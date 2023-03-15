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В Крыму многодетная мать получила срок за мошенничество с маткапиталом - РИА Новости Крым, 15.03.2023
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В Крыму многодетная мать получила срок за мошенничество с маткапиталом
В Крыму многодетная мать получила срок за мошенничество с маткапиталом - РИА Новости Крым, 15.03.2023
В Крыму многодетная мать получила срок за мошенничество с маткапиталом
Многодетная мать из Феодосии проведет два года в колонии общего режима за нарушения условий испытательного срока. Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда... РИА Новости Крым, 15.03.2023
2023-03-15T16:39
2023-03-15T16:41
крым
феодосийской городской суд
феодосия
верховный суд крыма
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закон и право
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости Крым. Многодетная мать из Феодосии проведет два года в колонии общего режима за нарушения условий испытательного срока. Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда Крыма.Уточняется, что ранее женщина была признана виновной в мошенничестве с материнским капиталом на сумму 400 тысяч рублей. В 2021 году городской суд Феодосии приговорил ее к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года.Однако осужденная систематически нарушала наложенные на нее ограничения. Ей неоднократно выносились письменные предупреждения о возможности отмены условного осуждения. А в январе 2023 года начальник Феодосийского управления Федеральной службы исполнения наказаний по Крыму и Севастополю обратился в Феодосийский городской суд с представлением об отмене условного осуждения."В ходе рассмотрения дела по существу, женщина признала факты неявок на регистрации. Однако просила не направлять ее в колонию, так как на ее иждивении находятся четверо малолетних детей, за которыми она осуществляет надлежащий присмотр и уход", – говорится в сообщении.Однако судом было установлено, что с июля по октябрь 2022 года осужденная четыре раза привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.В результате суд принял решение отменить условное осуждение, направить осужденную в колонию общего режима на два года. Женщина была взята под стражу в зале суда.Не согласившись с постановлением, осужденная и ее адвокат подали апелляционные жалобы с требованием продлить испытательный срок, не отменяя условного осуждения.Однако изучив все обстоятельства по делу, Верховный суд Республики Крым оставил решение Феодосийского городского суда без изменения, а апелляционную жалобу – без удовлетворения.Ранее жительница Алушты получила условный срок за мошенничество с маткапиталом.Читайте также на РИА Новости Крым:Миллионы рублей за выдуманных детей: на Кубани накрыли группу мошенниковМаткапитал в новых регионах: на Херсонщине оценили новые возможностиПокупку квартиры за маткапитал упростили
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96
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крым, феодосийской городской суд , феодосия, верховный суд крыма, происшествия, общество, новости крыма, закон и право, материнский капитал, мошенничество
В Крыму многодетная мать получила срок за мошенничество с маткапиталом

В Крыму женщина за систематические нарушения условного срока получила 2 года колонии

16:39 15.03.2023 (обновлено: 16:41 15.03.2023)
 
© Fotolia / ivanfffЖенщина в наручниках
Женщина в наручниках
© Fotolia / ivanfff
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости Крым. Многодетная мать из Феодосии проведет два года в колонии общего режима за нарушения условий испытательного срока. Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда Крыма.
Уточняется, что ранее женщина была признана виновной в мошенничестве с материнским капиталом на сумму 400 тысяч рублей. В 2021 году городской суд Феодосии приговорил ее к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года.
Однако осужденная систематически нарушала наложенные на нее ограничения. Ей неоднократно выносились письменные предупреждения о возможности отмены условного осуждения. А в январе 2023 года начальник Феодосийского управления Федеральной службы исполнения наказаний по Крыму и Севастополю обратился в Феодосийский городской суд с представлением об отмене условного осуждения.
"В ходе рассмотрения дела по существу, женщина признала факты неявок на регистрации. Однако просила не направлять ее в колонию, так как на ее иждивении находятся четверо малолетних детей, за которыми она осуществляет надлежащий присмотр и уход", – говорится в сообщении.
Однако судом было установлено, что с июля по октябрь 2022 года осужденная четыре раза привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.
В результате суд принял решение отменить условное осуждение, направить осужденную в колонию общего режима на два года. Женщина была взята под стражу в зале суда.
Не согласившись с постановлением, осужденная и ее адвокат подали апелляционные жалобы с требованием продлить испытательный срок, не отменяя условного осуждения.
Однако изучив все обстоятельства по делу, Верховный суд Республики Крым оставил решение Феодосийского городского суда без изменения, а апелляционную жалобу – без удовлетворения.
Ранее жительница Алушты получила условный срок за мошенничество с маткапиталом.
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