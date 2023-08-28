https://crimea.ria.ru/20230828/zhitelnitsa-sevastopolya-otdala-moshennikam-bolee-4-mln-rubley-1130993470.html

Жительница Севастополя отдала мошенникам более 4 млн рублей

Жительница Севастополя отдала мошенникам более 4 млн рублей - РИА Новости Крым, 28.08.2023

Жительница Севастополя отдала мошенникам более 4 млн рублей

Жительница Севастополя отдала мошенникам более 4 млн рублей, поверив, что спасает сбережения от аферистов. Об этом сообщили в пресс-службе полиции региона. РИА Новости Крым, 28.08.2023

2023-08-28T12:10

2023-08-28T12:10

2023-08-28T12:33

севастополь

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мошенничество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. Жительница Севастополя отдала мошенникам более 4 млн рублей, поверив, что спасает сбережения от аферистов. Об этом сообщили в пресс-службе полиции региона.Отмечается, что 58-летняя местная жительница после телефонного разговора с мошенниками, которые представились сотрудниками правоохранительных органов, поверила, что ее сбережения в опасности. И перевела все деньги на номер другого, "безопасного" счета.В ведомстве отметили, что женщина знала о мошеннических схемах из СМИ и даже сама уже сталкивалась с ними, но до этого не поддавалась на уловки.Ранее жительница Симферополя отдала более полумиллиона рублей за лекарства-пустышки. Читайте также на РИА Новости Крым:Ваша мать – мошенница: аферист выманил у крымчанки более миллиона рублейМошенники в Севастополе выманивают деньги "на СВО" под видом волонтеровВ Севастополе опекун оставила родственницу без жилья

севастополь

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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