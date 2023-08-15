https://crimea.ria.ru/20230815/arestovana-oskandalivshayasya-v-sevastopole-direktor-kompanii-podryadchika-1130747572.html

Арестована оскандалившаяся в Севастополе директор компании-подрядчика

Арестована оскандалившаяся в Севастополе директор компании-подрядчика - РИА Новости Крым, 15.08.2023

Арестована оскандалившаяся в Севастополе директор компании-подрядчика

Руководителю компании, работавшей в Крыму в рамках госконтракта на объекте "Государственного музея героической обороны и освобождения Севастополя", вменяют... РИА Новости Крым, 15.08.2023

2023-08-15T15:13

2023-08-15T15:13

2023-08-15T15:20

севастополь

реконструкция панорамы "оборона севастополя в 1854 – 1855 гг"

закон и право

мошенничество

новости

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хищение

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. Руководителю компании, работавшей в Крыму в рамках госконтракта на объекте "Государственного музея героической обороны и освобождения Севастополя", вменяют хищение свыше 52 миллионов рублей – женщину взяли под стражу в Санкт-Петербурге. Соответствующее постановление вынес Куйбышевский районный суд города. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов северной столицы.Речь идет о генеральном директоре ООО "СК "Ирбис".Как полагает следствие, с конца декабря 2018 до начала августа 2019 года женщина, будучи в преступном сговоре с руководителями компании "Меандр", выполнявшей работы по госконтракту для Музея обороны Севастополя, предоставила в федеральное казначейство фальшивые документы. В результате злоумышленники незаконно получили свыше 52 миллионов рублей.Главе компании вменяют мошенничество в крупном размере, совершенное организованной группой. Свою причастность к преступлению она отрицает, называя подозрения голословными.Женщина просила суд отказать в удовлетворении ходатайства о заключении ее под стражу, заявив, что ее компания занимается строительством, в том числе и социальных объектов, и ее деятельность в этом случае будет парализована, но ее доводы суд во внимание не принял.По решению суда глава компании заключена под стражу на 28 суток – до 6 сентября.Ранее, в 2020-м году, гендиректор ООО "Меандр" был задержан по обвинению в хищении бюджетных денег на объекте.История скандальной реконструкцииРеконструкция Исторического бульвара в Севастополе началась в 2018 году. Генподрядчиком была выбрана питерская компания "Меандр". Работы по госконтракту оценили в 433,5 млн рублей, они должны были завершиться осенью 2020 года, но этого не произошло из-за многочисленных нарушений компанией условий договора и сроков выполнения работ. Компания "СК "Ирбис" выполняла часть работ по субподряду. Некоторое время история толком не начатой реконструкции сопровождалась спорами и судебными тяжбами. В апреле 2020 контракт с "Меандром" расторгли.Осенью 2020 года на реконструкцию Исторического бульвара был назначен новый подрядчик – компания ООО "Равелин". Изучив документацию, ее специалисты заявили, что работы продолжать невозможно: технические условия неактуальны. Летом 2021 года на встрече с президентом России Владимиром Путиным губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об остановке работ по реконструкции Исторического бульвара по вине недобросовестного подрядчика. По его словам, они были выполнены менее чем на 10%. Глава государства поручил совместно с зампредседателя правительства России Маратом Хуснуллиным проработать решение проблемного вопроса. Позже объект был передан в ведение Единого заказчика в сфере строительства. Работы на объекте продолжает компания "Равелин". Она же занимается реконструкцией находящегося здесь здания панорамы "Оборона Севастополя 1854-1855 гг.", работы начались в октябре 2022 года. Открыть и панораму, и бульвар обещают к 2025 году.В 2021 году, оскандалившаяся в Севастополе ООО "Меандр" стала фигурировать еще в одном уголовном деле вместе с министром культуры Крыма Ариной (Верой) Новосельской. По данным следствия, в 2018 году Новосельская, используя свои полномочия, получила от бенефициара ООО "Меандр" взятку в размере 25 млн рублей за покровительство при выполнении компанией строительства Крымского государственного центра детского театрального искусства. Читайте также на РИА Новости Крым:Экс-министр культуры Крыма Новосельская приговорена к 10 годам колонии В Севастополе осудят подрядчика за хищение 12 млн рублей на госконтракте Директор компании в Севастополе попался на хищении почти 300 млн рублей

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севастополь, реконструкция панорамы "оборона севастополя в 1854 – 1855 гг", закон и право, мошенничество, новости, санкт-петербург, хищение