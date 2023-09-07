https://crimea.ria.ru/20230907/godami-ne-platila-alimenty-krymchanke-vynesli-prigovor-1131227260.html

Годами не платила алименты: крымчанке вынесли приговор

Годами не платила алименты: крымчанке вынесли приговор - РИА Новости Крым, 07.09.2023

Годами не платила алименты: крымчанке вынесли приговор

Жительнице Крыма вынесли приговор за неуплату алиментов на содержание отобранного у нее ребенка. Об этом сообщили в Ленинском районном суде республики. РИА Новости Крым, 07.09.2023

2023-09-07T11:52

2023-09-07T11:52

2023-09-07T11:56

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен - РИА Новости Крым. Жительнице Крыма вынесли приговор за неуплату алиментов на содержание отобранного у нее ребенка. Об этом сообщили в Ленинском районном суде республики."В судебном заседании подсудимая свою вину признала полностью, раскаялась, пояснила, что она официально нигде не трудоустроена и в Центр занятости населения она не обращалась, живет путем случайных заработков", - говорится в релизе.За неоднократную неуплату без уважительных причин средств на содержание несовершеннолетнего ребенка подсудимой назначили наказание в виде 10 месяцев исправительных работ с удержанием 10% от заработной платы в доход государства.Приговор в законную силу не вступил.Читайте также на РИА Новости Крым:Алиментчик из Балаклавы задолжал дочери 1,5 млн и бегал от приставовВ Севастополе суд лишил многодетную пару родительских правВ Севастополе пьющая мать оставляла маленького сына без еды

https://crimea.ria.ru/20230403/dvorniki-i-marketologi-kogda-prinuditelnye-raboty-v-radost-1127789543.html

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