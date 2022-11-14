https://crimea.ria.ru/20221114/polmilliona-za-otkup-docheri-kak-v-sevastopole-obmanyvayut-pozhilykh-1125358479.html
Полмиллиона за "откуп" дочери: как в Севастополе обманывают пожилых
Полмиллиона за "откуп" дочери: как в Севастополе обманывают пожилых - РИА Новости Крым, 14.11.2022
Полмиллиона за "откуп" дочери: как в Севастополе обманывают пожилых
В Севастополе активизировались дистанционные мошенники, которые выманивают деньги у пожилых людей, сообщая о "несчастных случаях" и "инцидентах", якобы... РИА Новости Крым, 14.11.2022
2022-11-14T13:20
2022-11-14T13:20
2022-11-14T13:20
севастополь
происшествия
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СЕВАСТОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе активизировались дистанционные мошенники, которые выманивают деньги у пожилых людей, сообщая о "несчастных случаях" и "инцидентах", якобы произошедших с их близкими родственниками. В пресс-службе УМВД по городу указали на особенности подобных звонков.Желая застигнуть потенциальную жертву врасплох, мошенники звонят, представляясь близкими родственниками либо сотрудниками правоохранительных органов, отмечают в полиции. Сюжеты историй разные, но все их объединяет одно – вызывать страх за судьбу родного человека, попавшего в беду, и желание как можно скорее передать деньги "спасителю".В ведомстве подчеркивают, что мошенники хорошо и заранее готовятся к своим аферам и часто знают некоторые детали из жизни своих жертв и их окружения, например, марку и номер автомобиля, некоторую личную информацию.Только за минувшие сутки в Севастополе пострадали от злоумышленников две женщины, одной из которых 81 год. Позвонившие ей мошенники рассказали, что ее дочь попала в аварию, она виновница ДТП и чтобы ее "освободить" нужно полмиллиона.Еще одна пожилая женщина лишилась 130 тысяч рублей, пострадав от точно такой же мошеннической схемы.В полиции призывает "сохранять спокойствие и рассудительность, не доверяя информации от незнакомца" и ни в коем случае не передавать злоумышленникам деньги или ценности, не проверив ее.Ранее в МВД РФ сообщили, что в Крыму, на Кубани и в Московской области задержаны члены преступной группировки, подозреваемые в краже со счетов умерших людей свыше 60 млн рублей.
https://crimea.ria.ru/20221114/krymchan-predupredili-o-novoy-skheme-udalennogo-moshennichestva-1125350512.html
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РИА Новости Крым
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севастополь, происшествия
Полмиллиона за "откуп" дочери: как в Севастополе обманывают пожилых
В полиции Севастополя рассказали, как дистанционные мошенники обманывают пожилых людей
СЕВАСТОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе активизировались дистанционные мошенники, которые выманивают деньги у пожилых людей, сообщая о "несчастных случаях" и "инцидентах", якобы произошедших с их близкими родственниками. В пресс-службе УМВД по городу указали на особенности подобных звонков.
Желая застигнуть потенциальную жертву врасплох, мошенники звонят, представляясь близкими родственниками либо сотрудниками правоохранительных органов, отмечают в полиции. Сюжеты историй разные, но все их объединяет одно – вызывать страх за судьбу родного человека, попавшего в беду, и желание как можно скорее передать деньги "спасителю".
"Под предлогом "срочной оплаты лечения", "возмещения ущерба потерпевшему", дачи взятки за непривлечение к ответственности, преступники требуют немедленно передать им значительную денежную сумму", – рассказали в полиции.
В ведомстве подчеркивают, что мошенники хорошо и заранее готовятся к своим аферам и часто знают некоторые детали из жизни своих жертв и их окружения, например, марку и номер автомобиля, некоторую личную информацию.
Только за минувшие сутки в Севастополе пострадали от злоумышленников две женщины, одной из которых 81 год. Позвонившие ей мошенники рассказали, что ее дочь попала в аварию, она виновница ДТП и чтобы ее "освободить" нужно полмиллиона.
"Пенсионерка передала преступникам около 500 тысяч рублей", – рассказали в ведомстве.
Еще одна пожилая женщина лишилась 130 тысяч рублей, пострадав от точно такой же мошеннической схемы.
В полиции призывает "сохранять спокойствие и рассудительность, не доверяя информации от незнакомца" и ни в коем случае не передавать злоумышленникам деньги или ценности, не проверив ее.
"Рекомендуем немедленно прекратить разговор с мошенником и связаться с вашими близкими, которые, с его слов, попали в беду, чтобы убедиться, что с вашими родственниками все в порядке. Если их телефон отключен или находится вне зоны доступа сети, свяжитесь с другими членами семьи, которые могут находиться с ними рядом, либо сообщите о подозрительном звонке в полицию по телефону 102", – рекомендуют правоохранители.
Ранее в МВД РФ сообщили
, что в Крыму, на Кубани и в Московской области задержаны члены преступной группировки, подозреваемые в краже со счетов умерших людей свыше 60 млн рублей.