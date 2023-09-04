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Алиментчик из Балаклавы задолжал дочери 1,5 млн и бегал от приставов
Алиментчик из Балаклавы задолжал дочери 1,5 млн и бегал от приставов - РИА Новости Крым, 04.09.2023
Алиментчик из Балаклавы задолжал дочери 1,5 млн и бегал от приставов
Судебные приставы взыскали долг по алиментам с жителя Балаклавы на сумму более 1,5 млн рублей, сообщает пресс-служба Главного управления ФССП России по Крыму и... РИА Новости Крым, 04.09.2023
2023-09-04T22:12
2023-09-04T22:12
2023-09-04T22:12
севастополь
балаклава
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алименты
закон и право
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен - РИА Новости Крым. Судебные приставы взыскали долг по алиментам с жителя Балаклавы на сумму более 1,5 млн рублей, сообщает пресс-служба Главного управления ФССП России по Крыму и Севастополю.По данным ведомства, гражданин платил алименты нерегулярно, значительно меньше положенного, и накопил долг в 1 млн 481 тысяч рублей. Мать ребенка обратилась с иском в суд, который постановил выплатить долг, мужчина этого не сделал и от приставов тоже предпочел уклоняться. За это к долгу прибавили еще 100 тысяч исполнительского сбора, банковские счета должника арестовали, его самого временно ограничили в праве выезда за пределы страны, однако и это не помогло: его отношение к дочери и соблюдению закона осталось прежним. Ситуация изменилась после очередной беседы с приставами.К этому времени деньги поступи на депозитный счет отделения в полном объеме - задолженность погашена.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму вынесли приговор злостному неплательщику алиментовЖитель Крыма получил уголовное дело за миллионный долг по алиментамВ Севастополе пьющая мать оставляла маленького сына без еды
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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севастополь, балаклава, федеральная служба судебных приставов (фссп), алименты, закон и право, новости крыма, общество
Алиментчик из Балаклавы задолжал дочери 1,5 млн и бегал от приставов
ФССП: в Балаклаве с алиментчика взыскали задолженность в 1,5 млн рублей
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен - РИА Новости Крым. Судебные приставы взыскали долг по алиментам с жителя Балаклавы на сумму более 1,5 млн рублей, сообщает пресс-служба Главного управления ФССП России по Крыму и Севастополю.
По данным ведомства, гражданин платил алименты нерегулярно, значительно меньше положенного, и накопил долг в 1 млн 481 тысяч рублей. Мать ребенка обратилась с иском в суд, который постановил выплатить долг, мужчина этого не сделал и от приставов тоже предпочел уклоняться. За это к долгу прибавили еще 100 тысяч исполнительского сбора, банковские счета должника арестовали, его самого временно ограничили в праве выезда за пределы страны, однако и это не помогло: его отношение к дочери и соблюдению закона осталось прежним. Ситуация изменилась после очередной беседы с приставами.
"Лишь угроза быть подвергнутым административной, а в дальнейшем и уголовной ответственности, заставили должника раскаяться и мотивировали его к поиску необходимой суммы, которую он в итоге и изыскал благодаря помощи со стороны родственников", - сообщили в пресс-службе.
К этому времени деньги поступи на депозитный счет отделения в полном объеме - задолженность погашена.
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