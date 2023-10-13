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На капремонте дома инвалидов в Севастополе украли 11 млн бюджетных рублей - РИА Новости Крым, 13.10.2023
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На капремонте дома инвалидов в Севастополе украли 11 млн бюджетных рублей
На капремонте дома инвалидов в Севастополе украли 11 млн бюджетных рублей - РИА Новости Крым, 13.10.2023
На капремонте дома инвалидов в Севастополе украли 11 млн бюджетных рублей
В Севастополе будут судить гендиректоров двух подрядных организаций за мошенничество при выполнении капитального ремонта в доме престарелых в рамках... РИА Новости Крым, 13.10.2023
2023-10-13T10:40
2023-10-13T10:40
мошенничество
севастополь
закон и право
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе будут судить гендиректоров двух подрядных организаций за мошенничество при выполнении капитального ремонта в доме престарелых в рамках государственного контракта и хищение 11 миллионов бюджетных денег. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.По данным ведомства, оба фигуранта уголовного дела являлись генеральными директорами строительных фирм. Один из них – 50-летний крымчанин, второй – его знакомый 52-летний москвич.Задумав похитить бюджетные деньги, мужчины составили преступный план и, подыскали подходящий для их замысла аукцион на выполнение строительных работ.Выбор мошенников пал на одно из городских государственных бюджетных учреждений, которому требовалось комплексное благоустройство, – Севастопольский дом-интернат для престарелых и инвалидов. Один владелец строительной компании подал документы на конкурс для заключения договора подряда на проведение капремонта, второй – для договора о выполнении контроля за выполнением этих работ. При этом от заказчика скрыли, что глава "контролирующей" фирмы" является главным инженером предприятия, которое берется строить.Оба договора были заключены, но исполнять их никто из подрядчиков не собирался. Учреждение-заказчик при этом перечисляло выделенные ему на оплату ремонта бюджетные деньги в соответствии с теми суммами, которые были указаны в актах о приемке выполненных работ.Обоим фигурантам уголовного дела предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору с использованием своего служебного положения. Им грозит до 10 лет лишения свободы.Материалы дела с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направят в суд в ближайшее время, заключили в ведомстве.Ранее в прокуратуре Севастополя сообщили, что подрядчик похитил около полумиллиона рублей на строительстве детского сада по госконтракту. Читайте также на РИА Новости Крым:Брал деньги за квартиры-призраки: в Ялте вынесли приговор мошеннику Инвесторы и банкиры: аферисты выманили у крымчан еще 14,5 миллионов
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мошенничество, севастополь, закон и право, новости крыма, крым, полиция севастополя
На капремонте дома инвалидов в Севастополе украли 11 млн бюджетных рублей

На капремонте дома инвалидов в Севастополе похищено 11 млн рублей – подрядчиков ждет суд

10:40 13.10.2023
 
© Пресс-служба УМВД по СевастополюНа капремонте дома инвалидов в Севастополе украли 11 млн бюджетных рублей
На капремонте дома инвалидов в Севастополе украли 11 млн бюджетных рублей
© Пресс-служба УМВД по Севастополю
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе будут судить гендиректоров двух подрядных организаций за мошенничество при выполнении капитального ремонта в доме престарелых в рамках государственного контракта и хищение 11 миллионов бюджетных денег. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
По данным ведомства, оба фигуранта уголовного дела являлись генеральными директорами строительных фирм. Один из них – 50-летний крымчанин, второй – его знакомый 52-летний москвич.
Задумав похитить бюджетные деньги, мужчины составили преступный план и, подыскали подходящий для их замысла аукцион на выполнение строительных работ.
Выбор мошенников пал на одно из городских государственных бюджетных учреждений, которому требовалось комплексное благоустройство, – Севастопольский дом-интернат для престарелых и инвалидов. Один владелец строительной компании подал документы на конкурс для заключения договора подряда на проведение капремонта, второй – для договора о выполнении контроля за выполнением этих работ. При этом от заказчика скрыли, что глава "контролирующей" фирмы" является главным инженером предприятия, которое берется строить.
Оба договора были заключены, но исполнять их никто из подрядчиков не собирался. Учреждение-заказчик при этом перечисляло выделенные ему на оплату ремонта бюджетные деньги в соответствии с теми суммами, которые были указаны в актах о приемке выполненных работ.
"За три месяца обвиняемым удалось получить оплату за фактически невыполненные работы и не поставленное оборудование в общей сумме более чем на 11 миллионов рублей, выделенных из бюджета Севастополя, которые они в дальнейшем потратили на личные нужды", – рассказали в полиции.
Обоим фигурантам уголовного дела предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору с использованием своего служебного положения. Им грозит до 10 лет лишения свободы.
Материалы дела с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направят в суд в ближайшее время, заключили в ведомстве.
Ранее в прокуратуре Севастополя сообщили, что подрядчик похитил около полумиллиона рублей на строительстве детского сада по госконтракту.
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