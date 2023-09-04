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Алиментчик из Балаклавы задолжал дочери 1,5 млн и бегал от приставов - РИА Новости Крым, 04.09.2023
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Алиментчик из Балаклавы задолжал дочери 1,5 млн и бегал от приставов
Алиментчик из Балаклавы задолжал дочери 1,5 млн и бегал от приставов - РИА Новости Крым, 04.09.2023
Алиментчик из Балаклавы задолжал дочери 1,5 млн и бегал от приставов
Судебные приставы взыскали долг по алиментам с жителя Балаклавы на сумму более 1,5 млн рублей, сообщает пресс-служба Главного управления ФССП России по Крыму и... РИА Новости Крым, 04.09.2023
2023-09-04T22:12
2023-09-04T22:12
севастополь
балаклава
федеральная служба судебных приставов (фссп)
алименты
закон и право
новости крыма
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен - РИА Новости Крым. Судебные приставы взыскали долг по алиментам с жителя Балаклавы на сумму более 1,5 млн рублей, сообщает пресс-служба Главного управления ФССП России по Крыму и Севастополю.По данным ведомства, гражданин платил алименты нерегулярно, значительно меньше положенного, и накопил долг в 1 млн 481 тысяч рублей. Мать ребенка обратилась с иском в суд, который постановил выплатить долг, мужчина этого не сделал и от приставов тоже предпочел уклоняться. За это к долгу прибавили еще 100 тысяч исполнительского сбора, банковские счета должника арестовали, его самого временно ограничили в праве выезда за пределы страны, однако и это не помогло: его отношение к дочери и соблюдению закона осталось прежним. Ситуация изменилась после очередной беседы с приставами.К этому времени деньги поступи на депозитный счет отделения в полном объеме - задолженность погашена.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму вынесли приговор злостному неплательщику алиментовЖитель Крыма получил уголовное дело за миллионный долг по алиментамВ Севастополе пьющая мать оставляла маленького сына без еды
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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севастополь, балаклава, федеральная служба судебных приставов (фссп), алименты, закон и право, новости крыма, общество
Алиментчик из Балаклавы задолжал дочери 1,5 млн и бегал от приставов

ФССП: в Балаклаве с алиментчика взыскали задолженность в 1,5 млн рублей

22:12 04.09.2023
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкНашивка на спине сотрудника Федеральной службы судебных приставов
Нашивка на спине сотрудника Федеральной службы судебных приставов - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
© РИА Новости . Алексей Майшев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен - РИА Новости Крым. Судебные приставы взыскали долг по алиментам с жителя Балаклавы на сумму более 1,5 млн рублей, сообщает пресс-служба Главного управления ФССП России по Крыму и Севастополю.
По данным ведомства, гражданин платил алименты нерегулярно, значительно меньше положенного, и накопил долг в 1 млн 481 тысяч рублей. Мать ребенка обратилась с иском в суд, который постановил выплатить долг, мужчина этого не сделал и от приставов тоже предпочел уклоняться. За это к долгу прибавили еще 100 тысяч исполнительского сбора, банковские счета должника арестовали, его самого временно ограничили в праве выезда за пределы страны, однако и это не помогло: его отношение к дочери и соблюдению закона осталось прежним. Ситуация изменилась после очередной беседы с приставами.
"Лишь угроза быть подвергнутым административной, а в дальнейшем и уголовной ответственности, заставили должника раскаяться и мотивировали его к поиску необходимой суммы, которую он в итоге и изыскал благодаря помощи со стороны родственников", - сообщили в пресс-службе.
К этому времени деньги поступи на депозитный счет отделения в полном объеме - задолженность погашена.
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СевастопольБалаклаваФедеральная служба судебных приставов (ФССП)АлиментыЗакон и правоНовости КрымаОбщество
 
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Заголовок открываемого материала
22:56Главные новости Крыма: 4 сентября
22:30Главные события и заявления дня: 4 сентября
22:12Алиментчик из Балаклавы задолжал дочери 1,5 млн и бегал от приставов
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