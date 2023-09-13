https://crimea.ria.ru/20230913/135-millionov-za-nedelyu-kak-obmanyvayut-krymchan-1131355767.html

13,5 миллионов за неделю: как обманывают крымчан

13,5 миллионов за неделю: как обманывают крымчан - РИА Новости Крым, 13.09.2023

13,5 миллионов за неделю: как обманывают крымчан

За минувшую неделю в Крыму зафиксировано 73 факта мошенничества, у доверчивых жертв выманили почти 13,5 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Крыму. РИА Новости Крым, 13.09.2023

2023-09-13T22:14

2023-09-13T22:14

2023-09-13T22:14

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым. За минувшую неделю в Крыму зафиксировано 73 факта мошенничества, у доверчивых жертв выманили почти 13,5 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Крыму.Telegram, WhatsApp, ViberПо данным полиции, 29 раз крымчан обманывали с помощью мессенджеров и выманили таким образом почти 7,8 млн рублей. Наибольшей суммы так лишилась жительница Ялты, которая соблазнилась предложением заработать на торговле валютой и ценными бумагами и перевела злоумышленникам более 2,1 млн рублей.Кроме того, крымчанам по-прежнему звонили "сотрудники банков" с предложением перевести деньги на "безопасные счета", также продолжает работать схема "Ваш родственник попал в ДТП".Сайты, соцсети, ссылки43 раза крымчане попадались на уловки злоумышленников в социальных сетях и на различных сайтах - на общую сумму в 5,5 млн рублей. Больше всех пострадала жительница Ялты, которая хотела подзаработать через платформу брокерской компании, а вместо этого перевела неизвестному более 2 миллионов рублей. Другой ялтинец хотел купить в интернете бытовку за 265 тысяч рублей: деньги перевел - товар так и не получил.Еще более 70 тысяч рублей исчезло со счета одного из потерпевших после скачивания стороннего приложения на мобильное устройство.В МВД также рассказали о новой схеме дистанционного мошенничества под предлогом голосования за родственников в балетном конкурсе. При помощи на первый взгляд безобидного сообщения злоумышленники получают доступ с аккаунтам в соцсетях.В полиции просят не доверять таким сообщениям, не переходить по ссылкам, а лучше перезвонить абоненту, от которого получено сообщение.Читайте также на РИА Новости Крым:"Помогала" с землей и авто: в Крыму мошенница похитила 3 млн рублей12 миллионов за неделю отдали крымчане фальшивым банкирам и торговцамМошенники в Севастополе выманивают деньги "на СВО" под видом волонтеров

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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