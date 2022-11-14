https://crimea.ria.ru/20221114/polmilliona-za-otkup-docheri-kak-v-sevastopole-obmanyvayut-pozhilykh-1125358479.html

Полмиллиона за "откуп" дочери: как в Севастополе обманывают пожилых

Полмиллиона за "откуп" дочери: как в Севастополе обманывают пожилых - РИА Новости Крым, 14.11.2022

Полмиллиона за "откуп" дочери: как в Севастополе обманывают пожилых

В Севастополе активизировались дистанционные мошенники, которые выманивают деньги у пожилых людей, сообщая о "несчастных случаях" и "инцидентах", якобы... РИА Новости Крым, 14.11.2022

2022-11-14T13:20

2022-11-14T13:20

2022-11-14T13:20

севастополь

происшествия

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СЕВАСТОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе активизировались дистанционные мошенники, которые выманивают деньги у пожилых людей, сообщая о "несчастных случаях" и "инцидентах", якобы произошедших с их близкими родственниками. В пресс-службе УМВД по городу указали на особенности подобных звонков.Желая застигнуть потенциальную жертву врасплох, мошенники звонят, представляясь близкими родственниками либо сотрудниками правоохранительных органов, отмечают в полиции. Сюжеты историй разные, но все их объединяет одно – вызывать страх за судьбу родного человека, попавшего в беду, и желание как можно скорее передать деньги "спасителю".В ведомстве подчеркивают, что мошенники хорошо и заранее готовятся к своим аферам и часто знают некоторые детали из жизни своих жертв и их окружения, например, марку и номер автомобиля, некоторую личную информацию.Только за минувшие сутки в Севастополе пострадали от злоумышленников две женщины, одной из которых 81 год. Позвонившие ей мошенники рассказали, что ее дочь попала в аварию, она виновница ДТП и чтобы ее "освободить" нужно полмиллиона.Еще одна пожилая женщина лишилась 130 тысяч рублей, пострадав от точно такой же мошеннической схемы.В полиции призывает "сохранять спокойствие и рассудительность, не доверяя информации от незнакомца" и ни в коем случае не передавать злоумышленникам деньги или ценности, не проверив ее.Ранее в МВД РФ сообщили, что в Крыму, на Кубани и в Московской области задержаны члены преступной группировки, подозреваемые в краже со счетов умерших людей свыше 60 млн рублей.

https://crimea.ria.ru/20221114/krymchan-predupredili-o-novoy-skheme-udalennogo-moshennichestva-1125350512.html

севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, происшествия