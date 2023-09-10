Настоящее бабье лето: чего ждать от погоды в Крыму на неделе
ФОБОС: на неделе воздух в Крыму прогреется до +28 градусов, море – до +24
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГорное озеро урочища Папия в селе Зеленогорье в Крыму
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости Крым. Следующая неделя в Крыму стартует с потепления – температура воздуха будет штурмовать 30-градусную отметку. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
"Большая часть следующей недели будет под знаком купола высокого давления, Скандинавский антициклон выйдет на просторы Русской равнины и охватит практически всю европейскую территорию нашей страны комфортным теплом. Наступит настоящее бабье лето – классическое, красивое, с погожими солнечными деньками. В Крыму будет тоже самое – ожидается потепление", - обещает эксперт ФОБОС.
Крымский понедельник, по его прогнозу, начнется с солнечной погоды, ночью +9…14, днем +20…25. Во вторник на градус теплее, в среду столбики термометров покажут 10…15 градусов тепла в темное время суток и 22…27 – в разгар дня. 14 и 15 сентября температуры достигнут максимальных сентябрьских значений и продержатся до конца недели – по ночам не ниже +11..16, в светлое время – +23…28 градусов.
"С водой в море тоже все отлично. На фоне таких температур смело можно ожидать 21…24 градуса. Настоящий бархатный сезон. Такая тенденция будет сохраняться до конца месяца, с большой вероятностью на пролонгацию до начала октября", - прогнозирует эксперт.
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