https://crimea.ria.ru/20220725/v-sakakh-tovaroved-poydet-v-koloniyu-za-rastratu-tselebnoy-gryazi-1123948421.html

В Саках товаровед пойдет в колонию за растрату целебной грязи

В Саках товаровед пойдет в колонию за растрату целебной грязи - РИА Новости Крым, 25.07.2022

В Саках товаровед пойдет в колонию за растрату целебной грязи

Сотрудница крымского предприятия пойдет в колонию за растрату целебной грязи Сакского озера в особо крупном размере, сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма. РИА Новости Крым, 25.07.2022

2022-07-25T11:47

2022-07-25T11:47

2022-07-25T11:47

крым

прокуратура республики крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл - РИА Новости Крым. Сотрудница крымского предприятия пойдет в колонию за растрату целебной грязи Сакского озера в особо крупном размере, сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.Отмечается, что работница государственного унитарного предприятия, ответственная за сохранность материальных ценностей, вела прием лечебной грязи с участка грязедобычи Сакского озера, которую в дальнейшем не ставила на бухгалтерский учет, а передавала предпринимателю, торгующему косметикой.Она успела передать предпринимателю более 5,6 тыс. штук готовой продукции на общую сумму более 1,2 млн рублей.Отмечается, что противоправные действия подсудимой были пресечены работниками Управления Федеральной службы безопасности России по Республике Крым и Севастополю.

https://crimea.ria.ru/20220215/v-krymu-tovaroved-zarabotala-na-sakskoy-gryazi-ugolovnoe-delo-1122374526.html

крым

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2022

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