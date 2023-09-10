https://crimea.ria.ru/20230910/nastoyaschee-babe-leto-chego-zhdat-ot-pogody-v-krymu-na-nedele-1131261997.html

Настоящее бабье лето: чего ждать от погоды в Крыму на неделе

Настоящее бабье лето: чего ждать от погоды в Крыму на неделе - РИА Новости Крым, 10.09.2023

Настоящее бабье лето: чего ждать от погоды в Крыму на неделе

Следующая неделя в Крыму стартует с потепления – температура воздуха будет штурмовать 30-градусную отметку. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил... РИА Новости Крым, 10.09.2023

2023-09-10T19:57

2023-09-10T19:57

2023-09-10T19:57

центр погоды "фобос"

радио "спутник в крыму"

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости Крым. Следующая неделя в Крыму стартует с потепления – температура воздуха будет штурмовать 30-градусную отметку. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.Крымский понедельник, по его прогнозу, начнется с солнечной погоды, ночью +9…14, днем +20…25. Во вторник на градус теплее, в среду столбики термометров покажут 10…15 градусов тепла в темное время суток и 22…27 – в разгар дня. 14 и 15 сентября температуры достигнут максимальных сентябрьских значений и продержатся до конца недели – по ночам не ниже +11..16, в светлое время – +23…28 градусов.Читайте также на РИА Новости Крым:Каким будет сентябрь в КрымуМощные ливни в Стамбуле: погиб человек, затоплены метро и дорогиЭффект бабочки: почему ошибаются синоптики

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

центр погоды "фобос", крым, погода в крыму, крымская погода, евгений тишковец, отдых в крыму, общество, новости крыма