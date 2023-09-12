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Племянники из балетных школ: в Крыму появилась новая схема мошенничества

Племянники из балетных школ: в Крыму появилась новая схема мошенничества - РИА Новости Крым, 12.09.2023

Племянники из балетных школ: в Крыму появилась новая схема мошенничества

Правоохранители Крыма сообщают о новой схеме дистанционного мошенничества под предлогом голосования за родственников в балетном конкурсе. Доверчивые граждане не РИА Новости Крым, 12.09.2023

2023-09-12T21:08

2023-09-12T21:08

2023-09-12T21:08

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен - РИА Новости Крым. Правоохранители Крыма сообщают о новой схеме дистанционного мошенничества под предлогом голосования за родственников в балетном конкурсе. Доверчивые граждане не только лишились доступа к своим мессенджерам, но и отдали злоумышленникам более 180 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе республиканского МВД.В ведомстве пояснили, что за минувшую неделю в регионе зафиксировано множество случаев взлома аккаунтов WhatsApp, Viber и Telegram. Доступ к социальным сетям граждан мошенники получали при помощи на первый взгляд безобидного сообщения.Чтобы принять участие в "голосовании", гражданам предлагалось перейти по указанной ссылке. После того, как жертва переходила по ссылке, доступ к мессенджеру блокировался. После этого мошенники, уже от имени владельца взломанного аккаунта, начинали рассылать просьбы одолжить небольшую сумму денег. В результате только за минувшие сутки мошенники выманили у доверчивых граждан более 180 тысяч рублей.Сотрудники полиции Крыма призывают граждан быть бдительными и не переходить по незнакомым ссылкам, даже если сообщение поступило якобы от знакомого человека. Лучше перезвонить абоненту и уточнить информацию лично, резюмировали в ведомстве.Ранее стало известно о появлении в Telegram мошеннического канала, который имитирует официальный ресурс "Госуслуг". С его помощью аферисты пытаются распространять вредоносные программы на устройства подписчиков или даже завладевать деньгами доверчивых россиян.Читайте также на РИА Новости Крым:12 миллионов за неделю отдали крымчане фальшивым банкирам и торговцамЖительница Севастополя отдала мошенникам более 4 миллионов рублейВ Крыму 16-летний подросток стал жертвой мошенника

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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