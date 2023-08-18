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Ущерб на 2,7 млн: Симферополе будут судить студентов-аферистов - РИА Новости Крым, 18.08.2023
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Ущерб на 2,7 млн: Симферополе будут судить студентов-аферистов
Ущерб на 2,7 млн: Симферополе будут судить студентов-аферистов - РИА Новости Крым, 18.08.2023
Ущерб на 2,7 млн: Симферополе будут судить студентов-аферистов
В Симферополе двое студентов 18-ти и 20 лет пойдут под суд по обвинению в дистанционном мошенничестве. Как сообщает МВД Крыма, парни выполняли роль курьеров в... РИА Новости Крым, 18.08.2023
2023-08-18T09:36
2023-08-18T09:36
мвд по республике крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг - РИА Новости Крым. В Симферополе двое студентов 18-ти и 20 лет пойдут под суд по обвинению в дистанционном мошенничестве. Как сообщает МВД Крыма, парни выполняли роль курьеров в криминальной схеме "Ваш родственник попал в ДТП".По данным полиции, один из обвиняемых нашел преступную работу в интернете и привлек к ней товарищей. В составе группы они обманывали пенсионеров в возрасте от 60 до 80 лет.Всего правоохранители установили причастность студентов к пяти таким эпизодам в Симферополе и Севастополе. Фигурантам предъявлено обвинение по статье о мошенничестве, им грозит до 10 лет лишения свободы. Дело направлено в суд.Читайте также на РИА Новости Крым:Обманутые инвесторы и покупатели: крымчане отдали аферистам еще 10 млнВаша мать – мошенница: аферист выманил у крымчанки более миллиона рублейОпасные ссылки и приложения: сотни тысяч рублей исчезли со счетов крымчан
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4.7
96
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мвд по республике крым, мошенничество, новости крыма, закон и право, крым, симферополь, общество
Ущерб на 2,7 млн: Симферополе будут судить студентов-аферистов

МВД: в Симферополе студенты пойдут под суд за мошенничество

09:36 18.08.2023
 
© Dmitry MakeevУголовный кодекс Российской Федерации
Уголовный кодекс Российской Федерации
© Dmitry Makeev
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг - РИА Новости Крым. В Симферополе двое студентов 18-ти и 20 лет пойдут под суд по обвинению в дистанционном мошенничестве. Как сообщает МВД Крыма, парни выполняли роль курьеров в криминальной схеме "Ваш родственник попал в ДТП".
По данным полиции, один из обвиняемых нашел преступную работу в интернете и привлек к ней товарищей. В составе группы они обманывали пенсионеров в возрасте от 60 до 80 лет.

"Аферисты сообщали пожилым людям по телефону, что их близкому требуется финансовая помощь, чтобы возместить якобы причиненный ущерб. Используя эмоционально подавленное состояние потерпевших, задержанные забирали деньги и переводили на различные счета подельников, оставляя себе 5-10% в качестве заработка. Суммы варьировались от 150 тысяч до 1,5 миллионов рублей. Общий ущерб составил 2,7 миллиона рублей", - сообщили детали в полиции.

Всего правоохранители установили причастность студентов к пяти таким эпизодам в Симферополе и Севастополе. Фигурантам предъявлено обвинение по статье о мошенничестве, им грозит до 10 лет лишения свободы. Дело направлено в суд.
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