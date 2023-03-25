https://crimea.ria.ru/20230325/popal-v-dtp-v-krymu-za-sutki-raskryto-sem-moshennichestv-na-million-1127764034.html

"Попал в ДТП": в Крыму за сутки раскрыто семь мошенничеств на миллион

"Попал в ДТП": в Крыму за сутки раскрыто семь мошенничеств на миллион - РИА Новости Крым, 25.03.2023

"Попал в ДТП": в Крыму за сутки раскрыто семь мошенничеств на миллион

Крымские полицейские за сутки раскрыли семь фактов дистанционного мошенничества на общую сумму более 1 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 25.03.2023

2023-03-25T11:53

2023-03-25T11:53

2023-03-25T11:53

мвд по республике крым

общество

мошенничество

безопасность

крым

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111785/75/1117857550_0:153:3100:1897_1920x0_80_0_0_e8c1d5bd729cfa1633c2a2bbdcb43cf3.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. Крымские полицейские за сутки раскрыли семь фактов дистанционного мошенничества на общую сумму более 1 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МВД.Злоумышленники применяли схему "Ваш родственник попал в ДТП", она рассчитана на граждан старшего возраста. Основная цель мошенников - заставить свою жертву добровольно передать свои деньги. Для этого человека либо запугивают, либо мотивируют через "попавших в беду" родных.По данным полиции, из общего количества зарегистрированных заявлений одна треть обращений относится к таким мошенничествам."Телефонные мошенники обманывают стариков, убеждая, что их родственник попал в беду. Находясь под психологическим прессингом, люди готовы отдать крупные суммы денег незнакомцам. После этого к ним присылают курьера, который забирает деньги и переводит их на банковский счет организатора. Раскрытие и профилактика данного вида преступлений находится на особом контроле руководства МВД по Республике Крым", - подчеркнули в главке.Ранее крымские оперативники задержали в разных районах полуострова и в Краснодарском крае восьмерых человек, причастных к серии преступлений, жертвами которой становились пожилые люди. В настоящее время полицейские установили причастность данных лиц к совершению не менее 20 преступлений на территории различных городов и поселков Республики Крым. Общая сумма денежных средств, переданная им пенсионерами, составила около 7 миллионов рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Выманил деньги под видом полицейского: в Крыму задержан серийный мошенникПолмиллиона за "откуп" дочери: как в Севастополе обманывают пожилыхВ Крыму и на Кубани мошенники украли со счетов умерших 60 млн рублей

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мвд по республике крым, общество, мошенничество, безопасность, крым, новости крыма