https://crimea.ria.ru/20230908/obman-v-telegram-aferisty-otkryli-feykovyy-kanal-gosuslug-1131263655.html

Обман в Telegram: аферисты открыли фейковый канал "Госуслуг"

Обман в Telegram: аферисты открыли фейковый канал "Госуслуг" - РИА Новости Крым, 08.09.2023

Обман в Telegram: аферисты открыли фейковый канал "Госуслуг"

В Telegram появился мошеннический канал, имитирующий официальный ресурс "Госуслуг". Как пишет РИА Новости со ссылкой на платформу по борьбе с мошенниками... РИА Новости Крым, 08.09.2023

2023-09-08T17:47

2023-09-08T17:47

2023-09-08T17:47

мошенничество

новости

госуслуги

происшествия

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости. В Telegram появился мошеннический канал, имитирующий официальный ресурс "Госуслуг". Как пишет РИА Новости со ссылкой на платформу по борьбе с мошенниками "Мошеловка", с его помощью аферисты могут распространять вредоносные программы на устройства подписчиков или даже завладевать деньгами доверчивых россиян.Как сообщается, для входа в канал нужно подать заявку, при этом фейковый ресурс обещает рассказать про стотысячные пособия для россиян.Антимошенническая платформа поясняет: при переходе на канал пользователь получает еще одно сообщение - о том, что заявку не удалось обработать, и приглашение перейти по дополнительной ссылке, которая, вероятнее всего, будет вредоносной. Так у мошенников появится доступ к аккаунту пользователя или данным в телефоне, вероятны списания средств со счетов. В "Мышелове" также предупредили о большом количестве мошеннических каналов в Telegram и призвали доверять только тем, которые верифицированы порталом "Объясняем.рф" - в сети они помечены голубой галочкой.Крымчане регулярно становятся жертвами мошенников. Как сообщает МВД, только за последнюю неделю августа полицейскими зарегистрировано 63 заявления о совершенных дистанционных мошенничествах. Злоумышленникам удалось обогатиться за счет доверчивых граждан на сумму 12 миллионов. Еще 502 тысячи рублей исчезло со счета одного из жителей региона после перехода по неизвестной ссылке. В этой связи крымчан просят проявлять бдительность. Читайте также на РИА Новости Крым:Жительница Севастополя отдала мошенникам более 4 миллионов рублейВ Крыму 16-летний подросток стал жертвой мошенникаУщерб на 2,7 млн: в Симферополе будут судить студентов-аферистов

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мошенничество, новости, госуслуги, происшествия, общество