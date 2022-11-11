https://crimea.ria.ru/20221111/sevastopol-lishilsya-zemli-na-4-mln-rubley-iz-za-podloga-v-pravitelstve-1125337418.html

Севастополь лишился земли на 4 млн рублей из-за подлога в правительстве

Севастополь лишился земли на 4 млн рублей из-за подлога в правительстве - РИА Новости Крым, 11.11.2022

Севастополь лишился земли на 4 млн рублей из-за подлога в правительстве

Из реестра городских земель Севастополя по подложным документам выбыл земельный участок стоимостью около 3,8 млн рублей. Он был зарегистрирован на частное лицо... РИА Новости Крым, 11.11.2022

2022-11-11T20:58

2022-11-11T20:58

2022-11-11T20:58

севастополь

прокуратура города севастополя

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СЕВАСТОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. Из реестра городских земель Севастополя по подложным документам выбыл земельный участок стоимостью около 3,8 млн рублей. Он был зарегистрирован на частное лицо в профильном управлении правительства почти семь лет назад. Об истории, получившей продолжение в уголовном деле о мошенничестве в особо крупном размере, рассказали в пресс-службе прокуратуры города.В результате гражданин получил участок для строительства и обслуживания жилого дома с хозяйственными постройками, в то время как из собственности города "незаконно выбыл земельный участок кадастровой стоимостью почти 3,8 млн рублей".По материалам прокуратуры следственный отдел ОМВД России по Гагаринскому району Севастополя возбудил уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле прокуратуры.Ранее стало известно, что в Севастополе будут судить экс-чиновника за махинации с землей 238 млн.

https://crimea.ria.ru/20220815/v-sevastopole-raskryli-makhinatsii-s-zemelnymi-uchastkami-1124165633.html

севастополь

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севастополь, прокуратура города севастополя