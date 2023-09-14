https://crimea.ria.ru/20230914/bral-dengi-za-kvartiry-prizraki-v-yalte-vynesli-prigovor-moshenniku-1131399245.html

Брал деньги за квартиры-призраки: в Ялте вынесли приговор мошеннику

Брал деньги за квартиры-призраки: в Ялте вынесли приговор мошеннику - РИА Новости Крым, 14.09.2023

Брал деньги за квартиры-призраки: в Ялте вынесли приговор мошеннику

В Ялте вынесли приговор 37-летнему жителю Краснодарского края, мужчина получил четыре года лишения свободы за реализацию мошеннической схемы с арендой жилья. Об РИА Новости Крым, 14.09.2023

2023-09-14T10:54

2023-09-14T10:54

2023-09-14T10:58

прокуратура республики крым

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приговор

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости Крым. В Ялте вынесли приговор 37-летнему жителю Краснодарского края, мужчина получил четыре года лишения свободы за реализацию мошеннической схемы с арендой жилья. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.Так, ранее судимый житель Краснодарского края размещал в сети объявления об аренде квартиры в разных регионах страны, однако, когда желающие снять жилье появлялись, он брал аванс и переставал выходить на связь. Мужчина признан виновным в совершении 81 эпизода мошенничества.Суд приговорил мужчину к четырем годам лишения свободы, отбывать срок он будет в исправительной колонии строгого режима."Иски, заявленные рядом потерпевших, судом удовлетворены", – отметили в прокуратуре.Ранее сообщалось, что за минувшую неделю в Крыму зафиксировано 73 факта мошенничества, у доверчивых жертв выманили почти 13,5 млн рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:"Помогала" с землей и авто: в Крыму мошенница похитила 3 млн рублей12 миллионов за неделю отдали крымчане фальшивым банкирам и торговцамМошенники в Севастополе выманивают деньги "на СВО" под видом волонтеров

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

прокуратура республики крым, новости крыма, мошенничество, ялта, краснодарский край, суд, приговор