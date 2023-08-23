https://crimea.ria.ru/20230823/moshenniki-v-sevastopole-vymanivayut-dengi-na-svo-pod-vidom-volonterov-1130870067.html

Мошенники в Севастополе выманивают деньги "на СВО" под видом волонтеров

Мошенники в Севастополе выманивают деньги "на СВО" под видом волонтеров - РИА Новости Крым, 23.08.2023

Мошенники в Севастополе выманивают деньги "на СВО" под видом волонтеров

В Севастополе мошенники и воры под видом волонтеров штаба "Мы вместе – Севастополь" выманивают у граждан деньги под предлогом помощи бойцам СВО и даже идут на... РИА Новости Крым, 23.08.2023

2023-08-23T08:29

2023-08-23T08:29

2023-08-23T08:29

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе мошенники и воры под видом волонтеров штаба "Мы вместе – Севастополь" выманивают у граждан деньги под предлогом помощи бойцам СВО и даже идут на откровенное воровство средь бела дня. Об этом предупреждают в добровольческом штабе, сообщая, как распознать обманщиков.Об одном из таких случаев рассказала местная жительница в социальных сетях. По ее словам, возле Владимирского собора, что на центральном холме Севастополя, к ней подошли двое, представились волонтерами. Пока один цеплял на руку "какую-то ленточку", рассказывая о народном единстве и просил помочь "чем сможете нашим крымским бойцам", второй залез в сумку.В волонтерском штабе "Мы вместе – Севастополь" призвали местных жителей и гостей быть бдительными, подчеркнув, что никогда не собирают деньги на улицах.Здесь отметили, что добровольные пожертвования на помощь бойцам штаб собирает исключительно на свои банковские счета либо в специальный запечатанный бокс, "который находится постоянно на Ленина, 39" – по этому адресу располагается офис штаба.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе центр гуманитарной помощи беженцам заработал на новом месте Чудеса случаются: Донбасс в историях верующего волонтера Число работающих в зоне СВО волонтеров из Севастополя могут ограничить

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, севастополь, общество, новости сво, мошенничество