастополе при ремонте научного института незаконно потратили 830 тысяч рублей
СЕВАСТОПОЛЬ, 15 июл – РИА новости Крым. В Севастополе осудят бывшего заместителя директора Института биологии южных морей им. Ковалевского РАН за незаконную растрату бюджета при осуществлении ремонта в учреждении. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города.
Как выяснило следствие, бывший заместитель директора ИнБЮМ по административно-хозяйственной части заплатил подрядчикам за работы, которые были выполнены не в полном объеме и не с теми материалами, что противоречило условиям контракта.
Сделано это было для того, чтобы рабочие успели завершить затянувшийся ремонт к новому году.
"Для ускорения сроков работ подрядчики должны были изменить тип устройства потолка и используемых материалов, за что с ними до конца года будет произведен расчет по контрактам в полном объеме. ... Подрядчикам были необоснованно выплачены денежные средства государственного бюджетного учреждения на общую сумму почти 830 тыс. рублей", – рассказали в прокуратуре.
События происходили в октябре – декабре 2020 года и были связаны с тремя контрактами, которые ИнБЮМ заключил с индивидуальным предпринимателем.
Бывшее должностное лицо федерального научного учреждения обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями. Он уже возместил ущерб бюджету частично – вернул 727 тыс. рублей. Но от наказания его это не спасет.
Материалы дела с обвинительным заключением прокуратуры уже в суде. Ему грозит до четырех лет тюрьмы.
Ранее сообщалось, что в Севастополе на ремонте студенческих общежитий украли 12 млн рублей
.