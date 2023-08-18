https://crimea.ria.ru/20230818/uscherb-na-27-mln-simferopole-budut-sudit-studentov-aferistov-1130801485.html
Ущерб на 2,7 млн: Симферополе будут судить студентов-аферистов
Ущерб на 2,7 млн: Симферополе будут судить студентов-аферистов - РИА Новости Крым, 18.08.2023
Ущерб на 2,7 млн: Симферополе будут судить студентов-аферистов
В Симферополе двое студентов 18-ти и 20 лет пойдут под суд по обвинению в дистанционном мошенничестве. Как сообщает МВД Крыма, парни выполняли роль курьеров в... РИА Новости Крым, 18.08.2023
2023-08-18T09:36
2023-08-18T09:36
2023-08-18T09:36
мвд по республике крым
мошенничество
новости крыма
закон и право
крым
симферополь
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/15/1122725034_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_ea991c90aaaf338c8a11072034ce615e.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг - РИА Новости Крым. В Симферополе двое студентов 18-ти и 20 лет пойдут под суд по обвинению в дистанционном мошенничестве. Как сообщает МВД Крыма, парни выполняли роль курьеров в криминальной схеме "Ваш родственник попал в ДТП".По данным полиции, один из обвиняемых нашел преступную работу в интернете и привлек к ней товарищей. В составе группы они обманывали пенсионеров в возрасте от 60 до 80 лет.Всего правоохранители установили причастность студентов к пяти таким эпизодам в Симферополе и Севастополе. Фигурантам предъявлено обвинение по статье о мошенничестве, им грозит до 10 лет лишения свободы. Дело направлено в суд.Читайте также на РИА Новости Крым:Обманутые инвесторы и покупатели: крымчане отдали аферистам еще 10 млнВаша мать – мошенница: аферист выманил у крымчанки более миллиона рублейОпасные ссылки и приложения: сотни тысяч рублей исчезли со счетов крымчан
крым
симферополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/15/1122725034_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_477157089c25b8f6a3267120c562800e.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мвд по республике крым, мошенничество, новости крыма, закон и право, крым, симферополь, общество
Ущерб на 2,7 млн: Симферополе будут судить студентов-аферистов
МВД: в Симферополе студенты пойдут под суд за мошенничество