https://crimea.ria.ru/20230829/12-millionov-za-nedelyu-otdali-krymchane-falshivym-bankiram-i-torgovtsam--1131010127.html

12 миллионов за неделю отдали крымчане фальшивым банкирам и торговцам

12 миллионов за неделю отдали крымчане фальшивым банкирам и торговцам - РИА Новости Крым, 29.08.2023

12 миллионов за неделю отдали крымчане фальшивым банкирам и торговцам

Более полусотни жителей Крыма за минувшую неделю попались на уловки мошенников и в общей сложности отдали аферистам 12 миллионов рублей, сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 29.08.2023

2023-08-29T22:18

2023-08-29T22:18

2023-08-29T22:18

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг - РИА Новости Крым. Более полусотни жителей Крыма за минувшую неделю попались на уловки мошенников и в общей сложности отдали аферистам 12 миллионов рублей, сообщает пресс-служба МВД по республике.Телефонные звонкиВ 33 случаях мошенники связывались с жертвами по телефону, в том числе с помощью мессенджеров, так у крымчан выманили почти 10,7 млн рубей. Наибольшую сумму таким образом потерял ялтинец, который поверил звонившему "сотруднику банка", предложившему перевести "средства на безопасный счет", и перевел 4,8 млн рублей.Также на уловки мошенников попадаются граждане, которым звонят неизвестные и, используя другие жизненные ситуации, выманивают у своих жертв крупные суммы денег.Интернет, соцсети, ссылки29 раз жителей республики обманывали по интернету или через социальные сети, в общей сумме - почти на 1,3 млн. Самый большой "улов" снова в Ялте: местная жительница привязала карту к одной из торговых интернет-площадок, в результате с ее счета списалось более 175 тысяч рублей.170-ти и 118-ти тысяч рублей лишились соответственно житель Алупки и Симферополя. Первый покупал автомобиль, второй - подвесные люстры. Оба перевели мошенникам деньги, но лишились их, так и не получив товара.Еще 502 тысячи рублей исчезло с банковского счета потерпевшего после перехода по неизвестной ссылке. В данном случае жертвой стал житель Белогорского района, который также поверил "банковскому работнику", предложившему перейти по ссылке и скачать приложение для удаленного доступа к счетам. Вместо доступа мужчина лишился своих сбережений.Читайте также на РИА Новости Крым:Жительница Севастополя отдала мошенникам более 4 миллионов рублейМошенники в Севастополе выманивают деньги "на СВО" под видом волонтеровЖительница Симферополя отдала более миллиона рублей за лекарства-пустышки

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, мвд по республике крым, мошенничество, деньги, телефон, интернет, общество, крым