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Похитил 2 млн рублей у стариков: в Севастополе задержан курьер мошенников - РИА Новости Крым, 01.09.2023
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Похитил 2 млн рублей у стариков: в Севастополе задержан курьер мошенников
Похитил 2 млн рублей у стариков: в Севастополе задержан курьер мошенников - РИА Новости Крым, 01.09.2023
Похитил 2 млн рублей у стариков: в Севастополе задержан курьер мошенников
В Севастополе задержан курьер дистанционных мошенников, приезжавший к обманутым пенсионерам за деньгами, которые выманивались по схеме "Ваш родственник попал в... РИА Новости Крым, 01.09.2023
2023-09-01T20:47
2023-09-01T21:16
росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации)
полиция севастополя
новости крыма
севастополь
происшествия
общество
мошенничество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе задержан курьер дистанционных мошенников, приезжавший к обманутым пенсионерам за деньгами, которые выманивались по схеме "Ваш родственник попал в ДТП". На его счету как минимум девять обманутых людей и более 2 млн похищенных рублей, сообщили в полиции города.Подельником мошенников оказался 23-летний ранее судимый местный житель.Выяснилось, что предложение подработать курьером он нашел в одном из чатов популярного мессенджера. Когда узнал, в чем суть "работы", не отказался: ему пообещали 3% от каждой "операции". Деньги мужчина получал после того, как переводил полученные от пенсионеров средства на указанные кураторами счета.Предварительно людям звонили мошенники, сообщая, что их близкий человек виновен в ДТП с тяжелыми последствиями и может быть привлечен к уголовной ответственности. Представлялись при этом обманщики по-разному: врачами, правоохранителями, адвокатами, иногда даже родственниками.Мужчину разыскали и задержали сотрудники полиции при силовой поддержке СОБР Росгвардии. Сейчас он фигурант сразу двух уголовных дел по статьям о мошенничестве в крупном размере в составе организованной группы и заключен под стражу.На данный момент правоохранители установили его причастность к хищению более 2 миллионов рублей у девяти пенсионеров в возрасте от 75 до 86 лет.Ранее в полиции предупреждали о преступной схеме мошенников "Ваш родственник попал в ДТП", которая рассчитана на граждан старшего возраста. Читайте также на РИА Новости Крым:Жительница Севастополя отдала мошенникам более 4 миллионов рублей12 миллионов за неделю отдали крымчане фальшивым банкирам и торговцам В Крыму 16-летний подросток стал жертвой мошенника
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РИА Новости Крым
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news.crimea@rian.ru
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4.7
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росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации), полиция севастополя, новости крыма, севастополь, происшествия, общество, мошенничество
Похитил 2 млн рублей у стариков: в Севастополе задержан курьер мошенников

В Севастополе задержан курьер мошенников, успевший обмануть пенсионеров на 2 млн рублей

20:47 01.09.2023 (обновлено: 21:16 01.09.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНаручники и деньги
Наручники и деньги - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе задержан курьер дистанционных мошенников, приезжавший к обманутым пенсионерам за деньгами, которые выманивались по схеме "Ваш родственник попал в ДТП". На его счету как минимум девять обманутых людей и более 2 млн похищенных рублей, сообщили в полиции города.
Подельником мошенников оказался 23-летний ранее судимый местный житель.
Выяснилось, что предложение подработать курьером он нашел в одном из чатов популярного мессенджера. Когда узнал, в чем суть "работы", не отказался: ему пообещали 3% от каждой "операции". Деньги мужчина получал после того, как переводил полученные от пенсионеров средства на указанные кураторами счета.
Предварительно людям звонили мошенники, сообщая, что их близкий человек виновен в ДТП с тяжелыми последствиями и может быть привлечен к уголовной ответственности. Представлялись при этом обманщики по-разному: врачами, правоохранителями, адвокатами, иногда даже родственниками.
"Якобы для урегулирования всех вопросов и освобождения от уголовной ответственности аферисты требовали заплатить крупные суммы. Думая, что помогают близким избежать неприятностей, испуганные потерпевшие передавали все свои денежные сбережения прибывшему курьеру", – рассказали в полиции.
Мужчину разыскали и задержали сотрудники полиции при силовой поддержке СОБР Росгвардии. Сейчас он фигурант сразу двух уголовных дел по статьям о мошенничестве в крупном размере в составе организованной группы и заключен под стражу.
На данный момент правоохранители установили его причастность к хищению более 2 миллионов рублей у девяти пенсионеров в возрасте от 75 до 86 лет.
Ранее в полиции предупреждали о преступной схеме мошенников "Ваш родственник попал в ДТП", которая рассчитана на граждан старшего возраста.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Жительница Севастополя отдала мошенникам более 4 миллионов рублей
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В Крыму 16-летний подросток стал жертвой мошенника
 
Росгвардия (Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации)Полиция СевастополяНовости КрымаСевастопольПроисшествияОбществоМошенничество
 
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