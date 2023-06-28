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В Крыму подрядчик похитил 6 млн рублей при установке уличных фонарей - РИА Новости Крым, 28.06.2023
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В Крыму подрядчик похитил 6 млн рублей при установке уличных фонарей
В Крыму подрядчик похитил 6 млн рублей при установке уличных фонарей - РИА Новости Крым, 28.06.2023
В Крыму подрядчик похитил 6 млн рублей при установке уличных фонарей
Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении директора коммерческой фирмы из Евпатории по подозрению в хищении 6 миллионов рублей при установке... РИА Новости Крым, 28.06.2023
2023-06-28T15:34
2023-06-28T16:09
новости крыма
крымский следком
евпатория
красноперекопск
прокуратура республики крым
мошенничество
суд
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СИМФЕРОПОЛЬ 28 июн – РИА Новости Крым. Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении директора коммерческой фирмы из Евпатории по подозрению в хищении 6 миллионов рублей при установке уличного освещения в Красноперекопске. Об этом сообщает главное следственное управление СК РФ по Крыму и Севастополю.Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма, хищение было выявлено в рамках проверки, проведенной мейжрайонной прокуратурой. О ее результатах сотрудники надзорного ведомства проинформировали Следственный комитет. Итогом стало возбуждение уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере.Суд отправил подозреваемого под домашний арест. Ему грозит до 10 лет лишения свободы и штраф в размере до 1 млн рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Бывшему вице-премьеру Крыма Кабанову дали условный срокГодами обманывал людей: крымчанин получил 6 лет за мошенничествоВзятка и подлог: в Евпатории будут судить бывшего инженера "Крымэнерго"
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РИА Новости Крым
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новости крыма, крымский следком, евпатория, красноперекопск, прокуратура республики крым, мошенничество, суд
В Крыму подрядчик похитил 6 млн рублей при установке уличных фонарей

В Крыму возбудили дело на подрядчика, похитившего 6 млн рублей при установке фонарей

15:34 28.06.2023 (обновлено: 16:09 28.06.2023)
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкУличный фонарь. Архивное фото
Уличный фонарь. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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СИМФЕРОПОЛЬ 28 июн – РИА Новости Крым. Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении директора коммерческой фирмы из Евпатории по подозрению в хищении 6 миллионов рублей при установке уличного освещения в Красноперекопске. Об этом сообщает главное следственное управление СК РФ по Крыму и Севастополю.
"С февраля по июнь 2022 года коммерческая организация в рамках исполнения муниципального контракта по благоустройству территории Красноперекопска установила светодиодное оборудование дешевле предусмотренного, похитив разницу в его стоимости. Бюджету администрации города причинен ущерб на сумму, превышающую 6 млн рублей", - говорится в сообщении.
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма, хищение было выявлено в рамках проверки, проведенной мейжрайонной прокуратурой. О ее результатах сотрудники надзорного ведомства проинформировали Следственный комитет. Итогом стало возбуждение уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере.
Суд отправил подозреваемого под домашний арест. Ему грозит до 10 лет лишения свободы и штраф в размере до 1 млн рублей.
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Новости КрымаКрымский СледкомЕвпаторияКрасноперекопскПрокуратура Республики КрымМошенничествоСуд
 
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