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13,5 миллионов за неделю: как обманывают крымчан - РИА Новости Крым, 13.09.2023
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13,5 миллионов за неделю: как обманывают крымчан
13,5 миллионов за неделю: как обманывают крымчан - РИА Новости Крым, 13.09.2023
13,5 миллионов за неделю: как обманывают крымчан
За минувшую неделю в Крыму зафиксировано 73 факта мошенничества, у доверчивых жертв выманили почти 13,5 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Крыму. РИА Новости Крым, 13.09.2023
2023-09-13T22:14
2023-09-13T22:14
мошенничество
крым
новости крыма
общество
мвд по республике крым
безопасность
цифровая безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым. За минувшую неделю в Крыму зафиксировано 73 факта мошенничества, у доверчивых жертв выманили почти 13,5 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Крыму.Telegram, WhatsApp, ViberПо данным полиции, 29 раз крымчан обманывали с помощью мессенджеров и выманили таким образом почти 7,8 млн рублей. Наибольшей суммы так лишилась жительница Ялты, которая соблазнилась предложением заработать на торговле валютой и ценными бумагами и перевела злоумышленникам более 2,1 млн рублей.Кроме того, крымчанам по-прежнему звонили "сотрудники банков" с предложением перевести деньги на "безопасные счета", также продолжает работать схема "Ваш родственник попал в ДТП".Сайты, соцсети, ссылки43 раза крымчане попадались на уловки злоумышленников в социальных сетях и на различных сайтах - на общую сумму в 5,5 млн рублей. Больше всех пострадала жительница Ялты, которая хотела подзаработать через платформу брокерской компании, а вместо этого перевела неизвестному более 2 миллионов рублей. Другой ялтинец хотел купить в интернете бытовку за 265 тысяч рублей: деньги перевел - товар так и не получил.Еще более 70 тысяч рублей исчезло со счета одного из потерпевших после скачивания стороннего приложения на мобильное устройство.В МВД также рассказали о новой схеме дистанционного мошенничества под предлогом голосования за родственников в балетном конкурсе. При помощи на первый взгляд безобидного сообщения злоумышленники получают доступ с аккаунтам в соцсетях.В полиции просят не доверять таким сообщениям, не переходить по ссылкам, а лучше перезвонить абоненту, от которого получено сообщение.Читайте также на РИА Новости Крым:"Помогала" с землей и авто: в Крыму мошенница похитила 3 млн рублей12 миллионов за неделю отдали крымчане фальшивым банкирам и торговцамМошенники в Севастополе выманивают деньги "на СВО" под видом волонтеров
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РИА Новости Крым
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news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мошенничество, крым, новости крыма, общество, мвд по республике крым, безопасность, цифровая безопасность
13,5 миллионов за неделю: как обманывают крымчан

МВД: за неделю аферисты 73 раза обманывали крымчан

22:14 13.09.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым. За минувшую неделю в Крыму зафиксировано 73 факта мошенничества, у доверчивых жертв выманили почти 13,5 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Крыму.

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"С 4 по 10 сентября полицейскими зарегистрировано 73 заявления о совершенных дистанционных мошенничествах. Злоумышленникам удалось обогатиться за счет доверчивых граждан на сумму 13 миллионов 482 тысячи 318 рублей", - говорится в сообщении правоохранителей.
По данным полиции, 29 раз крымчан обманывали с помощью мессенджеров и выманили таким образом почти 7,8 млн рублей. Наибольшей суммы так лишилась жительница Ялты, которая соблазнилась предложением заработать на торговле валютой и ценными бумагами и перевела злоумышленникам более 2,1 млн рублей.
Кроме того, крымчанам по-прежнему звонили "сотрудники банков" с предложением перевести деньги на "безопасные счета", также продолжает работать схема "Ваш родственник попал в ДТП".

Сайты, соцсети, ссылки

43 раза крымчане попадались на уловки злоумышленников в социальных сетях и на различных сайтах - на общую сумму в 5,5 млн рублей. Больше всех пострадала жительница Ялты, которая хотела подзаработать через платформу брокерской компании, а вместо этого перевела неизвестному более 2 миллионов рублей. Другой ялтинец хотел купить в интернете бытовку за 265 тысяч рублей: деньги перевел - товар так и не получил.
Еще более 70 тысяч рублей исчезло со счета одного из потерпевших после скачивания стороннего приложения на мобильное устройство.
В МВД также рассказали о новой схеме дистанционного мошенничества под предлогом голосования за родственников в балетном конкурсе. При помощи на первый взгляд безобидного сообщения злоумышленники получают доступ с аккаунтам в соцсетях.
В полиции просят не доверять таким сообщениям, не переходить по ссылкам, а лучше перезвонить абоненту, от которого получено сообщение.
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