https://crimea.ria.ru/20241211/novosti-svo-ukraina-lishilas-pochti-polutora-tysyach-boevikov-za-sutki-1142550875.html
Новости СВО: Украина лишилась почти полутора тысяч боевиков за сутки
Новости СВО: Украина лишилась почти полутора тысяч боевиков за сутки - РИА Новости Крым, 11.12.2024
Новости СВО: Украина лишилась почти полутора тысяч боевиков за сутки
Армия России продолжает теснить врага в зоне специальной военной операции, за сутки ВСУ потеряли в боях 1455 военнослужащих, сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 11.12.2024
2024-12-11T14:32
2024-12-11T14:32
2024-12-11T14:32
новости сво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
группировка войск "днепр"
группировка войск "север"
группировка войск "восток"
группировка войск "запад"
группировка войск "центр"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/18/1142091200_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_93594b2f60f592dd5877c8c2adb08862.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым. Армия России продолжает теснить врага в зоне специальной военной операции, за сутки ВСУ потеряли в боях 1455 военнослужащих, сообщили в Минобороны.Подразделения группировки войск "Север" на Харьковском направлении нанесли поражение формированиям двух бригад ВСУ в районах населенных пунктов Первомайский и Алисовка Харьковской области. ВСУ потеряли до 25 военнослужащих и две гаубицы Д-30.Бойцы группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике трех бригад противника в районах населенных пунктов Лозовая, Загрызово, Купянск, Глушковка Харьковской области, Терны Донецкой Народной Республики и Серебрянского лесничества. Отразили 11 контратак.Противник лишился 515 военнослужащих, трех пикапов, гаубицы Д-30 и трех орудий М119. Уничтожены склад с боеприпасами и станция РЭБ "Анклав-Н".Военнослужащие "Южной" группировки войск заняли более выгодное положение, нанесли поражение формированиям семи бригад ВСУ в районах населенных пунктов Улаклы, Григоровка, Северск, Васюковка, Часов Яр, Дачное, Курахово, Анновка и Успеновка Донецкой Народной Республики.Потери украинских войск составили до 285 военнослужащих, боевая бронированная машина "Козак", пикап и два склада боеприпасов.Подразделения "Центра" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике восьми бригад ВСУ в районах населенных пунктов Дзержинск, Красное, Заря, Новопустынка, Украинск, Щербиновка и Пушкино Донецкой Народной Республики.Военнослужащие отразили 10 контратак ВСУ. Противник потерял до 440 военнослужащих, боевую машину пехоты, бронетранспортер М113 производства США, семь автомобилей, три орудия Д-20, две гаубицы "Мста-Б" и гаубицу Д-30.Бойцы "Востока" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям трех бригад противника в районах населенных пунктов Великая Новоселка, Константинополь, Времевка и Сторожевое Донецкой Народной Республики. Отразили три контратаки штурмовых групп.Потери ВСУ составили до 150 военнослужащих, боевые бронированные машины HMMWV и MaxxPro, три автомобиля, САУ "Богдана", две САУ "Акация" и САУ "Гвоздика".Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике четырех бригад ВСУ в районах населенных пунктов Орехов, Новопокровка Запорожской области, Понятовка и Антоновка Херсонской области. Противник потерял до 40 военнослужащих, четыре автомобиля и гаубицу М777.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские войска освободили населенный пункт Желтое в ДНРРоссия близка к достижению целей СВО – НарышкинКремль прокомментировал озвученные Трампом данные о потерях на СВО
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/18/1142091200_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_1415fe2b004f6b99fa2aa31df0009520.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , группировка войск "днепр", группировка войск "север", группировка войск "восток", группировка войск "запад", группировка войск "центр", инфографика
Новости СВО: Украина лишилась почти полутора тысяч боевиков за сутки
Потери ВСУ за сутки в зоне спецоперации превысили 1455 человек – Минобороны России
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым. Армия России продолжает теснить врага в зоне специальной военной операции, за сутки ВСУ потеряли в боях 1455 военнослужащих, сообщили в Минобороны.
Подразделения группировки войск "Север" на Харьковском направлении нанесли поражение формированиям двух бригад ВСУ в районах населенных пунктов Первомайский и Алисовка Харьковской области. ВСУ потеряли до 25 военнослужащих и две гаубицы Д-30.
Бойцы группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике трех бригад противника в районах населенных пунктов Лозовая, Загрызово, Купянск, Глушковка Харьковской области, Терны Донецкой Народной Республики и Серебрянского лесничества. Отразили 11 контратак.
Противник лишился 515 военнослужащих, трех пикапов, гаубицы Д-30 и трех орудий М119. Уничтожены склад с боеприпасами и станция РЭБ "Анклав-Н".
Военнослужащие "Южной" группировки войск заняли более выгодное положение, нанесли поражение формированиям семи бригад ВСУ в районах населенных пунктов Улаклы, Григоровка, Северск, Васюковка, Часов Яр, Дачное, Курахово, Анновка и Успеновка Донецкой Народной Республики.
Потери украинских войск составили до 285 военнослужащих, боевая бронированная машина "Козак", пикап и два склада боеприпасов.
Подразделения "Центра" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике восьми бригад ВСУ в районах населенных пунктов Дзержинск, Красное, Заря, Новопустынка, Украинск, Щербиновка и Пушкино Донецкой Народной Республики.
Военнослужащие отразили 10 контратак ВСУ. Противник потерял до 440 военнослужащих, боевую машину пехоты, бронетранспортер М113 производства США, семь автомобилей, три орудия Д-20, две гаубицы "Мста-Б" и гаубицу Д-30.
Бойцы "Востока" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям трех бригад противника в районах населенных пунктов Великая Новоселка, Константинополь, Времевка и Сторожевое Донецкой Народной Республики. Отразили три контратаки штурмовых групп.
Потери ВСУ составили до 150 военнослужащих, боевые бронированные машины HMMWV и MaxxPro, три автомобиля, САУ "Богдана", две САУ "Акация" и САУ "Гвоздика".
Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике четырех бригад ВСУ в районах населенных пунктов Орехов, Новопокровка Запорожской области, Понятовка и Антоновка Херсонской области. Противник потерял до 40 военнослужащих, четыре автомобиля и гаубицу М777.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: