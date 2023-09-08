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Обман в Telegram: аферисты открыли фейковый канал "Госуслуг" - РИА Новости Крым, 08.09.2023
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Обман в Telegram: аферисты открыли фейковый канал "Госуслуг"
Обман в Telegram: аферисты открыли фейковый канал "Госуслуг" - РИА Новости Крым, 08.09.2023
Обман в Telegram: аферисты открыли фейковый канал "Госуслуг"
В Telegram появился мошеннический канал, имитирующий официальный ресурс "Госуслуг". Как пишет РИА Новости со ссылкой на платформу по борьбе с мошенниками... РИА Новости Крым, 08.09.2023
2023-09-08T17:47
2023-09-08T17:47
мошенничество
новости
госуслуги
происшествия
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости. В Telegram появился мошеннический канал, имитирующий официальный ресурс "Госуслуг". Как пишет РИА Новости со ссылкой на платформу по борьбе с мошенниками "Мошеловка", с его помощью аферисты могут распространять вредоносные программы на устройства подписчиков или даже завладевать деньгами доверчивых россиян.Как сообщается, для входа в канал нужно подать заявку, при этом фейковый ресурс обещает рассказать про стотысячные пособия для россиян.Антимошенническая платформа поясняет: при переходе на канал пользователь получает еще одно сообщение - о том, что заявку не удалось обработать, и приглашение перейти по дополнительной ссылке, которая, вероятнее всего, будет вредоносной. Так у мошенников появится доступ к аккаунту пользователя или данным в телефоне, вероятны списания средств со счетов. В "Мышелове" также предупредили о большом количестве мошеннических каналов в Telegram и призвали доверять только тем, которые верифицированы порталом "Объясняем.рф" - в сети они помечены голубой галочкой.Крымчане регулярно становятся жертвами мошенников. Как сообщает МВД, только за последнюю неделю августа полицейскими зарегистрировано 63 заявления о совершенных дистанционных мошенничествах. Злоумышленникам удалось обогатиться за счет доверчивых граждан на сумму 12 миллионов. Еще 502 тысячи рублей исчезло со счета одного из жителей региона после перехода по неизвестной ссылке. В этой связи крымчан просят проявлять бдительность. Читайте также на РИА Новости Крым:Жительница Севастополя отдала мошенникам более 4 миллионов рублейВ Крыму 16-летний подросток стал жертвой мошенникаУщерб на 2,7 млн: в Симферополе будут судить студентов-аферистов
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РИА Новости Крым
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5
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96
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7 495 645-6601
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60
Новости
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https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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мошенничество, новости, госуслуги, происшествия, общество
Обман в Telegram: аферисты открыли фейковый канал "Госуслуг"

Мошенники в Telegram выдают себя за "Госуслуги"

17:47 08.09.2023
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкСправочно-информационный интернет-портал Госуслуги.
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги. - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости. В Telegram появился мошеннический канал, имитирующий официальный ресурс "Госуслуг". Как пишет РИА Новости со ссылкой на платформу по борьбе с мошенниками "Мошеловка", с его помощью аферисты могут распространять вредоносные программы на устройства подписчиков или даже завладевать деньгами доверчивых россиян.
Как сообщается, для входа в канал нужно подать заявку, при этом фейковый ресурс обещает рассказать про стотысячные пособия для россиян.
"Канал мошеннический, при переходе можно остаться без денег и подхватить вредоносную программу", - констатируют эксперты "Мошеловки".
Антимошенническая платформа поясняет: при переходе на канал пользователь получает еще одно сообщение - о том, что заявку не удалось обработать, и приглашение перейти по дополнительной ссылке, которая, вероятнее всего, будет вредоносной. Так у мошенников появится доступ к аккаунту пользователя или данным в телефоне, вероятны списания средств со счетов. В "Мышелове" также предупредили о большом количестве мошеннических каналов в Telegram и призвали доверять только тем, которые верифицированы порталом "Объясняем.рф" - в сети они помечены голубой галочкой.
Крымчане регулярно становятся жертвами мошенников. Как сообщает МВД, только за последнюю неделю августа полицейскими зарегистрировано 63 заявления о совершенных дистанционных мошенничествах. Злоумышленникам удалось обогатиться за счет доверчивых граждан на сумму 12 миллионов. Еще 502 тысячи рублей исчезло со счета одного из жителей региона после перехода по неизвестной ссылке. В этой связи крымчан просят проявлять бдительность.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Жительница Севастополя отдала мошенникам более 4 миллионов рублей
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МошенничествоНовостиГосуслугиПроисшествияОбщество
 
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