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В Саках товаровед пойдет в колонию за растрату целебной грязи - РИА Новости Крым, 25.07.2022
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В Саках товаровед пойдет в колонию за растрату целебной грязи
В Саках товаровед пойдет в колонию за растрату целебной грязи - РИА Новости Крым, 25.07.2022
В Саках товаровед пойдет в колонию за растрату целебной грязи
Сотрудница крымского предприятия пойдет в колонию за растрату целебной грязи Сакского озера в особо крупном размере, сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма. РИА Новости Крым, 25.07.2022
2022-07-25T11:47
2022-07-25T11:47
крым
прокуратура республики крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл - РИА Новости Крым. Сотрудница крымского предприятия пойдет в колонию за растрату целебной грязи Сакского озера в особо крупном размере, сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.Отмечается, что работница государственного унитарного предприятия, ответственная за сохранность материальных ценностей, вела прием лечебной грязи с участка грязедобычи Сакского озера, которую в дальнейшем не ставила на бухгалтерский учет, а передавала предпринимателю, торгующему косметикой.Она успела передать предпринимателю более 5,6 тыс. штук готовой продукции на общую сумму более 1,2 млн рублей.Отмечается, что противоправные действия подсудимой были пресечены работниками Управления Федеральной службы безопасности России по Республике Крым и Севастополю.
https://crimea.ria.ru/20220215/v-krymu-tovaroved-zarabotala-na-sakskoy-gryazi-ugolovnoe-delo-1122374526.html
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крым, прокуратура республики крым
В Саках товаровед пойдет в колонию за растрату целебной грязи

В Крыму за растрату целебной грязи в особо крупном размере осудили сотрудницу ГУПа

11:47 25.07.2022
 
© Фото: pixabayСуд
Суд
© Фото: pixabay
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл - РИА Новости Крым. Сотрудница крымского предприятия пойдет в колонию за растрату целебной грязи Сакского озера в особо крупном размере, сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.
Отмечается, что работница государственного унитарного предприятия, ответственная за сохранность материальных ценностей, вела прием лечебной грязи с участка грязедобычи Сакского озера, которую в дальнейшем не ставила на бухгалтерский учет, а передавала предпринимателю, торгующему косметикой.
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В Крыму товаровед заработала на сакской грязи уголовное дело
Она успела передать предпринимателю более 5,6 тыс. штук готовой продукции на общую сумму более 1,2 млн рублей.
"Вину в инкриминируемом преступлении женщина не признала. Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил женщину к 2 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. С подсудимой в пользу предприятия взыскан ущерб на сумму более 1,2 млн рублей", - сказано в новом релизе прокуратуры РК.
Отмечается, что противоправные действия подсудимой были пресечены работниками Управления Федеральной службы безопасности России по Республике Крым и Севастополю.
 
КрымПрокуратура Республики Крым
 
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