https://crimea.ria.ru/20230718/eks-ministr-kultury-kryma-novoselskaya-poluchila-10-let-kolonii-1130145385.html

Экс-министр культуры Крыма Новосельская получила 10 лет колонии

Экс-министр культуры Крыма Новосельская получила 10 лет колонии - РИА Новости Крым, 18.07.2023

Экс-министр культуры Крыма Новосельская получила 10 лет колонии

Замоскворецкий суд Москвы приговорил экс-министра культуры Крыма Арину Новосельскую к 10 годам лишения свободы по обвинению в получении взятки при строительстве РИА Новости Крым, 18.07.2023

2023-07-18T14:47

2023-07-18T14:47

2023-07-18T15:12

арина (вера) новосельская

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл - РИА Новости Крым. Замоскворецкий суд Москвы приговорил экс-министра культуры Крыма Арину Новосельскую к 10 годам лишения свободы по обвинению в получении взятки при строительстве Крымского государственного центра детского театрального искусства. Об этом сообщает ТАСС.Согласно судебному вердикту, осужденная будет отбывать наказание в колонии общего режима.Обстоятельства уголовного дела в отношении НовосельскойСледственный комитет РФ в ноябре 2021 года возбудил уголовное дело в отношении министра культуры Крыма Арины (по паспорту Веры) Новосельской. По версии следствия, в 2018 году она получила от бенефициара ООО "Меандр" взятку в размере 25 миллионов рублей за покровительство при выполнении работ при строительстве Крымского государственного центра детского театрального искусства на месте старого Театра кукол, здание которого было признано аварийным и демонтировано.На его месте за средства ФЦП началось строительство Крымского государственного центра детского театрального искусства. Подряд стоимостью более 1 млрд рублей получило ООО "Меандр" из Санкт-Петербурга. Ввод центра в эксплуатацию планировался на декабрь 2019 года. В 2020 году контракт с подрядчиком был расторгнут. Гендиректор и бенефициар "Меандра" были арестованы за хищение части аванса, выданного на реставрацию Санкт-Петербургской государственной консерватории. "Недобросовестный подрядчик" покинул стройплощадку, а Симферополь в самом центре получил неприглядную серую железобетонную коробку. Также выяснилось, что в ходе строительства здания в центре крымской столицы подрядчик допустил множество нарушений: несоответствие морозостойкости бетона, неправильная кирпичная кладка, смещение геометрии элементов каркаса здания и другие. Срок сдачи здания сместился на декабрь 2022-го, но и тогда объект не был введен в эксплуатацию.Саму Новосельскую этапировали в Москву. Басманный районный суд Москвы постановил заключить ее под стражу, глава республики Сергей Аксенов отправил ее в отставку с формулировкой "в связи с утратой доверия". На протяжении следствия экс-министр находилась в СИЗО "Лефортово", апелляции защиты по изменению меры пресечения на домашний арест были отклонены.Под арестом также находится имущество Новосельской, ее родственников и друзей, в том числе несколько квартир и автомобиль. Следствие предполагает, что это имущество, было получено в результате преступных действий.Сама подсудимая вину не признавала, утверждая, что якобы взяла деньги в долг у гендиректора "Меандра" для своей подруги, которая купила на эти средства квартиру в центре Москвы. По данным следователей, купленная в столице квартира действительно была оформлена на подругу Новосельской, но та впоследствии передала ее министру в собственность.Биография Арины НовосельскойНовосельская родилась в 1976 году в Свердловске (ныне – Екатеринбург), в 1979 году вместе с семьей переехала в Крым. В 1994 году она начала работать преподавателем по классу фортепиано в детской музыкальной школе № 1 г. Симферополя. В дальнейшем трудилась преподавателем Симферопольского музыкального училища им. Чайковского.В 1995 году окончила Симферопольское музыкальное училище с отличием, также проходила обучение в Донецкой государственной консерватории им. Прокофьева.В 2004 году окончила аспирантуру и защитила кандидатскую диссертацию по теме "Эстетическое воспитание", после чего работала директором профильной школы.В 2009 году назначена заместителем министра культуры Автономной Республики Крым. В 2013-2014 годах работала директором Крымского академического театра кукол.С февраля 2014-го по ноябрь 2021-го – министр культуры Республики Крым.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда достроят детский центр на месте театра куколЭкс-министра культуры Крыма Новосельскую оставили за решеткойВладычица крымской культуры: яркие образы Арины Новосельской

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арина (вера) новосельская, закон и право, москва, новости, коррупция, крым, суд, общество