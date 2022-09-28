https://crimea.ria.ru/20220928/eks-chinovnika-v-sevastopole-budut-sudit-za-makhinatsii-s-zemley-na-238-mln-1124649340.html

Экс-чиновника в Севастополе будут судить за махинации с землей на 238 млн

Экс-чиновника в Севастополе будут судить за махинации с землей на 238 млн - РИА Новости Крым, 28.09.2022

Экс-чиновника в Севастополе будут судить за махинации с землей на 238 млн

Бывший главный специалист-эксперт отдела государственной регистрации недвижимости Севреестра предстанет перед судом по обвинению в превышении должностных... РИА Новости Крым, 28.09.2022

2022-09-28T14:00

2022-09-28T14:00

2022-09-28T14:10

севастополь

прокуратура города севастополя

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/15/1122725027_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_e9d562c0d38cfbabac557d174e589e12.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ 28 сен – РИА Новости Крым. Бывший главный специалист-эксперт отдела государственной регистрации недвижимости Севреестра предстанет перед судом по обвинению в превышении должностных полномочий, которые повлекли незаконное выбытие из собственности города земельного участка стоимостью 238 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Севастополя.При этом злоумышленник достоверно знал, что регистрация права собственности коммерческой организации проведена на основании поддельных документов, содержащих недостоверные сведения, и противоречит требованиям действующего законодательства.Таким образом из собственности города незаконно безвозмездно выбыл земельный участок стоимостью свыше 238 млн рублей.В Следственном комитете по Крыму и Севастополю сообщили, что в ходе расследования уголовного дела собрана достаточная доказательственная база, которая подтверждает причастность обвиняемого к совершению преступления.Уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в Ленинский районный суд Севастополя для рассмотрения по существу.Ранее Арбитражный суд Севастополя удовлетворил иск властей об истребовании земельного участка у юридического лица в собственность города.

https://crimea.ria.ru/20220627/prestupnaya-skhema-zakupok-raskryta-v-pravitelstve-sevastopolya-1123668316.html

https://crimea.ria.ru/20220214/eks-chinovniku-v-krymu-grozit-do-10-let-tyurmy-za-zemelnye-makhinatsii-1122359036.html

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, прокуратура города севастополя, происшествия