https://crimea.ria.ru/20230628/v-krymu-podryadchik-pokhitil-6-mln-rubley-pri-ustanovke-ulichnykh-fonarey-1129692731.html

В Крыму подрядчик похитил 6 млн рублей при установке уличных фонарей

В Крыму подрядчик похитил 6 млн рублей при установке уличных фонарей - РИА Новости Крым, 28.06.2023

В Крыму подрядчик похитил 6 млн рублей при установке уличных фонарей

Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении директора коммерческой фирмы из Евпатории по подозрению в хищении 6 миллионов рублей при установке... РИА Новости Крым, 28.06.2023

2023-06-28T15:34

2023-06-28T15:34

2023-06-28T16:09

новости крыма

крымский следком

евпатория

красноперекопск

прокуратура республики крым

мошенничество

суд

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СИМФЕРОПОЛЬ 28 июн – РИА Новости Крым. Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении директора коммерческой фирмы из Евпатории по подозрению в хищении 6 миллионов рублей при установке уличного освещения в Красноперекопске. Об этом сообщает главное следственное управление СК РФ по Крыму и Севастополю.Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма, хищение было выявлено в рамках проверки, проведенной мейжрайонной прокуратурой. О ее результатах сотрудники надзорного ведомства проинформировали Следственный комитет. Итогом стало возбуждение уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере.Суд отправил подозреваемого под домашний арест. Ему грозит до 10 лет лишения свободы и штраф в размере до 1 млн рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Бывшему вице-премьеру Крыма Кабанову дали условный срокГодами обманывал людей: крымчанин получил 6 лет за мошенничествоВзятка и подлог: в Евпатории будут судить бывшего инженера "Крымэнерго"

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, крымский следком, евпатория, красноперекопск, прокуратура республики крым, мошенничество, суд