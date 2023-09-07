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Годами не платила алименты: крымчанке вынесли приговор - РИА Новости Крым, 07.09.2023
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Годами не платила алименты: крымчанке вынесли приговор
Годами не платила алименты: крымчанке вынесли приговор - РИА Новости Крым, 07.09.2023
Годами не платила алименты: крымчанке вынесли приговор
Жительнице Крыма вынесли приговор за неуплату алиментов на содержание отобранного у нее ребенка. Об этом сообщили в Ленинском районном суде республики. РИА Новости Крым, 07.09.2023
2023-09-07T11:52
2023-09-07T11:56
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен - РИА Новости Крым. Жительнице Крыма вынесли приговор за неуплату алиментов на содержание отобранного у нее ребенка. Об этом сообщили в Ленинском районном суде республики."В судебном заседании подсудимая свою вину признала полностью, раскаялась, пояснила, что она официально нигде не трудоустроена и в Центр занятости населения она не обращалась, живет путем случайных заработков", - говорится в релизе.За неоднократную неуплату без уважительных причин средств на содержание несовершеннолетнего ребенка подсудимой назначили наказание в виде 10 месяцев исправительных работ с удержанием 10% от заработной платы в доход государства.Приговор в законную силу не вступил.Читайте также на РИА Новости Крым:Алиментчик из Балаклавы задолжал дочери 1,5 млн и бегал от приставовВ Севастополе суд лишил многодетную пару родительских правВ Севастополе пьющая мать оставляла маленького сына без еды
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алименты, ленинский район, суды крыма, новости крыма, крым, общество, закон и право
Годами не платила алименты: крымчанке вынесли приговор

Жительнице Крыма вынесли приговор за многолетнюю неуплату алиментов

11:52 07.09.2023 (обновлено: 11:56 07.09.2023)
 
© РИА Новости КрымПравосудие
Правосудие - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен - РИА Новости Крым. Жительнице Крыма вынесли приговор за неуплату алиментов на содержание отобранного у нее ребенка. Об этом сообщили в Ленинском районном суде республики.

Согласно материалам дела, 40-летняя жительница с. Романово Ленинского района с 2010 года должна была выплачивать алименты в пользу детских учреждений, где находился ее ребенок. Поскольку женщина этого не делала, суд вынес постановление по делу об административном правонарушении, ей было назначено наказание в виде обязательных работ сроком 60 часов. Но и после этого женщина не стала платить алименты. Накопившаяся невыплаченная сумма составила 141 тысячу 718 рублей.

"В судебном заседании подсудимая свою вину признала полностью, раскаялась, пояснила, что она официально нигде не трудоустроена и в Центр занятости населения она не обращалась, живет путем случайных заработков", - говорится в релизе.
За неоднократную неуплату без уважительных причин средств на содержание несовершеннолетнего ребенка подсудимой назначили наказание в виде 10 месяцев исправительных работ с удержанием 10% от заработной платы в доход государства.
Приговор в законную силу не вступил.
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