https://crimea.ria.ru/20230908/pomogala-s-zemley-i-avto-v-krymu-moshennitsa-pokhitila-3-mln-rubley-1131265973.html

"Помогала" с землей и авто: в Крыму мошенница похитила 3 млн рублей

"Помогала" с землей и авто: в Крыму мошенница похитила 3 млн рублей - РИА Новости Крым, 08.09.2023

"Помогала" с землей и авто: в Крыму мошенница похитила 3 млн рублей

В Крыму правоохранители установили и задержали 44-летнюю уроженку Кемеровской области, подозреваемую в том, что она мошенническим путем завладела средствами... РИА Новости Крым, 08.09.2023

2023-09-08T19:43

2023-09-08T19:43

2023-09-08T19:43

кемеровская область

евпатория

ленинский район

новости крыма

мошенничество

мвд по республике крым

черноморский район

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. В Крыму правоохранители установили и задержали 44-летнюю уроженку Кемеровской области, подозреваемую в том, что она мошенническим путем завладела средствами жителей Евпатории, Ленинского и Черноморского районов на общую сумму более 3 млн рублей. Об этом сообщили в региональном главке МВД.Так, в дежурную часть отдела МВД России по Черноморскому району поступили заявления от местных жителей, утверждавших, что они стали жертвами мошенницы.В отношении задержанной возбуждено уголовное дело, ей грозит до 10 лет лишения свободы.В настоящее время сотрудники полиции устанавливают, к каким еще эпизодам может быть причастна задержанная, а также ищут возможных ее подельников.Ранее сообщалось, что в Севастополе жилищно-строительный кооператив обманул пайщиков на 21 млн рублей при возведении многоквартирного дома, возбуждено уголовное дело.В этом же городе неделю назад задержали курьера дистанционных мошенников, который приезжал к обманутым пенсионерам за деньгами, которые выманивались по схеме "Ваш родственник попал в ДТП". На его счету как минимум девять обманутых людей и более 2 млн похищенных рублей, сообщили в полиции города.Читайте также на РИА Новости Крым:Годами не платила алименты: крымчанке вынесли приговорСК начал проверку из-за двойной продажи квартир в СевастополеТрое жителей Ялты обманули 78 граждан при долевом строительстве

кемеровская область

евпатория

ленинский район

черноморский район

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кемеровская область, евпатория, ленинский район, новости крыма, мошенничество, мвд по республике крым, черноморский район