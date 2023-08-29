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В Крыму 16-летний подросток стал жертвой мошенника
В Крыму 16-летний подросток стал жертвой мошенника - РИА Новости Крым, 29.08.2023
В Крыму 16-летний подросток стал жертвой мошенника
Житель Сакского района Крыма украл у 16-летнего подростка смартфон и сдал его в ломбард, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по... РИА Новости Крым, 29.08.2023
2023-08-29T11:57
2023-08-29T11:57
2023-08-29T11:59
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг — РИА Новости Крым. Житель Сакского района Крыма украл у 16-летнего подростка смартфон и сдал его в ломбард, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по республике.Сообщение о том, что несовершеннолетний стал жертвой мошенника, поступило ранее в дежурную часть Сакского отдела полиции. Правоохранители установили, что неизвестный мужчина на улице попросил смартфон у потерпевшего для звонка, после чего сбежал с ним.Возбуждено уголовное дело. За мошенничество с причинением значительного ущерба злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы. Сейчас в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Читайте также на РИА Новости Крым:Жительница Севастополя отдала мошенникам более 4 миллионов рублейВ Севастополе опекун оставила родственницу без жильяВ Крыму пенсионерка "заработала" 25 млн рублей на махинациях с землей
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новости крыма, происшествия, сакский район, крым, мошенничество, мвд по республике крым, евпатория
В Крыму 16-летний подросток стал жертвой мошенника
МВД: крымчанин украл у 16-летнего подростка смартфон и сдал его в ломбард
11:57 29.08.2023 (обновлено: 11:59 29.08.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг — РИА Новости Крым. Житель Сакского района Крыма украл у 16-летнего подростка смартфон и сдал его в ломбард, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по республике.
Сообщение о том, что несовершеннолетний стал жертвой мошенника, поступило ранее в дежурную часть Сакского отдела полиции. Правоохранители установили, что неизвестный мужчина на улице попросил смартфон у потерпевшего для звонка, после чего сбежал с ним.
"По горячим следам сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого и задержали его. Попавший под подозрение ранее судимый 27-летний житель Сакского района признал свою вину и сообщил, что чужой смартфон сдал в один из евпаторийских ломбардов", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Возбуждено уголовное дело. За мошенничество с причинением значительного ущерба злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы. Сейчас в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
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