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"Помогала" с землей и авто: в Крыму мошенница похитила 3 млн рублей - РИА Новости Крым, 08.09.2023
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"Помогала" с землей и авто: в Крыму мошенница похитила 3 млн рублей
"Помогала" с землей и авто: в Крыму мошенница похитила 3 млн рублей - РИА Новости Крым, 08.09.2023
"Помогала" с землей и авто: в Крыму мошенница похитила 3 млн рублей
В Крыму правоохранители установили и задержали 44-летнюю уроженку Кемеровской области, подозреваемую в том, что она мошенническим путем завладела средствами... РИА Новости Крым, 08.09.2023
2023-09-08T19:43
2023-09-08T19:43
кемеровская область
евпатория
ленинский район
новости крыма
мошенничество
мвд по республике крым
черноморский район
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. В Крыму правоохранители установили и задержали 44-летнюю уроженку Кемеровской области, подозреваемую в том, что она мошенническим путем завладела средствами жителей Евпатории, Ленинского и Черноморского районов на общую сумму более 3 млн рублей. Об этом сообщили в региональном главке МВД.Так, в дежурную часть отдела МВД России по Черноморскому району поступили заявления от местных жителей, утверждавших, что они стали жертвами мошенницы.В отношении задержанной возбуждено уголовное дело, ей грозит до 10 лет лишения свободы.В настоящее время сотрудники полиции устанавливают, к каким еще эпизодам может быть причастна задержанная, а также ищут возможных ее подельников.Ранее сообщалось, что в Севастополе жилищно-строительный кооператив обманул пайщиков на 21 млн рублей при возведении многоквартирного дома, возбуждено уголовное дело.В этом же городе неделю назад задержали курьера дистанционных мошенников, который приезжал к обманутым пенсионерам за деньгами, которые выманивались по схеме "Ваш родственник попал в ДТП". На его счету как минимум девять обманутых людей и более 2 млн похищенных рублей, сообщили в полиции города.Читайте также на РИА Новости Крым:Годами не платила алименты: крымчанке вынесли приговорСК начал проверку из-за двойной продажи квартир в СевастополеТрое жителей Ялты обманули 78 граждан при долевом строительстве
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РИА Новости Крым
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кемеровская область, евпатория, ленинский район, новости крыма, мошенничество, мвд по республике крым, черноморский район
"Помогала" с землей и авто: в Крыму мошенница похитила 3 млн рублей

МВД: в Черноморском районе Крыма задержана подозреваемая в хищении более 3 млн рублей

19:43 08.09.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНаручники и деньги
Наручники и деньги - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. В Крыму правоохранители установили и задержали 44-летнюю уроженку Кемеровской области, подозреваемую в том, что она мошенническим путем завладела средствами жителей Евпатории, Ленинского и Черноморского районов на общую сумму более 3 млн рублей. Об этом сообщили в региональном главке МВД.
Так, в дежурную часть отдела МВД России по Черноморскому району поступили заявления от местных жителей, утверждавших, что они стали жертвами мошенницы.

"В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали подозреваемую – 44-летнюю уроженку Кемеровской области. Установлено, что под предлогом продажи земельных участков и оказания содействия в приобретении автомобиля женщина мошенническим путем похитила у жителей Евпатории, Ленинского и Черноморского районов денежные средства на общую сумму более 3 миллионов рублей", говорится в сообщении Telegram-канала ведомства.

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело, ей грозит до 10 лет лишения свободы.
В настоящее время сотрудники полиции устанавливают, к каким еще эпизодам может быть причастна задержанная, а также ищут возможных ее подельников.
Ранее сообщалось, что в Севастополе жилищно-строительный кооператив обманул пайщиков на 21 млн рублей при возведении многоквартирного дома, возбуждено уголовное дело.
В этом же городе неделю назад задержали курьера дистанционных мошенников, который приезжал к обманутым пенсионерам за деньгами, которые выманивались по схеме "Ваш родственник попал в ДТП". На его счету как минимум девять обманутых людей и более 2 млн похищенных рублей, сообщили в полиции города.
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Кемеровская областьЕвпаторияЛенинский районНовости КрымаМошенничествоМВД по Республике КрымЧерноморский район
 
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