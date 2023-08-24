https://crimea.ria.ru/20230824/v-sevastopole-opekun-ostavila-rodstvennitsu-bez-zhilya-1130910478.html

В Севастополе опекун оставила родственницу без жилья

В Севастополе опекун оставила родственницу без жилья - РИА Новости Крым, 24.08.2023

В Севастополе опекун оставила родственницу без жилья

В Севастополе 42-летняя местная жительница предстанет перед судом за мошенничество в особо крупном размере с жильем своей несовершеннолетней племянницы. Об этом РИА Новости Крым, 24.08.2023

2023-08-24T20:52

2023-08-24T20:52

2023-08-24T20:52

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг — РИА Новости Крым. В Севастополе 42-летняя местная жительница предстанет перед судом за мошенничество в особо крупном размере с жильем своей несовершеннолетней племянницы. Об этом сообщили в Следкоме по Крыму и Севастополю.По данным ведомства, женщина, являясь опекуном несовершеннолетней девушки, знала о ее праве собственности на половину земельного участка в селе Терновка. Второй половиной владела ее дочь. На участке находился неоформленный жилой дом.В прокуратуре Севастополя, в свою очередь, добавили, что доля в недвижимости досталась 17-летней потерпевшей по наследству от бабушки. В доме она проживает с детства. Действиями злоумышленницы девушке нанесен ущерб в размере более 1 млн рублей."В ходе следствия на принадлежащие обвиняемой объекты недвижимости и автомобиль наложен арест. Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Севастополя для рассмотрения по существу", - заключили в прокуратуре.Читайте также на РИА Новости Крым:Земельная афера на 3 млн рублей – суд в Крыму вынес приговорВаша мать – мошенница: аферист выманил у крымчанки более миллиона рублейВ Крыму пенсионерка "заработала" 25 млн рублей на махинациях с землей

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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