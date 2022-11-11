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Севастополь лишился земли на 4 млн рублей из-за подлога в правительстве - РИА Новости Крым, 11.11.2022
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Севастополь лишился земли на 4 млн рублей из-за подлога в правительстве
Севастополь лишился земли на 4 млн рублей из-за подлога в правительстве - РИА Новости Крым, 11.11.2022
Севастополь лишился земли на 4 млн рублей из-за подлога в правительстве
Из реестра городских земель Севастополя по подложным документам выбыл земельный участок стоимостью около 3,8 млн рублей. Он был зарегистрирован на частное лицо... РИА Новости Крым, 11.11.2022
2022-11-11T20:58
2022-11-11T20:58
севастополь
прокуратура города севастополя
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СЕВАСТОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. Из реестра городских земель Севастополя по подложным документам выбыл земельный участок стоимостью около 3,8 млн рублей. Он был зарегистрирован на частное лицо в профильном управлении правительства почти семь лет назад. Об истории, получившей продолжение в уголовном деле о мошенничестве в особо крупном размере, рассказали в пресс-службе прокуратуры города.В результате гражданин получил участок для строительства и обслуживания жилого дома с хозяйственными постройками, в то время как из собственности города "незаконно выбыл земельный участок кадастровой стоимостью почти 3,8 млн рублей".По материалам прокуратуры следственный отдел ОМВД России по Гагаринскому району Севастополя возбудил уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле прокуратуры.Ранее стало известно, что в Севастополе будут судить экс-чиновника за махинации с землей 238 млн.
https://crimea.ria.ru/20220815/v-sevastopole-raskryli-makhinatsii-s-zemelnymi-uchastkami-1124165633.html
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севастополь, прокуратура города севастополя
Севастополь лишился земли на 4 млн рублей из-за подлога в правительстве

Севастополь лишился земли на 4 млн рублей из-за подлога в структуре правительства

20:58 11.11.2022
 
© РИА Новости . Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкВид на Стрелецкую бухту в Севастополе
Вид на Стрелецкую бухту в Севастополе - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
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СЕВАСТОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. Из реестра городских земель Севастополя по подложным документам выбыл земельный участок стоимостью около 3,8 млн рублей. Он был зарегистрирован на частное лицо в профильном управлении правительства почти семь лет назад. Об истории, получившей продолжение в уголовном деле о мошенничестве в особо крупном размере, рассказали в пресс-службе прокуратуры города.
"Установлено, что в феврале 2016 года Управлением государственной регистрации права и кадастра Севастополя зарегистрировано право собственности физического лица на земельный участок площадью более 600 кв. м. <...> Вместе с тем, регистрация была произведена на основании подложного государственного акта", – сообщили в прокуратуре.
В результате гражданин получил участок для строительства и обслуживания жилого дома с хозяйственными постройками, в то время как из собственности города "незаконно выбыл земельный участок кадастровой стоимостью почти 3,8 млн рублей".
Дачный поселок. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
15 августа, 11:58
В Севастополе раскрыли махинации с земельными участками
По материалам прокуратуры следственный отдел ОМВД России по Гагаринскому району Севастополя возбудил уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.
Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле прокуратуры.
Ранее стало известно, что в Севастополе будут судить экс-чиновника за махинации с землей 238 млн.
 
СевастопольПрокуратура города Севастополя
 
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