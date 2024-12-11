https://crimea.ria.ru/20241211/novosti-svo-ukraina-lishilas-pochti-polutora-tysyach-boevikov-za-sutki-1142550875.html

Новости СВО: Украина лишилась почти полутора тысяч боевиков за сутки

Новости СВО: Украина лишилась почти полутора тысяч боевиков за сутки - РИА Новости Крым, 11.12.2024

Новости СВО: Украина лишилась почти полутора тысяч боевиков за сутки

Армия России продолжает теснить врага в зоне специальной военной операции, за сутки ВСУ потеряли в боях 1455 военнослужащих, сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 11.12.2024

2024-12-11T14:32

2024-12-11T14:32

2024-12-11T14:32

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым. Армия России продолжает теснить врага в зоне специальной военной операции, за сутки ВСУ потеряли в боях 1455 военнослужащих, сообщили в Минобороны.Подразделения группировки войск "Север" на Харьковском направлении нанесли поражение формированиям двух бригад ВСУ в районах населенных пунктов Первомайский и Алисовка Харьковской области. ВСУ потеряли до 25 военнослужащих и две гаубицы Д-30.Бойцы группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике трех бригад противника в районах населенных пунктов Лозовая, Загрызово, Купянск, Глушковка Харьковской области, Терны Донецкой Народной Республики и Серебрянского лесничества. Отразили 11 контратак.Противник лишился 515 военнослужащих, трех пикапов, гаубицы Д-30 и трех орудий М119. Уничтожены склад с боеприпасами и станция РЭБ "Анклав-Н".Военнослужащие "Южной" группировки войск заняли более выгодное положение, нанесли поражение формированиям семи бригад ВСУ в районах населенных пунктов Улаклы, Григоровка, Северск, Васюковка, Часов Яр, Дачное, Курахово, Анновка и Успеновка Донецкой Народной Республики.Потери украинских войск составили до 285 военнослужащих, боевая бронированная машина "Козак", пикап и два склада боеприпасов.Подразделения "Центра" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике восьми бригад ВСУ в районах населенных пунктов Дзержинск, Красное, Заря, Новопустынка, Украинск, Щербиновка и Пушкино Донецкой Народной Республики.Военнослужащие отразили 10 контратак ВСУ. Противник потерял до 440 военнослужащих, боевую машину пехоты, бронетранспортер М113 производства США, семь автомобилей, три орудия Д-20, две гаубицы "Мста-Б" и гаубицу Д-30.Бойцы "Востока" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям трех бригад противника в районах населенных пунктов Великая Новоселка, Константинополь, Времевка и Сторожевое Донецкой Народной Республики. Отразили три контратаки штурмовых групп.Потери ВСУ составили до 150 военнослужащих, боевые бронированные машины HMMWV и MaxxPro, три автомобиля, САУ "Богдана", две САУ "Акация" и САУ "Гвоздика".Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике четырех бригад ВСУ в районах населенных пунктов Орехов, Новопокровка Запорожской области, Понятовка и Антоновка Херсонской области. Противник потерял до 40 военнослужащих, четыре автомобиля и гаубицу М777.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские войска освободили населенный пункт Желтое в ДНРРоссия близка к достижению целей СВО – НарышкинКремль прокомментировал озвученные Трампом данные о потерях на СВО

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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