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Племянники из балетных школ: в Крыму появилась новая схема мошенничества - РИА Новости Крым, 12.09.2023
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Племянники из балетных школ: в Крыму появилась новая схема мошенничества
Племянники из балетных школ: в Крыму появилась новая схема мошенничества - РИА Новости Крым, 12.09.2023
Племянники из балетных школ: в Крыму появилась новая схема мошенничества
Правоохранители Крыма сообщают о новой схеме дистанционного мошенничества под предлогом голосования за родственников в балетном конкурсе. Доверчивые граждане не РИА Новости Крым, 12.09.2023
2023-09-12T21:08
2023-09-12T21:08
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новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен - РИА Новости Крым. Правоохранители Крыма сообщают о новой схеме дистанционного мошенничества под предлогом голосования за родственников в балетном конкурсе. Доверчивые граждане не только лишились доступа к своим мессенджерам, но и отдали злоумышленникам более 180 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе республиканского МВД.В ведомстве пояснили, что за минувшую неделю в регионе зафиксировано множество случаев взлома аккаунтов WhatsApp, Viber и Telegram. Доступ к социальным сетям граждан мошенники получали при помощи на первый взгляд безобидного сообщения.Чтобы принять участие в "голосовании", гражданам предлагалось перейти по указанной ссылке. После того, как жертва переходила по ссылке, доступ к мессенджеру блокировался. После этого мошенники, уже от имени владельца взломанного аккаунта, начинали рассылать просьбы одолжить небольшую сумму денег. В результате только за минувшие сутки мошенники выманили у доверчивых граждан более 180 тысяч рублей.Сотрудники полиции Крыма призывают граждан быть бдительными и не переходить по незнакомым ссылкам, даже если сообщение поступило якобы от знакомого человека. Лучше перезвонить абоненту и уточнить информацию лично, резюмировали в ведомстве.Ранее стало известно о появлении в Telegram мошеннического канала, который имитирует официальный ресурс "Госуслуг". С его помощью аферисты пытаются распространять вредоносные программы на устройства подписчиков или даже завладевать деньгами доверчивых россиян.Читайте также на РИА Новости Крым:12 миллионов за неделю отдали крымчане фальшивым банкирам и торговцамЖительница Севастополя отдала мошенникам более 4 миллионов рублейВ Крыму 16-летний подросток стал жертвой мошенника
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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крым, мвд по республике крым, мошенничество, новости крыма, общество, безопасность, цифровая безопасность
Племянники из балетных школ: в Крыму появилась новая схема мошенничества

Массовые взломы аккаунтов WhatsApp, Viber и Telegram зафиксированы в Крыму

21:08 12.09.2023
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкИконка мессенджера WhatsApp на экране смартфона.
Иконка мессенджера WhatsApp на экране смартфона. - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен - РИА Новости Крым. Правоохранители Крыма сообщают о новой схеме дистанционного мошенничества под предлогом голосования за родственников в балетном конкурсе. Доверчивые граждане не только лишились доступа к своим мессенджерам, но и отдали злоумышленникам более 180 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе республиканского МВД.
В ведомстве пояснили, что за минувшую неделю в регионе зафиксировано множество случаев взлома аккаунтов WhatsApp, Viber и Telegram. Доступ к социальным сетям граждан мошенники получали при помощи на первый взгляд безобидного сообщения.
"Пользователи мессенджеров стали получать от знакомых сообщение с одинаковым текстом: "Привет! Прошу прощения, что отвлекаю. Можешь тут за (ИМЯ) проголосовать, пожалуйста? Это моя племянница. У них в балетной школе конкурс проходит, путевка в детский лагерь на кону. Немного голосов не хватает до победы", – говорится в сообщении.
Чтобы принять участие в "голосовании", гражданам предлагалось перейти по указанной ссылке. После того, как жертва переходила по ссылке, доступ к мессенджеру блокировался. После этого мошенники, уже от имени владельца взломанного аккаунта, начинали рассылать просьбы одолжить небольшую сумму денег. В результате только за минувшие сутки мошенники выманили у доверчивых граждан более 180 тысяч рублей.
Сотрудники полиции Крыма призывают граждан быть бдительными и не переходить по незнакомым ссылкам, даже если сообщение поступило якобы от знакомого человека. Лучше перезвонить абоненту и уточнить информацию лично, резюмировали в ведомстве.
Ранее стало известно о появлении в Telegram мошеннического канала, который имитирует официальный ресурс "Госуслуг". С его помощью аферисты пытаются распространять вредоносные программы на устройства подписчиков или даже завладевать деньгами доверчивых россиян.
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