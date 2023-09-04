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В Севастополе на строительстве садика похитили почти полмиллиона рублей

В Севастополе на строительстве садика похитили почти полмиллиона рублей - РИА Новости Крым, 04.09.2023

В Севастополе на строительстве садика похитили почти полмиллиона рублей

В Севастополе подрядчик похитил почти полмиллиона рублей на строительстве детского сада по госконтракту. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города. РИА Новости Крым, 04.09.2023

2023-09-04T15:48

2023-09-04T15:48

2023-09-04T15:44

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе подрядчик похитил почти полмиллиона рублей на строительстве детского сада по госконтракту. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города.Установлено, что коммерческая организация строила модульный детский сад в поселке Кача в рамках государственного контракта, который заключила с Единой дирекцией капстроительства в Севастополе.При проверке расходования бюджетных средств выяснилось, что в акт выполненных работ и справку об их стоимости подрядчик внес сведения, которые не соответствовали действительности. Так, в документах указывалось, что в детсаду установлены деревянные подоконники. При этом на самом деле их и не поставляли.По результатам предварительного расследования возбуждено уголовное дело о мошенничестве в крупном размере, совершенном лицом с использованием своего служебного положения. Ход и результаты следствия – на контроле прокуратуры.Ранее сообщалось, что в Крыму подрядчик похитил 6 млн рублей при установке уличных фонарей. Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе застройщик обманул пайщиков на 21 миллион рублейАрестована оскандалившаяся в Севастополе директор компании-подрядчикаДело о мошенничестве с землей в Крыму на 63 млн рублей ушло в суд

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2023

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прокуратура города севастополя, закон и право, новости крыма, севастополь, крым, общество, строительство, детский сад