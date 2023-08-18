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Ущерб на 2,7 млн: Симферополе будут судить студентов-аферистов

Ущерб на 2,7 млн: Симферополе будут судить студентов-аферистов - РИА Новости Крым, 18.08.2023

Ущерб на 2,7 млн: Симферополе будут судить студентов-аферистов

В Симферополе двое студентов 18-ти и 20 лет пойдут под суд по обвинению в дистанционном мошенничестве. Как сообщает МВД Крыма, парни выполняли роль курьеров в... РИА Новости Крым, 18.08.2023

2023-08-18T09:36

2023-08-18T09:36

2023-08-18T09:36

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг - РИА Новости Крым. В Симферополе двое студентов 18-ти и 20 лет пойдут под суд по обвинению в дистанционном мошенничестве. Как сообщает МВД Крыма, парни выполняли роль курьеров в криминальной схеме "Ваш родственник попал в ДТП".По данным полиции, один из обвиняемых нашел преступную работу в интернете и привлек к ней товарищей. В составе группы они обманывали пенсионеров в возрасте от 60 до 80 лет.Всего правоохранители установили причастность студентов к пяти таким эпизодам в Симферополе и Севастополе. Фигурантам предъявлено обвинение по статье о мошенничестве, им грозит до 10 лет лишения свободы. Дело направлено в суд.Читайте также на РИА Новости Крым:Обманутые инвесторы и покупатели: крымчане отдали аферистам еще 10 млнВаша мать – мошенница: аферист выманил у крымчанки более миллиона рублейОпасные ссылки и приложения: сотни тысяч рублей исчезли со счетов крымчан

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2023

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мвд по республике крым, мошенничество, новости крыма, закон и право, крым, симферополь, общество