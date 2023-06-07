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Бывшему вице-премьеру Крыма Кабанову дали условный срок
Бывшему вице-премьеру Крыма Кабанову дали условный срок - РИА Новости Крым, 07.06.2023
Бывшему вице-премьеру Крыма Кабанову дали условный срок
Бывший вице-премьер Крыма Евгений Кабанов и экс-министр строительства Михаил Храмов признаны виновными в совершении мошенничества, совершенного группой лиц в... РИА Новости Крым, 07.06.2023
2023-06-07T10:23
2023-06-07T10:23
2023-06-07T10:23
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн - РИА Новости Крым. Бывший вице-премьер Крыма Евгений Кабанов и экс-министр строительства Михаил Храмов признаны виновными в совершении мошенничества, совершенного группой лиц в особо крупном размере. Как сообщили РИА Новости Крым в пресс- службе Центрального районного суда Симферополя, им назначено условное наказание со штрафами.Михаил Храмов, в соответствии с решением суда, также признан виновным в преступлении по аналогичной статье. Ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно, испытательным сроком в два года и штрафом в размере 150 тыс. рублей.Третий фигурант дела о крупном мошенничестве - генеральный директор одной из строительных компаний-подрядчиков ФЦП Роман Журавлев также признан виновным по статье об особо крупном мошенничестве и тоже получил условный срок в 3 года и штраф в размере 150 тыс. рублей.Экс-чиновники Кабанов и Храмов задержаны в сентябре 2021 года в рамках расследования по уголовному делу о хищении 57,5 млн бюджетных средств при строительстве водовода, являющегося объектом Федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя. Уголовное дело возбуждено по с.4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере").Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму продлили меру пресечения экс-чиновникам Кабанову и ХрамовуВерховный суд РК рассмотрел апелляции Храмова и Кабанова"Неприкасаемых нет": топ коррупционных дел Крыма в 2021 году
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евгений кабанов, приговор, крым, новости крыма, закон и право, михаил храмов , суды крыма, симферополь
Бывшему вице-премьеру Крыма Кабанову дали условный срок
Экс-чиновники Храмов и Кабанов получили условные сроки за мошенничество на 57 млн
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн - РИА Новости Крым. Бывший вице-премьер Крыма Евгений Кабанов и экс-министр строительства Михаил Храмов признаны виновными в совершении мошенничества, совершенного группой лиц в особо крупном размере. Как сообщили РИА Новости Крым в пресс- службе Центрального районного суда Симферополя, им назначено условное наказание со штрафами.
"Кабанова Евгения Константиновича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ. Назначить наказание - 4 года лишения свободы со штрафом в размере 200 тыс. рублей. Согласно ч.1. ст. 73. УК РФ считать назначенное основное наказание в виде 4 лет лишения свободы условным. Установить испытательный срок в 2 года", - сказано в сообщении.
Михаил Храмов, в соответствии с решением суда, также признан виновным в преступлении по аналогичной статье. Ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно, испытательным сроком в два года и штрафом в размере 150 тыс. рублей.
Третий фигурант дела о крупном мошенничестве - генеральный директор одной из строительных компаний-подрядчиков ФЦП Роман Журавлев также признан виновным по статье об особо крупном мошенничестве и тоже получил условный срок в 3 года и штраф в размере 150 тыс. рублей.
Экс-чиновники Кабанов
и Храмов
задержаны в сентябре 2021 года в рамках расследования по уголовному делу о хищении 57,5 млн бюджетных средств при строительстве водовода, являющегося объектом Федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя. Уголовное дело возбуждено по с.4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере").
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