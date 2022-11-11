https://crimea.ria.ru/20221111/sevastopol-lishilsya-zemli-na-4-mln-rubley-iz-za-podloga-v-pravitelstve-1125337418.html
Севастополь лишился земли на 4 млн рублей из-за подлога в правительстве
Севастополь лишился земли на 4 млн рублей из-за подлога в правительстве - РИА Новости Крым, 11.11.2022
Севастополь лишился земли на 4 млн рублей из-за подлога в правительстве
Из реестра городских земель Севастополя по подложным документам выбыл земельный участок стоимостью около 3,8 млн рублей. Он был зарегистрирован на частное лицо... РИА Новости Крым, 11.11.2022
2022-11-11T20:58
2022-11-11T20:58
2022-11-11T20:58
севастополь
прокуратура города севастополя
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СЕВАСТОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. Из реестра городских земель Севастополя по подложным документам выбыл земельный участок стоимостью около 3,8 млн рублей. Он был зарегистрирован на частное лицо в профильном управлении правительства почти семь лет назад. Об истории, получившей продолжение в уголовном деле о мошенничестве в особо крупном размере, рассказали в пресс-службе прокуратуры города.В результате гражданин получил участок для строительства и обслуживания жилого дома с хозяйственными постройками, в то время как из собственности города "незаконно выбыл земельный участок кадастровой стоимостью почти 3,8 млн рублей".По материалам прокуратуры следственный отдел ОМВД России по Гагаринскому району Севастополя возбудил уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле прокуратуры.Ранее стало известно, что в Севастополе будут судить экс-чиновника за махинации с землей 238 млн.
https://crimea.ria.ru/20220815/v-sevastopole-raskryli-makhinatsii-s-zemelnymi-uchastkami-1124165633.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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севастополь, прокуратура города севастополя
Севастополь лишился земли на 4 млн рублей из-за подлога в правительстве
Севастополь лишился земли на 4 млн рублей из-за подлога в структуре правительства
СЕВАСТОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. Из реестра городских земель Севастополя по подложным документам выбыл земельный участок стоимостью около 3,8 млн рублей. Он был зарегистрирован на частное лицо в профильном управлении правительства почти семь лет назад. Об истории, получившей продолжение в уголовном деле о мошенничестве в особо крупном размере, рассказали в пресс-службе прокуратуры города.
"Установлено, что в феврале 2016 года Управлением государственной регистрации права и кадастра Севастополя зарегистрировано право собственности физического лица на земельный участок площадью более 600 кв. м. <...> Вместе с тем, регистрация была произведена на основании подложного государственного акта", – сообщили в прокуратуре.
В результате гражданин получил участок для строительства и обслуживания жилого дома с хозяйственными постройками, в то время как из собственности города "незаконно выбыл земельный участок кадастровой стоимостью почти 3,8 млн рублей".
По материалам прокуратуры следственный отдел ОМВД России по Гагаринскому району Севастополя возбудил уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.
Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле прокуратуры.
Ранее стало известно, что в Севастополе будут судить экс-чиновника за махинации с землей
238 млн.