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В Севастополе суд лишил многодетную пару родительских прав - РИА Новости Крым, 12.04.2023
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В Севастополе суд лишил многодетную пару родительских прав
В Севастополе суд лишил многодетную пару родительских прав - РИА Новости Крым, 12.04.2023
В Севастополе суд лишил многодетную пару родительских прав
В Севастополе по решению суда родители четверых малолетних детей лишены родительских прав, также с них взыскали алименты. Об это сообщает прокуратура города. РИА Новости Крым, 12.04.2023
2023-04-12T12:05
2023-04-12T12:05
севастополь
прокуратура города севастополя
происшествия
общество
семья
родители
нахимовский районный суд севастополя
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе по решению суда родители четверых малолетних детей лишены родительских прав, также с них взыскали алименты. Об это сообщает прокуратура города.Отмечается, что родители детей в возрасте шести, трех и двух лет, а также 6-месячного младенца находятся на учете из-за "социально опасного положения", они ведут антиобщественный образ жизни, не исполняют своих родительских обязанностей, в их доме не созданы соответствующие условия для детей. Как пояснили в прокуратуре Севастополя, летом прошлого года двоих детей из указанной семьи поместили в "Дом ребенка". Также еще одного малыша, рожденного в 2022 году, мать оставила в роддоме, поэтому он также передан в "Дом ребенка".Кроме того, мать многократно привлекалась как к административной, так и к уголовной ответственности."Участвующий в рассмотрении гражданского дела прокурор с целью защиты интересов несовершеннолетних дал заключение о необходимости удовлетворения искового заявления департамента о лишении мужчины родительских прав в отношении трех детей, а женщины – в отношении четырех детей и взыскании алиментов на их содержание", - уточнили в надзорном ведомстве.Учтя доводы прокуратуры, Нахимовский райсуд Севастополя принял решение удовлетворить иск в полном объеме.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму многодетная мать получила срок за мошенничество с маткапиталомЖитель Крыма получил уголовное дело за миллионный долг по алиментамВ Севастополе пьющая мать оставляла маленького сына без еды
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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севастополь, прокуратура города севастополя, происшествия, общество, семья, родители, нахимовский районный суд севастополя, новости крыма
В Севастополе суд лишил многодетную пару родительских прав

В Севастополе родителей лишили прав на четырех детей и взыскали с них алименты

12:05 12.04.2023
 
© РИА Новости КрымПравосудие
Правосудие - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе по решению суда родители четверых малолетних детей лишены родительских прав, также с них взыскали алименты. Об это сообщает прокуратура города.
Отмечается, что родители детей в возрасте шести, трех и двух лет, а также 6-месячного младенца находятся на учете из-за "социально опасного положения", они ведут антиобщественный образ жизни, не исполняют своих родительских обязанностей, в их доме не созданы соответствующие условия для детей.
Как пояснили в прокуратуре Севастополя, летом прошлого года двоих детей из указанной семьи поместили в "Дом ребенка". Также еще одного малыша, рожденного в 2022 году, мать оставила в роддоме, поэтому он также передан в "Дом ребенка".
Кроме того, мать многократно привлекалась как к административной, так и к уголовной ответственности.
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"Участвующий в рассмотрении гражданского дела прокурор с целью защиты интересов несовершеннолетних дал заключение о необходимости удовлетворения искового заявления департамента о лишении мужчины родительских прав в отношении трех детей, а женщины – в отношении четырех детей и взыскании алиментов на их содержание", - уточнили в надзорном ведомстве.
Учтя доводы прокуратуры, Нахимовский райсуд Севастополя принял решение удовлетворить иск в полном объеме.
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СевастопольПрокуратура города СевастополяПроисшествияОбществосемьяродителиНахимовский районный суд СевастополяНовости Крыма
 
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