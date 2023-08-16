https://crimea.ria.ru/20230816/obmanutye-investory-i-pokupateli-krymchane-otdali-aferistam-esche-10-mln-1130752711.html
Обманутые инвесторы и покупатели: крымчане отдали аферистам еще 10 млн
Обманутые инвесторы и покупатели: крымчане отдали аферистам еще 10 млн - РИА Новости Крым, 16.08.2023
Обманутые инвесторы и покупатели: крымчане отдали аферистам еще 10 млн
Полиция Крыма за минувшую неделю зарегистрировала 81 заявление о дистанционных мошенничествах на сумму 10,2 млн рублей, сообщает пресс-служба МВД по РК. РИА Новости Крым, 16.08.2023
2023-08-16T07:52
2023-08-16T07:52
2023-08-16T08:26
интернет
мошенничество
деньги
мвд по республике крым
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симферопольский район
керчь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг - РИА Новости Крым. Полиция Крыма за минувшую неделю зарегистрировала 81 заявление о дистанционных мошенничествах на сумму 10,2 млн рублей, сообщает пресс-служба МВД по РК.Мошеннические звонкиПо данным правоохранителей, самые крупные аферы мошенники проворачивали по телефону: всего таких случаев 36 на общую сумму почти 8,7 млн рублей.В частности , феодосийка отдала 2 млн рублей в ответ на телефонное предложение неизвестного "воспользоваться возможностью увеличения бюджета", а житель Красногвардейского района лишился 700 тыс. рублей после звонка "банковского работника", который предложил перевести средства на "безопасный счет". В каждом из этих случаев мошенники звонили своим жертвам с помощью мессенджеров.Опасный Интернет"41 факт мошеннических действий связан с использованием социальных сетей, мессенджеров и Интернет-сайтов, в результате чего граждане лишились 1 млн 99 тысяч 779 рублей", - продолжили в полиции.Максимальной суммы так лишился житель Керчи. Он хотел приобрести автозапчасти на сайте бесплатных объявлений, перевел на счет неизвестного 130 тысяч, но товар так и не получил. Еще 456 тысяч рублей исчезло со счетов потерпевших после скачивания сторонних приложений на мобильные устройства и путем перехода по неизвестным ссылкам. В числе обманутых таким образом оказался житель Симферопольского района, который получил предложение инвестировать через приложение и "вложил в дело" 400 тысяч рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Ваша мать – мошенница: аферист выманил у крымчанки более миллиона рублейЖители Крыма за сутки отдали мошенникам 2,5 млн рублейВ каких случаях банк обяжут вернуть украденные мошенниками деньги
красногвардейский район
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
интернет, мошенничество, деньги, мвд по республике крым, красногвардейский район, симферопольский район, керчь
Обманутые инвесторы и покупатели: крымчане отдали аферистам еще 10 млн
МВД: крымчане за неделю отдали мошенникам более 10 млн рублей
07:52 16.08.2023 (обновлено: 08:26 16.08.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг - РИА Новости Крым. Полиция Крыма за минувшую неделю зарегистрировала 81 заявление о дистанционных мошенничествах на сумму 10,2 млн рублей, сообщает пресс-служба МВД по РК.
Мошеннические звонки
По данным правоохранителей, самые крупные аферы мошенники проворачивали по телефону: всего таких случаев 36 на общую сумму почти 8,7 млн рублей.
В частности , феодосийка отдала 2 млн рублей в ответ на телефонное предложение неизвестного "воспользоваться возможностью увеличения бюджета", а житель Красногвардейского района лишился 700 тыс. рублей после звонка "банковского работника", который предложил перевести средства на "безопасный счет". В каждом из этих случаев мошенники звонили своим жертвам с помощью мессенджеров.
Опасный Интернет
"41 факт мошеннических действий связан с использованием социальных сетей, мессенджеров и Интернет-сайтов, в результате чего граждане лишились 1 млн 99 тысяч 779 рублей", - продолжили в полиции.
Максимальной суммы так лишился житель Керчи. Он хотел приобрести автозапчасти на сайте бесплатных объявлений, перевел на счет неизвестного 130 тысяч, но товар так и не получил. Еще 456 тысяч рублей исчезло со счетов потерпевших после скачивания сторонних приложений на мобильные устройства и путем перехода по неизвестным ссылкам. В числе обманутых таким образом оказался житель Симферопольского района, который получил предложение инвестировать через приложение и "вложил в дело" 400 тысяч рублей.
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