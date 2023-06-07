https://crimea.ria.ru/20230607/byvshemu-vitse-premeru-kryma-kabanovu-dali-uslovnyy-srok-1129231007.html

Бывшему вице-премьеру Крыма Кабанову дали условный срок

Бывшему вице-премьеру Крыма Кабанову дали условный срок - РИА Новости Крым, 07.06.2023

Бывшему вице-премьеру Крыма Кабанову дали условный срок

Бывший вице-премьер Крыма Евгений Кабанов и экс-министр строительства Михаил Храмов признаны виновными в совершении мошенничества, совершенного группой лиц в... РИА Новости Крым, 07.06.2023

2023-06-07T10:23

2023-06-07T10:23

2023-06-07T10:23

евгений кабанов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн - РИА Новости Крым. Бывший вице-премьер Крыма Евгений Кабанов и экс-министр строительства Михаил Храмов признаны виновными в совершении мошенничества, совершенного группой лиц в особо крупном размере. Как сообщили РИА Новости Крым в пресс- службе Центрального районного суда Симферополя, им назначено условное наказание со штрафами.Михаил Храмов, в соответствии с решением суда, также признан виновным в преступлении по аналогичной статье. Ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно, испытательным сроком в два года и штрафом в размере 150 тыс. рублей.Третий фигурант дела о крупном мошенничестве - генеральный директор одной из строительных компаний-подрядчиков ФЦП Роман Журавлев также признан виновным по статье об особо крупном мошенничестве и тоже получил условный срок в 3 года и штраф в размере 150 тыс. рублей.Экс-чиновники Кабанов и Храмов задержаны в сентябре 2021 года в рамках расследования по уголовному делу о хищении 57,5 млн бюджетных средств при строительстве водовода, являющегося объектом Федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя. Уголовное дело возбуждено по с.4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере").Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму продлили меру пресечения экс-чиновникам Кабанову и ХрамовуВерховный суд РК рассмотрел апелляции Храмова и Кабанова"Неприкасаемых нет": топ коррупционных дел Крыма в 2021 году

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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