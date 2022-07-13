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В Севастополе на строительстве общежитий для студентов украли 12 млн - РИА Новости Крым, 13.07.2022
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В Севастополе на строительстве общежитий для студентов украли 12 млн
В Севастополе на строительстве общежитий для студентов украли 12 млн - РИА Новости Крым, 13.07.2022
В Севастополе на строительстве общежитий для студентов украли 12 млн
В Севастополе перед судом предстанет бывший начальник севастопольского подразделения федеральной компании-подрядчика, обвиняемый в превышении полномочий при... РИА Новости Крым, 13.07.2022
2022-07-13T11:23
2022-07-13T11:23
прокуратура города севастополя
севастополь
ск рф (следственный комитет российской федерации)
реализация фцп в крыму и севастополе
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СЕВАСТОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе перед судом предстанет бывший начальник севастопольского подразделения федеральной компании-подрядчика, обвиняемый в превышении полномочий при реализации госконтракта с ущербом бюджету РФ около 12 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города.Речь идет о госконтрактах на капитальное строительство и реконструкцию общежитий для Севастопольского государственного университета (СевГУ). Работы начались в сентябре 2019 года.Начальник севастопольского подразделения, решая вопросы поставки на объект строительных материалов, обманул заказчика. Договоры на поставку товара он заключил и оплатил его получение. При этом начальник работ хорошо знал, что часть заказа на стройплощадку не поступала и не поступит."Он достоверно знал, что часть товаров, стоимость которых была зачтена, – бетонный стеновой камень, кирпич, цемент и горячекатанная арматура – на строительную площадку в действительности не поступила. &lt;...&gt; Таким образом поставщикам были выплачены бюджетные средства без фактического осуществления поставки", – уточнили в прокуратуре.Расследование по делу провели сотрудники крымского управления СК РФ. В ведомстве уточнили, что бюджетные средства подрядчику были выделены в рамках исполнения федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Крыма и Севастополя до 2022 года".Экс-директор обвиняется в превышении должностных полномочий. Соответствующая статья УК предусматривает до 4 лет лишения свободы. Материалы дела уже в Гагаринском суде города.Ранее в Севастополе 20 млн рублей штрафа присудили фирме-подрядчику, директор которой в ходе выполнения строительных работ и реконструкции зданий Севастопольского государственного университета дал взятку проректору за покровительство и попустительство при выполнении госконтрактов по капитальному строительству и реконструкции учебно-лабораторного корпуса и библиотеки СевГУ.
/20220324/opredeleny-primernye-sroki-nachala-stroitelstva-ryada-obektov-sevgu--1122751220.html
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
прокуратура города севастополя, севастополь, ск рф (следственный комитет российской федерации), реализация фцп в крыму и севастополе
В Севастополе на строительстве общежитий для студентов украли 12 млн

В Севастополе осудят подрядчика за ущерб федеральному бюджету в 12 млн

11:23 13.07.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСтроительные работы
Строительные работы - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СЕВАСТОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе перед судом предстанет бывший начальник севастопольского подразделения федеральной компании-подрядчика, обвиняемый в превышении полномочий при реализации госконтракта с ущербом бюджету РФ около 12 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города.
"Прокуратура города Севастополя направила в суд уголовное дело в отношении экс- начальника севастопольского участка ФГУП "Строительно-монтажное управление-13" ФСИН России", который при строительстве и реконструкции студенческих общежитий причинил федеральному бюджету ущерб в размере почти 12 млн рублей", – сообщили в прокуратуре.
Речь идет о госконтрактах на капитальное строительство и реконструкцию общежитий для Севастопольского государственного университета (СевГУ). Работы начались в сентябре 2019 года.
Начальник севастопольского подразделения, решая вопросы поставки на объект строительных материалов, обманул заказчика. Договоры на поставку товара он заключил и оплатил его получение. При этом начальник работ хорошо знал, что часть заказа на стройплощадку не поступала и не поступит.
"Он достоверно знал, что часть товаров, стоимость которых была зачтена, – бетонный стеновой камень, кирпич, цемент и горячекатанная арматура – на строительную площадку в действительности не поступила. <...> Таким образом поставщикам были выплачены бюджетные средства без фактического осуществления поставки", – уточнили в прокуратуре.
Севастопольский государственный университет
24 марта, 13:41
Определены примерные сроки начала строительства ряда объектов СевГУ
Расследование по делу провели сотрудники крымского управления СК РФ. В ведомстве уточнили, что бюджетные средства подрядчику были выделены в рамках исполнения федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Крыма и Севастополя до 2022 года".
Экс-директор обвиняется в превышении должностных полномочий. Соответствующая статья УК предусматривает до 4 лет лишения свободы. Материалы дела уже в Гагаринском суде города.
Ранее в Севастополе 20 млн рублей штрафа присудили фирме-подрядчику, директор которой в ходе выполнения строительных работ и реконструкции зданий Севастопольского государственного университета дал взятку проректору за покровительство и попустительство при выполнении госконтрактов по капитальному строительству и реконструкции учебно-лабораторного корпуса и библиотеки СевГУ.
 
Прокуратура города СевастополяСевастопольСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)Реализация ФЦП в Крыму и Севастополе
 
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