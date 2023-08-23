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Мошенники в Севастополе выманивают деньги "на СВО" под видом волонтеров - РИА Новости Крым, 23.08.2023
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Мошенники в Севастополе выманивают деньги "на СВО" под видом волонтеров
Мошенники в Севастополе выманивают деньги "на СВО" под видом волонтеров - РИА Новости Крым, 23.08.2023
Мошенники в Севастополе выманивают деньги "на СВО" под видом волонтеров
В Севастополе мошенники и воры под видом волонтеров штаба "Мы вместе – Севастополь" выманивают у граждан деньги под предлогом помощи бойцам СВО и даже идут на... РИА Новости Крым, 23.08.2023
2023-08-23T08:29
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе мошенники и воры под видом волонтеров штаба "Мы вместе – Севастополь" выманивают у граждан деньги под предлогом помощи бойцам СВО и даже идут на откровенное воровство средь бела дня. Об этом предупреждают в добровольческом штабе, сообщая, как распознать обманщиков.Об одном из таких случаев рассказала местная жительница в социальных сетях. По ее словам, возле Владимирского собора, что на центральном холме Севастополя, к ней подошли двое, представились волонтерами. Пока один цеплял на руку "какую-то ленточку", рассказывая о народном единстве и просил помочь "чем сможете нашим крымским бойцам", второй залез в сумку.В волонтерском штабе "Мы вместе – Севастополь" призвали местных жителей и гостей быть бдительными, подчеркнув, что никогда не собирают деньги на улицах.Здесь отметили, что добровольные пожертвования на помощь бойцам штаб собирает исключительно на свои банковские счета либо в специальный запечатанный бокс, "который находится постоянно на Ленина, 39" – по этому адресу располагается офис штаба.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе центр гуманитарной помощи беженцам заработал на новом месте Чудеса случаются: Донбасс в историях верующего волонтера Число работающих в зоне СВО волонтеров из Севастополя могут ограничить
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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новости крыма, севастополь, общество, новости сво, мошенничество
Мошенники в Севастополе выманивают деньги "на СВО" под видом волонтеров

В Севастополе мошенники выманивают у людей деньги под видом волонтеров штаба "Мы вместе"

08:29 23.08.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе мошенники и воры под видом волонтеров штаба "Мы вместе – Севастополь" выманивают у граждан деньги под предлогом помощи бойцам СВО и даже идут на откровенное воровство средь бела дня. Об этом предупреждают в добровольческом штабе, сообщая, как распознать обманщиков.
Об одном из таких случаев рассказала местная жительница в социальных сетях. По ее словам, возле Владимирского собора, что на центральном холме Севастополя, к ней подошли двое, представились волонтерами. Пока один цеплял на руку "какую-то ленточку", рассказывая о народном единстве и просил помочь "чем сможете нашим крымским бойцам", второй залез в сумку.

"Я чувствую движение около моей сумки, поворачиваю голову, а второй перепуганный вытаскивает руку из нее, я как заехала ему той сумкой и начала на них кричать. Второй говорит "Бежим!" Я пока достала телефон – они за угол забежали. Называется – кому война, а кому мать родная", – написала автор поста.

В волонтерском штабе "Мы вместе – Севастополь" призвали местных жителей и гостей быть бдительными, подчеркнув, что никогда не собирают деньги на улицах.

"Волонтерский штаб "Мы Вместе – Севастополь" не проводит сбор денежных средств на улице! Если к вам подошли люди и, представившись волонтерами штаба, просят пожертвовать деньги на фронт, знайте – это мошенники… судя по информации в этом посте, это еще и воры. Нам очень горько, что такие люди марают честное имя волонтеров. Надеемся, подлецов поймает полиция, и они получат по заслугам! А мы этому посодействуем", – говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.

Здесь отметили, что добровольные пожертвования на помощь бойцам штаб собирает исключительно на свои банковские счета либо в специальный запечатанный бокс, "который находится постоянно на Ленина, 39" – по этому адресу располагается офис штаба.
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