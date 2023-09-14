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Брал деньги за квартиры-призраки: в Ялте вынесли приговор мошеннику
Брал деньги за квартиры-призраки: в Ялте вынесли приговор мошеннику - РИА Новости Крым, 14.09.2023
Брал деньги за квартиры-призраки: в Ялте вынесли приговор мошеннику
В Ялте вынесли приговор 37-летнему жителю Краснодарского края, мужчина получил четыре года лишения свободы за реализацию мошеннической схемы с арендой жилья. Об РИА Новости Крым, 14.09.2023
2023-09-14T10:54
2023-09-14T10:54
2023-09-14T10:58
прокуратура республики крым
новости крыма
мошенничество
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краснодарский край
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости Крым. В Ялте вынесли приговор 37-летнему жителю Краснодарского края, мужчина получил четыре года лишения свободы за реализацию мошеннической схемы с арендой жилья. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.Так, ранее судимый житель Краснодарского края размещал в сети объявления об аренде квартиры в разных регионах страны, однако, когда желающие снять жилье появлялись, он брал аванс и переставал выходить на связь. Мужчина признан виновным в совершении 81 эпизода мошенничества.Суд приговорил мужчину к четырем годам лишения свободы, отбывать срок он будет в исправительной колонии строгого режима."Иски, заявленные рядом потерпевших, судом удовлетворены", – отметили в прокуратуре.Ранее сообщалось, что за минувшую неделю в Крыму зафиксировано 73 факта мошенничества, у доверчивых жертв выманили почти 13,5 млн рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:"Помогала" с землей и авто: в Крыму мошенница похитила 3 млн рублей12 миллионов за неделю отдали крымчане фальшивым банкирам и торговцамМошенники в Севастополе выманивают деньги "на СВО" под видом волонтеров
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прокуратура республики крым, новости крыма, мошенничество, ялта, краснодарский край, суд, приговор
Брал деньги за квартиры-призраки: в Ялте вынесли приговор мошеннику
В Ялте мужчина получил 4 четыре года лишения свободы за мошенничество с квартирами
10:54 14.09.2023 (обновлено: 10:58 14.09.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости Крым. В Ялте вынесли приговор 37-летнему жителю Краснодарского края, мужчина получил четыре года лишения свободы за реализацию мошеннической схемы с арендой жилья. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.
Так, ранее судимый житель Краснодарского края размещал в сети объявления об аренде квартиры в разных регионах страны, однако, когда желающие снять жилье появлялись, он брал аванс и переставал выходить на связь. Мужчина признан виновным в совершении 81 эпизода мошенничества.
"Введенные в заблуждения граждане переводили от 2,5 до 30 тыс. рублей, после чего подсудимый переставал отвечать на сообщения, а обещанную услугу не предоставлял. Всего таким образом житель Краснодарского края похитил более 760 тыс. рублей, которыми распорядился по своему усмотрению", – говорится в сообщении.
Суд приговорил мужчину к четырем годам лишения свободы, отбывать срок он будет в исправительной колонии строгого режима.
"Иски, заявленные рядом потерпевших, судом удовлетворены", – отметили в прокуратуре.
Ранее сообщалось, что за минувшую неделю в Крыму зафиксировано 73 факта мошенничества
, у доверчивых жертв выманили почти 13,5 млн рублей.
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