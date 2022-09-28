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Экс-чиновника в Севастополе будут судить за махинации с землей на 238 млн - РИА Новости Крым, 28.09.2022
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Экс-чиновника в Севастополе будут судить за махинации с землей на 238 млн
Экс-чиновника в Севастополе будут судить за махинации с землей на 238 млн - РИА Новости Крым, 28.09.2022
Экс-чиновника в Севастополе будут судить за махинации с землей на 238 млн
Бывший главный специалист-эксперт отдела государственной регистрации недвижимости Севреестра предстанет перед судом по обвинению в превышении должностных... РИА Новости Крым, 28.09.2022
2022-09-28T14:00
2022-09-28T14:10
севастополь
прокуратура города севастополя
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ 28 сен – РИА Новости Крым. Бывший главный специалист-эксперт отдела государственной регистрации недвижимости Севреестра предстанет перед судом по обвинению в превышении должностных полномочий, которые повлекли незаконное выбытие из собственности города земельного участка стоимостью 238 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Севастополя.При этом злоумышленник достоверно знал, что регистрация права собственности коммерческой организации проведена на основании поддельных документов, содержащих недостоверные сведения, и противоречит требованиям действующего законодательства.Таким образом из собственности города незаконно безвозмездно выбыл земельный участок стоимостью свыше 238 млн рублей.В Следственном комитете по Крыму и Севастополю сообщили, что в ходе расследования уголовного дела собрана достаточная доказательственная база, которая подтверждает причастность обвиняемого к совершению преступления.Уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в Ленинский районный суд Севастополя для рассмотрения по существу.Ранее Арбитражный суд Севастополя удовлетворил иск властей об истребовании земельного участка у юридического лица в собственность города.
https://crimea.ria.ru/20220627/prestupnaya-skhema-zakupok-raskryta-v-pravitelstve-sevastopolya-1123668316.html
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РИА Новости Крым
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севастополь, прокуратура города севастополя, происшествия
Экс-чиновника в Севастополе будут судить за махинации с землей на 238 млн

Экс-чиновника Севреестра будут судить за махинации с земельным участком на 238 млн рублей

14:00 28.09.2022 (обновлено: 14:10 28.09.2022)
 
© Dmitry MakeevУголовный кодекс Российской Федерации
Уголовный кодекс Российской Федерации
© Dmitry Makeev
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СИМФЕРОПОЛЬ 28 сен – РИА Новости Крым. Бывший главный специалист-эксперт отдела государственной регистрации недвижимости Севреестра предстанет перед судом по обвинению в превышении должностных полномочий, которые повлекли незаконное выбытие из собственности города земельного участка стоимостью 238 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Севастополя.
"По версии следствия, 9 ноября 2021 года злоумышленник, будучи должностным лицом Севреестра, осуществил государственную регистрацию права собственности коммерческой организации на земельный участок площадью более 4,3 га по проспекту Античный в Севастополе, а затем зарегистрировал переход права собственности на указанный участок к иному юридическому лицу", - говорится в сообщении.
Суд
27 июня, 13:04
Преступная схема закупок раскрыта в правительстве Севастополя
При этом злоумышленник достоверно знал, что регистрация права собственности коммерческой организации проведена на основании поддельных документов, содержащих недостоверные сведения, и противоречит требованиям действующего законодательства.
Таким образом из собственности города незаконно безвозмездно выбыл земельный участок стоимостью свыше 238 млн рублей.
В Следственном комитете по Крыму и Севастополю сообщили, что в ходе расследования уголовного дела собрана достаточная доказательственная база, которая подтверждает причастность обвиняемого к совершению преступления.
Прокуратура Республики Крым - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
14 февраля, 11:40
Экс-чиновнику в Крыму грозит до 10 лет тюрьмы за земельные махинации
Уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в Ленинский районный суд Севастополя для рассмотрения по существу.
Ранее Арбитражный суд Севастополя удовлетворил иск властей об истребовании земельного участка у юридического лица в собственность города.
 
СевастопольПрокуратура города СевастополяПроисшествия
 
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