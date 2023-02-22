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Жительница Алушты попалась на мошенничестве с маткапиталом - РИА Новости Крым, 22.02.2023
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Жительница Алушты попалась на мошенничестве с маткапиталом
Жительница Алушты попалась на мошенничестве с маткапиталом - РИА Новости Крым, 22.02.2023
Жительница Алушты попалась на мошенничестве с маткапиталом
Жительница Алушты получила условный срок за мошенничество с маткапиталом. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма. РИА Новости Крым, 22.02.2023
2023-02-22T09:09
2023-02-22T09:09
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев - РИА Новости Крым. Жительница Алушты получила условный срок за мошенничество с маткапиталом. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма.43-летняя мать двоих детей в 2020 году предоставила в пенсионный фонд ложные сведения о распоряжении средствами материнского капитала, которыми она якобы погасила долг перед кооперативом за строительство жилого дома в Волгоградской области.Денежные средства были обналичены и использованы ею по собственному усмотрению.По итогам рассмотрения дела суд признал крымчанку виновной и приговорил ее к шести месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком на аналогичный период.Приговор в законную силу пока не вступил.Читайте также на РИА Новости Крым:Кто может получать ежемесячные выплаты из маткапитала на детейКак новая методика расчета среднего заработка отразится на пособияхМиллионы рублей за выдуманных детей: на Кубани накрыли группу мошенников
https://crimea.ria.ru/20210802/Khoteli-deneg--poluchili-sud-krymchanki-otvetyat-za-aferu-s-matkapitalom-1119867879.html
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крым, алушта, прокуратура республики крым, общество, происшествия, новости крыма, материнский капитал
Жительница Алушты попалась на мошенничестве с маткапиталом

Прокуратура: крымчанка получила 6 месяцев условно за мошенничество с маткапиталом

09:09 22.02.2023
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкЖенские руки в наручниках.
Женские руки в наручниках.
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев - РИА Новости Крым. Жительница Алушты получила условный срок за мошенничество с маткапиталом. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма.
43-летняя мать двоих детей в 2020 году предоставила в пенсионный фонд ложные сведения о распоряжении средствами материнского капитала, которыми она якобы погасила долг перед кооперативом за строительство жилого дома в Волгоградской области.
"Для этих целей женщина с неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, составили необходимые для приобретения жилья документы, содержащие ложные сведения. Таким образом подсудимая получила более 400 тыс. рублей",- говорится в сообщении.
Денежные средства были обналичены и использованы ею по собственному усмотрению.
Государственный сертификат на материнский капитал - РИА Новости, 1920, 02.08.2021
2 августа 2021, 18:35
Хотели денег – получили суд: крымчанки ответят за аферу с маткапиталом
По итогам рассмотрения дела суд признал крымчанку виновной и приговорил ее к шести месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком на аналогичный период.
Приговор в законную силу пока не вступил.
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