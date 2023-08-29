https://crimea.ria.ru/20230829/v-krymu-16-letniy-podrostok-stal-zhertvoy-moshennika-1131011885.html

В Крыму 16-летний подросток стал жертвой мошенника

В Крыму 16-летний подросток стал жертвой мошенника - РИА Новости Крым, 29.08.2023

В Крыму 16-летний подросток стал жертвой мошенника

Житель Сакского района Крыма украл у 16-летнего подростка смартфон и сдал его в ломбард, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по... РИА Новости Крым, 29.08.2023

2023-08-29T11:57

2023-08-29T11:57

2023-08-29T11:59

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг — РИА Новости Крым. Житель Сакского района Крыма украл у 16-летнего подростка смартфон и сдал его в ломбард, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по республике.Сообщение о том, что несовершеннолетний стал жертвой мошенника, поступило ранее в дежурную часть Сакского отдела полиции. Правоохранители установили, что неизвестный мужчина на улице попросил смартфон у потерпевшего для звонка, после чего сбежал с ним.Возбуждено уголовное дело. За мошенничество с причинением значительного ущерба злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы. Сейчас в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Читайте также на РИА Новости Крым:Жительница Севастополя отдала мошенникам более 4 миллионов рублейВ Севастополе опекун оставила родственницу без жильяВ Крыму пенсионерка "заработала" 25 млн рублей на махинациях с землей

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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