https://crimea.ria.ru/20230412/v-sevastopole-sud-lishil-mnogodetnuyu-paru-roditelskikh-prav-1128132063.html

В Севастополе суд лишил многодетную пару родительских прав

В Севастополе суд лишил многодетную пару родительских прав - РИА Новости Крым, 12.04.2023

В Севастополе суд лишил многодетную пару родительских прав

В Севастополе по решению суда родители четверых малолетних детей лишены родительских прав, также с них взыскали алименты. Об это сообщает прокуратура города. РИА Новости Крым, 12.04.2023

2023-04-12T12:05

2023-04-12T12:05

2023-04-12T12:05

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нахимовский районный суд севастополя

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе по решению суда родители четверых малолетних детей лишены родительских прав, также с них взыскали алименты. Об это сообщает прокуратура города.Отмечается, что родители детей в возрасте шести, трех и двух лет, а также 6-месячного младенца находятся на учете из-за "социально опасного положения", они ведут антиобщественный образ жизни, не исполняют своих родительских обязанностей, в их доме не созданы соответствующие условия для детей. Как пояснили в прокуратуре Севастополя, летом прошлого года двоих детей из указанной семьи поместили в "Дом ребенка". Также еще одного малыша, рожденного в 2022 году, мать оставила в роддоме, поэтому он также передан в "Дом ребенка".Кроме того, мать многократно привлекалась как к административной, так и к уголовной ответственности."Участвующий в рассмотрении гражданского дела прокурор с целью защиты интересов несовершеннолетних дал заключение о необходимости удовлетворения искового заявления департамента о лишении мужчины родительских прав в отношении трех детей, а женщины – в отношении четырех детей и взыскании алиментов на их содержание", - уточнили в надзорном ведомстве.Учтя доводы прокуратуры, Нахимовский райсуд Севастополя принял решение удовлетворить иск в полном объеме.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму многодетная мать получила срок за мошенничество с маткапиталомЖитель Крыма получил уголовное дело за миллионный долг по алиментамВ Севастополе пьющая мать оставляла маленького сына без еды

https://crimea.ria.ru/20221024/v-yalte-roditeli-pelenali-mladentsa-na-betonnykh-stupenyakh--nachata-proverka-1125056943.html

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севастополь, прокуратура города севастополя, происшествия, общество, семья, родители, нахимовский районный суд севастополя, новости крыма