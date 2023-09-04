Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе на строительстве садика похитили почти полмиллиона рублей - РИА Новости Крым, 04.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230904/v-sevastopole-na-stroitelstve-sadika-pokhitili-pochti-polmilliona-rubley-1131153335.html
В Севастополе на строительстве садика похитили почти полмиллиона рублей
В Севастополе на строительстве садика похитили почти полмиллиона рублей - РИА Новости Крым, 04.09.2023
В Севастополе на строительстве садика похитили почти полмиллиона рублей
В Севастополе подрядчик похитил почти полмиллиона рублей на строительстве детского сада по госконтракту. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города. РИА Новости Крым, 04.09.2023
2023-09-04T15:48
2023-09-04T15:44
прокуратура города севастополя
закон и право
новости крыма
севастополь
крым
общество
строительство
детский сад
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/04/1131152732_0:86:954:622_1920x0_80_0_0_93eb25330c4f32c564ad89c34cccec5b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе подрядчик похитил почти полмиллиона рублей на строительстве детского сада по госконтракту. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города.Установлено, что коммерческая организация строила модульный детский сад в поселке Кача в рамках государственного контракта, который заключила с Единой дирекцией капстроительства в Севастополе.При проверке расходования бюджетных средств выяснилось, что в акт выполненных работ и справку об их стоимости подрядчик внес сведения, которые не соответствовали действительности. Так, в документах указывалось, что в детсаду установлены деревянные подоконники. При этом на самом деле их и не поставляли.По результатам предварительного расследования возбуждено уголовное дело о мошенничестве в крупном размере, совершенном лицом с использованием своего служебного положения. Ход и результаты следствия – на контроле прокуратуры.Ранее сообщалось, что в Крыму подрядчик похитил 6 млн рублей при установке уличных фонарей. Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе застройщик обманул пайщиков на 21 миллион рублейАрестована оскандалившаяся в Севастополе директор компании-подрядчикаДело о мошенничестве с землей в Крыму на 63 млн рублей ушло в суд
севастополь
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/04/1131152732_4:0:948:708_1920x0_80_0_0_c87e2538b6ab99fea6e153fb12c11b95.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
прокуратура города севастополя, закон и право, новости крыма, севастополь, крым, общество, строительство, детский сад
В Севастополе на строительстве садика похитили почти полмиллиона рублей

В Севастополе подрядчик похитил почти полмиллиона рублей на строительстве детсада

15:48 04.09.2023
 
© Пресс-служба Прокуратуры СевастополяВ Севастополе подрядчик похитил почти полмиллиона рублей на строительстве детсада
В Севастополе подрядчик похитил почти полмиллиона рублей на строительстве детсада
© Пресс-служба Прокуратуры Севастополя
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе подрядчик похитил почти полмиллиона рублей на строительстве детского сада по госконтракту. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города.
Установлено, что коммерческая организация строила модульный детский сад в поселке Кача в рамках государственного контракта, который заключила с Единой дирекцией капстроительства в Севастополе.
При проверке расходования бюджетных средств выяснилось, что в акт выполненных работ и справку об их стоимости подрядчик внес сведения, которые не соответствовали действительности. Так, в документах указывалось, что в детсаду установлены деревянные подоконники. При этом на самом деле их и не поставляли.
"На основании указанных документов в июле 2023 года произведена оплата и подтверждено списание ранее авансированных средств. Таким образом, похищены бюджетные денежные средства в размере свыше 420 тысяч рублей", – рассказали в прокуратуре.
По результатам предварительного расследования возбуждено уголовное дело о мошенничестве в крупном размере, совершенном лицом с использованием своего служебного положения. Ход и результаты следствия – на контроле прокуратуры.
Ранее сообщалось, что в Крыму подрядчик похитил 6 млн рублей при установке уличных фонарей.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Севастополе застройщик обманул пайщиков на 21 миллион рублей
Арестована оскандалившаяся в Севастополе директор компании-подрядчика
Дело о мошенничестве с землей в Крыму на 63 млн рублей ушло в суд
 
Прокуратура города СевастополяЗакон и правоНовости КрымаСевастопольКрымОбществоСтроительствоДетский сад
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:01Шойгу назвал потери украинской армии в танках и беспилотниках
17:56Киев отправил на свалку договоренности по "зерновой сделке", заявил Путин
17:49Рустем Умеров: что известно о будущем министре обороны Украины
17:37Это провал: Путин оценил ход контрнаступления ВСУ
17:28Без оружия и снабжения: пленные о положении ВСУ на Херсонском направлении
17:16Путин оценил возможность реанимации зерновой сделки
17:01Отщепенец народа: как в Крыму оценили нового министра обороны Украины
16:51Владельцы "детских" карт РНКБ потратили более 5 млн рублей в День знаний
16:41Женщина ранена при обстреле ВСУ Брянской области
16:39Пресс-конференция Путина и Эрдогана. Видео
16:21Грозовой фронт накроет Крым в ближайшие часы
15:48В Севастополе на строительстве садика похитили почти полмиллиона рублей
15:29Новый рекорд: цена на бензин Аи-95 в России снова выросла
15:11Обстановка на подъезде к Крымскому мосту: данные на 15:00
14:52Страшное ДТП с большегрузом в Ялте: виновник идет под суд
14:38Атак ВСУ все меньше, но потери растут: обстановка в зоне спецоперации
14:27Путин: надеемся на скорое окончание переговоров по газовому хабу в Турции
14:19Российские военные сбили вражеский МИ-8, дроны и ракеты HIMARS
14:08Весь мир следит за переговорами по зерновой сделке — Эрдоган
13:55В Севастополе застройщик обманул пайщиков на 21 миллион рублей
Лента новостейМолния