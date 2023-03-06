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В Крыму вынесли приговор злостному неплательщику алиментов - РИА Новости Крым, 06.03.2023
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В Крыму вынесли приговор злостному неплательщику алиментов
В Крыму вынесли приговор злостному неплательщику алиментов - РИА Новости Крым, 06.03.2023
В Крыму вынесли приговор злостному неплательщику алиментов
Верховный суд Крым вынес приговор жителю республики, который задолжал своим детям более двух миллионов рублей алиментов. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 06.03.2023
2023-03-06T12:56
2023-03-06T12:56
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алименты
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. Верховный суд Крым вынес приговор жителю республики, который задолжал своим детям более двух миллионов рублей алиментов. Об этом сообщили в пресс-службе организации.Уточняется, что подсудимый должен был выплачивать средства на содержание трех малолетних детей с 2011 года. Однако с 2015 года и до достижения ими совершеннолетия, мужчина уклонялся от этой обязанности.В ходе судебного заседания подсудимый вину не признал, с суммой задолженности по алиментам не согласился. Более того, мужчина заявил, что его дети от первого брака живут в достатке, за материальной помощью к нему никогда не обращались.Также обвиняемый сообщил, что с 2014 года проживает на территории Республики Крым, где создал семью, в которой у него родился ребенок. По его словам, все заработанные деньги идут на обеспечение новой семьи.В ноябре 2021 года мужчину привлекли к административной ответственности за неуплату алиментов. Позже Симферопольский районный суд признал подсудимого виновным и осудил на 10 месяцев исправительных работ с удержанием 5% заработной платы в доход государства.Мужчина с вынесенным приговором не согласился. Он направил апелляционную жалобу с требованиями отменить решение суда первой инстанции и вынести оправдательный приговор. В жалобе он также указал, что на его иждивении находится несовершенная дочь от гражданской жены. В итоге Верховный суд Крыма снизил назначенное наказание до 9 месяцев исправительных работ с удержанием из заработной платы 5% в доход государства. При этом суд апелляционной инстанции отказал в удовлетворении жалоб осужденного и его защитника в полном объеме. Приговор вступил в законную силу.Ранее 39-летняя жительница Джанкойского района приговорена судом к исправительным работам за полумиллионный долг по алиментам.Читайте также на РИА Новости Крым:Житель Крыма получил уголовное дело за миллионный долг по алиментамКрымчанка проведет пять месяцев в колонии за неуплату алиментовВ Севастополе пьющая мать оставляла маленького сына без еды
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новости крыма, крым, алименты, закон и право, общество, верховный суд крыма, суды крыма
В Крыму вынесли приговор злостному неплательщику алиментов

Крымчанина осудили на общественные работы за неуплату 2 млн рублей алиментов

12:56 06.03.2023
 
Фемида
Фемида
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. Верховный суд Крым вынес приговор жителю республики, который задолжал своим детям более двух миллионов рублей алиментов. Об этом сообщили в пресс-службе организации.
Уточняется, что подсудимый должен был выплачивать средства на содержание трех малолетних детей с 2011 года. Однако с 2015 года и до достижения ими совершеннолетия, мужчина уклонялся от этой обязанности.
"В результате общая сумма задолженности по алиментам по состоянию на апрель 2022 года превысила 2 млн рублей", – говорится в сообщении.
В ходе судебного заседания подсудимый вину не признал, с суммой задолженности по алиментам не согласился. Более того, мужчина заявил, что его дети от первого брака живут в достатке, за материальной помощью к нему никогда не обращались.
Также обвиняемый сообщил, что с 2014 года проживает на территории Республики Крым, где создал семью, в которой у него родился ребенок. По его словам, все заработанные деньги идут на обеспечение новой семьи.
В ноябре 2021 года мужчину привлекли к административной ответственности за неуплату алиментов. Позже Симферопольский районный суд признал подсудимого виновным и осудил на 10 месяцев исправительных работ с удержанием 5% заработной платы в доход государства.
Мужчина с вынесенным приговором не согласился. Он направил апелляционную жалобу с требованиями отменить решение суда первой инстанции и вынести оправдательный приговор. В жалобе он также указал, что на его иждивении находится несовершенная дочь от гражданской жены. В итоге Верховный суд Крыма снизил назначенное наказание до 9 месяцев исправительных работ с удержанием из заработной платы 5% в доход государства. При этом суд апелляционной инстанции отказал в удовлетворении жалоб осужденного и его защитника в полном объеме. Приговор вступил в законную силу.
Ранее 39-летняя жительница Джанкойского района приговорена судом к исправительным работам за полумиллионный долг по алиментам.
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