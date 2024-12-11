Рейтинг@Mail.ru
Новости СВО: Украина лишилась почти полутора тысяч боевиков за сутки - РИА Новости Крым, 11.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20241211/novosti-svo-ukraina-lishilas-pochti-polutora-tysyach-boevikov-za-sutki-1142550875.html
Новости СВО: Украина лишилась почти полутора тысяч боевиков за сутки
Новости СВО: Украина лишилась почти полутора тысяч боевиков за сутки - РИА Новости Крым, 11.12.2024
Новости СВО: Украина лишилась почти полутора тысяч боевиков за сутки
Армия России продолжает теснить врага в зоне специальной военной операции, за сутки ВСУ потеряли в боях 1455 военнослужащих, сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 11.12.2024
2024-12-11T14:32
2024-12-11T14:32
новости сво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
группировка войск "днепр"
группировка войск "север"
группировка войск "восток"
группировка войск "запад"
группировка войск "центр"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/18/1142091200_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_93594b2f60f592dd5877c8c2adb08862.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым. Армия России продолжает теснить врага в зоне специальной военной операции, за сутки ВСУ потеряли в боях 1455 военнослужащих, сообщили в Минобороны.Подразделения группировки войск "Север" на Харьковском направлении нанесли поражение формированиям двух бригад ВСУ в районах населенных пунктов Первомайский и Алисовка Харьковской области. ВСУ потеряли до 25 военнослужащих и две гаубицы Д-30.Бойцы группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике трех бригад противника в районах населенных пунктов Лозовая, Загрызово, Купянск, Глушковка Харьковской области, Терны Донецкой Народной Республики и Серебрянского лесничества. Отразили 11 контратак.Противник лишился 515 военнослужащих, трех пикапов, гаубицы Д-30 и трех орудий М119. Уничтожены склад с боеприпасами и станция РЭБ "Анклав-Н".Военнослужащие "Южной" группировки войск заняли более выгодное положение, нанесли поражение формированиям семи бригад ВСУ в районах населенных пунктов Улаклы, Григоровка, Северск, Васюковка, Часов Яр, Дачное, Курахово, Анновка и Успеновка Донецкой Народной Республики.Потери украинских войск составили до 285 военнослужащих, боевая бронированная машина "Козак", пикап и два склада боеприпасов.Подразделения "Центра" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике восьми бригад ВСУ в районах населенных пунктов Дзержинск, Красное, Заря, Новопустынка, Украинск, Щербиновка и Пушкино Донецкой Народной Республики.Военнослужащие отразили 10 контратак ВСУ. Противник потерял до 440 военнослужащих, боевую машину пехоты, бронетранспортер М113 производства США, семь автомобилей, три орудия Д-20, две гаубицы "Мста-Б" и гаубицу Д-30.Бойцы "Востока" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям трех бригад противника в районах населенных пунктов Великая Новоселка, Константинополь, Времевка и Сторожевое Донецкой Народной Республики. Отразили три контратаки штурмовых групп.Потери ВСУ составили до 150 военнослужащих, боевые бронированные машины HMMWV и MaxxPro, три автомобиля, САУ "Богдана", две САУ "Акация" и САУ "Гвоздика".Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике четырех бригад ВСУ в районах населенных пунктов Орехов, Новопокровка Запорожской области, Понятовка и Антоновка Херсонской области. Противник потерял до 40 военнослужащих, четыре автомобиля и гаубицу М777.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские войска освободили населенный пункт Желтое в ДНРРоссия близка к достижению целей СВО – НарышкинКремль прокомментировал озвученные Трампом данные о потерях на СВО
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/18/1142091200_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_1415fe2b004f6b99fa2aa31df0009520.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , группировка войск "днепр", группировка войск "север", группировка войск "восток", группировка войск "запад", группировка войск "центр", инфографика
Новости СВО: Украина лишилась почти полутора тысяч боевиков за сутки

Потери ВСУ за сутки в зоне спецоперации превысили 1455 человек – Минобороны России

14:32 11.12.2024
 
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым. Армия России продолжает теснить врага в зоне специальной военной операции, за сутки ВСУ потеряли в боях 1455 военнослужащих, сообщили в Минобороны.
Сводка Минобороны РФ из зоны спецоперации за 11 декабря 2024Сводка Минобороны РФ из зоны спецоперации за 11 декабря 2024
Подразделения группировки войск "Север" на Харьковском направлении нанесли поражение формированиям двух бригад ВСУ в районах населенных пунктов Первомайский и Алисовка Харьковской области. ВСУ потеряли до 25 военнослужащих и две гаубицы Д-30.
Бойцы группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике трех бригад противника в районах населенных пунктов Лозовая, Загрызово, Купянск, Глушковка Харьковской области, Терны Донецкой Народной Республики и Серебрянского лесничества. Отразили 11 контратак.
Противник лишился 515 военнослужащих, трех пикапов, гаубицы Д-30 и трех орудий М119. Уничтожены склад с боеприпасами и станция РЭБ "Анклав-Н".
Военнослужащие "Южной" группировки войск заняли более выгодное положение, нанесли поражение формированиям семи бригад ВСУ в районах населенных пунктов Улаклы, Григоровка, Северск, Васюковка, Часов Яр, Дачное, Курахово, Анновка и Успеновка Донецкой Народной Республики.
Потери украинских войск составили до 285 военнослужащих, боевая бронированная машина "Козак", пикап и два склада боеприпасов.
Подразделения "Центра" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике восьми бригад ВСУ в районах населенных пунктов Дзержинск, Красное, Заря, Новопустынка, Украинск, Щербиновка и Пушкино Донецкой Народной Республики.
Военнослужащие отразили 10 контратак ВСУ. Противник потерял до 440 военнослужащих, боевую машину пехоты, бронетранспортер М113 производства США, семь автомобилей, три орудия Д-20, две гаубицы "Мста-Б" и гаубицу Д-30.
Бойцы "Востока" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям трех бригад противника в районах населенных пунктов Великая Новоселка, Константинополь, Времевка и Сторожевое Донецкой Народной Республики. Отразили три контратаки штурмовых групп.
Потери ВСУ составили до 150 военнослужащих, боевые бронированные машины HMMWV и MaxxPro, три автомобиля, САУ "Богдана", две САУ "Акация" и САУ "Гвоздика".
Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике четырех бригад ВСУ в районах населенных пунктов Орехов, Новопокровка Запорожской области, Понятовка и Антоновка Херсонской области. Противник потерял до 40 военнослужащих, четыре автомобиля и гаубицу М777.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Российские войска освободили населенный пункт Желтое в ДНР
Россия близка к достижению целей СВО – Нарышкин
Кремль прокомментировал озвученные Трампом данные о потерях на СВО
 
Новости СВОМинистерство обороны РФВооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУГруппировка войск "Днепр"Группировка войск "Север"Группировка войск "Восток"Группировка войск "Запад"Группировка войск "Центр"
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:40Мобильная связь в Крыму: российские операторы меняют условия
15:38В Севастополе подрядчик обманул бюджет на обустройстве урочища Ласпи
15:34Минздрав проверит данные о запрещенных приемах в роддоме Симферополя
15:15Часть Евпатории осталась без света из-за аварии
14:59Авария на сетях обесточила 20 улиц Симферополя
14:54Российские войска освободили два населенных пункта в Курской области
14:51Вся Абхазия осталась без электричества
14:42Морозы до -12 идут в Крым - когда ждать удара непогоды
14:32Новости СВО: Украина лишилась почти полутора тысяч боевиков за сутки
14:18Россиян призвали воздержаться от поездок в США – заявление МИД
14:06Введут ли Франция и Польша свои войска на Украину
13:55Над Черным морем пронесутся смерчи
13:32В России запретили зачислять в школы детей мигрантов без знания русского
13:25Путин и Орбан обсудили ситуацию на Украине
13:19В Кремле сделали заявление по Сирии
12:51Ильдар Абдразаков стал руководителем театра оперы и балета в Севастополе
12:33В Приднестровье ввели чрезвычайное положение
12:22Севастопольские пиротехники обезвредили ударный БПЛА в Курской области
12:12Новости Таганрога: мэр обратилась к горожанам после ракетной атаки
11:39Крымский холокост: истории расстрелянных семей
Лента новостейМолния