В Саках товаровед пойдет в колонию за растрату целебной грязи
В Крыму за растрату целебной грязи в особо крупном размере осудили сотрудницу ГУПа
© Фото: pixabayСуд
© Фото: pixabay
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл - РИА Новости Крым. Сотрудница крымского предприятия пойдет в колонию за растрату целебной грязи Сакского озера в особо крупном размере, сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.
Отмечается, что работница государственного унитарного предприятия, ответственная за сохранность материальных ценностей, вела прием лечебной грязи с участка грязедобычи Сакского озера, которую в дальнейшем не ставила на бухгалтерский учет, а передавала предпринимателю, торгующему косметикой.
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Она успела передать предпринимателю более 5,6 тыс. штук готовой продукции на общую сумму более 1,2 млн рублей.
"Вину в инкриминируемом преступлении женщина не признала. Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил женщину к 2 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. С подсудимой в пользу предприятия взыскан ущерб на сумму более 1,2 млн рублей", - сказано в новом релизе прокуратуры РК.
Отмечается, что противоправные действия подсудимой были пресечены работниками Управления Федеральной службы безопасности России по Республике Крым и Севастополю.