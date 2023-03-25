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"Попал в ДТП": в Крыму за сутки раскрыто семь мошенничеств на миллион - РИА Новости Крым, 25.03.2023
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"Попал в ДТП": в Крыму за сутки раскрыто семь мошенничеств на миллион
"Попал в ДТП": в Крыму за сутки раскрыто семь мошенничеств на миллион - РИА Новости Крым, 25.03.2023
"Попал в ДТП": в Крыму за сутки раскрыто семь мошенничеств на миллион
Крымские полицейские за сутки раскрыли семь фактов дистанционного мошенничества на общую сумму более 1 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 25.03.2023
2023-03-25T11:53
2023-03-25T11:53
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. Крымские полицейские за сутки раскрыли семь фактов дистанционного мошенничества на общую сумму более 1 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МВД.Злоумышленники применяли схему "Ваш родственник попал в ДТП", она рассчитана на граждан старшего возраста. Основная цель мошенников - заставить свою жертву добровольно передать свои деньги. Для этого человека либо запугивают, либо мотивируют через "попавших в беду" родных.По данным полиции, из общего количества зарегистрированных заявлений одна треть обращений относится к таким мошенничествам."Телефонные мошенники обманывают стариков, убеждая, что их родственник попал в беду. Находясь под психологическим прессингом, люди готовы отдать крупные суммы денег незнакомцам. После этого к ним присылают курьера, который забирает деньги и переводит их на банковский счет организатора. Раскрытие и профилактика данного вида преступлений находится на особом контроле руководства МВД по Республике Крым", - подчеркнули в главке.Ранее крымские оперативники задержали в разных районах полуострова и в Краснодарском крае восьмерых человек, причастных к серии преступлений, жертвами которой становились пожилые люди. В настоящее время полицейские установили причастность данных лиц к совершению не менее 20 преступлений на территории различных городов и поселков Республики Крым. Общая сумма денежных средств, переданная им пенсионерами, составила около 7 миллионов рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Выманил деньги под видом полицейского: в Крыму задержан серийный мошенникПолмиллиона за "откуп" дочери: как в Севастополе обманывают пожилыхВ Крыму и на Кубани мошенники украли со счетов умерших 60 млн рублей
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Новости
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РИА Новости Крым
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мвд по республике крым, общество, мошенничество, безопасность, крым, новости крыма
"Попал в ДТП": в Крыму за сутки раскрыто семь мошенничеств на миллион

МВД: в Крыму за сутки раскрыто семь фактов дистанционного мошенничества на 1 млн рублей

11:53 25.03.2023
 
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько Мобильная связь в Крыму
Мобильная связь в Крыму - РИА Новости, 1920, 25.03.2023
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. Крымские полицейские за сутки раскрыли семь фактов дистанционного мошенничества на общую сумму более 1 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МВД.
Злоумышленники применяли схему "Ваш родственник попал в ДТП", она рассчитана на граждан старшего возраста. Основная цель мошенников - заставить свою жертву добровольно передать свои деньги. Для этого человека либо запугивают, либо мотивируют через "попавших в беду" родных.
"Только за сутки полицейскими зарегистрировано девять преступлений, связанных с данным видом мошенничества, из которых оперативниками по горячим следам раскрыто семь преступлений в Симферополе, Керчи, Феодосии и Евпатории", - проинформировали в ведомстве.
По данным полиции, из общего количества зарегистрированных заявлений одна треть обращений относится к таким мошенничествам.
"Телефонные мошенники обманывают стариков, убеждая, что их родственник попал в беду. Находясь под психологическим прессингом, люди готовы отдать крупные суммы денег незнакомцам. После этого к ним присылают курьера, который забирает деньги и переводит их на банковский счет организатора. Раскрытие и профилактика данного вида преступлений находится на особом контроле руководства МВД по Республике Крым", - подчеркнули в главке.
Ранее крымские оперативники задержали в разных районах полуострова и в Краснодарском крае восьмерых человек, причастных к серии преступлений, жертвами которой становились пожилые люди. В настоящее время полицейские установили причастность данных лиц к совершению не менее 20 преступлений на территории различных городов и поселков Республики Крым. Общая сумма денежных средств, переданная им пенсионерами, составила около 7 миллионов рублей.
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