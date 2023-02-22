https://crimea.ria.ru/20230222/zhitelnitsa-alushty-popalas-na-moshennichestve-s-matkapitalom-1127142366.html

Жительница Алушты попалась на мошенничестве с маткапиталом

Жительница Алушты попалась на мошенничестве с маткапиталом - РИА Новости Крым, 22.02.2023

Жительница Алушты попалась на мошенничестве с маткапиталом

Жительница Алушты получила условный срок за мошенничество с маткапиталом. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма. РИА Новости Крым, 22.02.2023

2023-02-22T09:09

2023-02-22T09:09

2023-02-22T09:09

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев - РИА Новости Крым. Жительница Алушты получила условный срок за мошенничество с маткапиталом. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма.43-летняя мать двоих детей в 2020 году предоставила в пенсионный фонд ложные сведения о распоряжении средствами материнского капитала, которыми она якобы погасила долг перед кооперативом за строительство жилого дома в Волгоградской области.Денежные средства были обналичены и использованы ею по собственному усмотрению.По итогам рассмотрения дела суд признал крымчанку виновной и приговорил ее к шести месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком на аналогичный период.Приговор в законную силу пока не вступил.Читайте также на РИА Новости Крым:Кто может получать ежемесячные выплаты из маткапитала на детейКак новая методика расчета среднего заработка отразится на пособияхМиллионы рублей за выдуманных детей: на Кубани накрыли группу мошенников

https://crimea.ria.ru/20210802/Khoteli-deneg--poluchili-sud-krymchanki-otvetyat-za-aferu-s-matkapitalom-1119867879.html

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2023

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крым, алушта, прокуратура республики крым, общество, происшествия, новости крыма, материнский капитал