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В Севастополе опекун оставила родственницу без жилья - РИА Новости Крым, 24.08.2023
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В Севастополе опекун оставила родственницу без жилья
В Севастополе опекун оставила родственницу без жилья - РИА Новости Крым, 24.08.2023
В Севастополе опекун оставила родственницу без жилья
В Севастополе 42-летняя местная жительница предстанет перед судом за мошенничество в особо крупном размере с жильем своей несовершеннолетней племянницы. Об этом РИА Новости Крым, 24.08.2023
2023-08-24T20:52
2023-08-24T20:52
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг — РИА Новости Крым. В Севастополе 42-летняя местная жительница предстанет перед судом за мошенничество в особо крупном размере с жильем своей несовершеннолетней племянницы. Об этом сообщили в Следкоме по Крыму и Севастополю.По данным ведомства, женщина, являясь опекуном несовершеннолетней девушки, знала о ее праве собственности на половину земельного участка в селе Терновка. Второй половиной владела ее дочь. На участке находился неоформленный жилой дом.В прокуратуре Севастополя, в свою очередь, добавили, что доля в недвижимости досталась 17-летней потерпевшей по наследству от бабушки. В доме она проживает с детства. Действиями злоумышленницы девушке нанесен ущерб в размере более 1 млн рублей."В ходе следствия на принадлежащие обвиняемой объекты недвижимости и автомобиль наложен арест. Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Севастополя для рассмотрения по существу", - заключили в прокуратуре.Читайте также на РИА Новости Крым:Земельная афера на 3 млн рублей – суд в Крыму вынес приговорВаша мать – мошенница: аферист выманил у крымчанки более миллиона рублейВ Крыму пенсионерка "заработала" 25 млн рублей на махинациях с землей
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происшествия, севастополь, крымский следком, новости крыма, крым
В Севастополе опекун оставила родственницу без жилья

Следком: в Севастополе опекун ответит в суде за мошенничество с жильем родственницы

20:52 24.08.2023
 
© РИА Новости КрымПравосудие
Правосудие - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг — РИА Новости Крым. В Севастополе 42-летняя местная жительница предстанет перед судом за мошенничество в особо крупном размере с жильем своей несовершеннолетней племянницы. Об этом сообщили в Следкоме по Крыму и Севастополю.
По данным ведомства, женщина, являясь опекуном несовершеннолетней девушки, знала о ее праве собственности на половину земельного участка в селе Терновка. Второй половиной владела ее дочь. На участке находился неоформленный жилой дом.
"Пользуясь доверием племянницы, жительница Севастополя в 2020 году совершила межевание земельного участка и оформила соглашение от имени опекаемой таким образом, что имеющийся дом оказался на половине ее дочери. После женщина оформила строение на дочь, лишив тем самым прав племянницы на полагающуюся долю дома, являющегося единственным жильем несовершеннолетней", - рассказали в СК.
В прокуратуре Севастополя, в свою очередь, добавили, что доля в недвижимости досталась 17-летней потерпевшей по наследству от бабушки. В доме она проживает с детства. Действиями злоумышленницы девушке нанесен ущерб в размере более 1 млн рублей.
"В ходе следствия на принадлежащие обвиняемой объекты недвижимости и автомобиль наложен арест. Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Севастополя для рассмотрения по существу", - заключили в прокуратуре.
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