https://crimea.ria.ru/20230904/alimentchik-iz-balaklavy-zadolzhal-docheri-15-mln-i-begal-ot-pristavov-1131144806.html

Алиментчик из Балаклавы задолжал дочери 1,5 млн и бегал от приставов

Алиментчик из Балаклавы задолжал дочери 1,5 млн и бегал от приставов - РИА Новости Крым, 04.09.2023

Алиментчик из Балаклавы задолжал дочери 1,5 млн и бегал от приставов

Судебные приставы взыскали долг по алиментам с жителя Балаклавы на сумму более 1,5 млн рублей, сообщает пресс-служба Главного управления ФССП России по Крыму и... РИА Новости Крым, 04.09.2023

2023-09-04T22:12

2023-09-04T22:12

2023-09-04T22:12

севастополь

балаклава

федеральная служба судебных приставов (фссп)

алименты

закон и право

новости крыма

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен - РИА Новости Крым. Судебные приставы взыскали долг по алиментам с жителя Балаклавы на сумму более 1,5 млн рублей, сообщает пресс-служба Главного управления ФССП России по Крыму и Севастополю.По данным ведомства, гражданин платил алименты нерегулярно, значительно меньше положенного, и накопил долг в 1 млн 481 тысяч рублей. Мать ребенка обратилась с иском в суд, который постановил выплатить долг, мужчина этого не сделал и от приставов тоже предпочел уклоняться. За это к долгу прибавили еще 100 тысяч исполнительского сбора, банковские счета должника арестовали, его самого временно ограничили в праве выезда за пределы страны, однако и это не помогло: его отношение к дочери и соблюдению закона осталось прежним. Ситуация изменилась после очередной беседы с приставами.К этому времени деньги поступи на депозитный счет отделения в полном объеме - задолженность погашена.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму вынесли приговор злостному неплательщику алиментовЖитель Крыма получил уголовное дело за миллионный долг по алиментамВ Севастополе пьющая мать оставляла маленького сына без еды

севастополь

балаклава

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, балаклава, федеральная служба судебных приставов (фссп), алименты, закон и право, новости крыма, общество