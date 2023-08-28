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Жительница Севастополя отдала мошенникам более 4 млн рублей
Жительница Севастополя отдала мошенникам более 4 млн рублей - РИА Новости Крым, 28.08.2023
Жительница Севастополя отдала мошенникам более 4 млн рублей
Жительница Севастополя отдала мошенникам более 4 млн рублей, поверив, что спасает сбережения от аферистов. Об этом сообщили в пресс-службе полиции региона. РИА Новости Крым, 28.08.2023
2023-08-28T12:10
2023-08-28T12:10
2023-08-28T12:33
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. Жительница Севастополя отдала мошенникам более 4 млн рублей, поверив, что спасает сбережения от аферистов. Об этом сообщили в пресс-службе полиции региона.Отмечается, что 58-летняя местная жительница после телефонного разговора с мошенниками, которые представились сотрудниками правоохранительных органов, поверила, что ее сбережения в опасности. И перевела все деньги на номер другого, "безопасного" счета.В ведомстве отметили, что женщина знала о мошеннических схемах из СМИ и даже сама уже сталкивалась с ними, но до этого не поддавалась на уловки.Ранее жительница Симферополя отдала более полумиллиона рублей за лекарства-пустышки. Читайте также на РИА Новости Крым:Ваша мать – мошенница: аферист выманил у крымчанки более миллиона рублейМошенники в Севастополе выманивают деньги "на СВО" под видом волонтеровВ Севастополе опекун оставила родственницу без жилья
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севастополь, умвд россии по севастополю, происшествия, общество, мошенничество, новости крыма
Жительница Севастополя отдала мошенникам более 4 млн рублей
Жительница Севастополя, "спасая" свои сбережения, отдала мошенникам более 4 млн рублей
12:10 28.08.2023 (обновлено: 12:33 28.08.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. Жительница Севастополя отдала мошенникам более 4 млн рублей, поверив, что спасает сбережения от аферистов. Об этом сообщили в пресс-службе полиции региона.
Отмечается, что 58-летняя местная жительница после телефонного разговора с мошенниками, которые представились сотрудниками правоохранительных органов, поверила, что ее сбережения в опасности. И перевела все деньги на номер другого, "безопасного" счета.
"Чтобы убедить в серьезности ситуации, аферисты подключали новых сообщников, требовали держать в тайне разговор и в точности выполнять их инструкции. Следуя требованиям злоумышленников, женщина отправилась в ближайшее отделение банка и двумя транзакциями перечислила 4,2 миллиона рублей на продиктованный ей расчетный счет", – рассказали в полиции.
В ведомстве отметили, что женщина знала о мошеннических схемах из СМИ и даже сама уже сталкивалась с ними, но до этого не поддавалась на уловки.
Ранее жительница Симферополя отдала более полумиллиона рублей
за лекарства-пустышки.
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