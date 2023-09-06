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Мощные ливни в Стамбуле: погиб человек, затоплены метро и дороги - РИА Новости Крым, 06.09.2023
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Мощные ливни в Стамбуле: погиб человек, затоплены метро и дороги
Мощные ливни в Стамбуле: погиб человек, затоплены метро и дороги - РИА Новости Крым, 06.09.2023
Мощные ливни в Стамбуле: погиб человек, затоплены метро и дороги
В ночь на среду на Стамбул обрушились мощные ливни и ветер – в городе затопило станцию метро и дороги, смыло автомобили, один человек погиб. Об этом сообщают... РИА Новости Крым, 06.09.2023
2023-09-06T08:44
2023-09-06T09:07
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен - РИА Новости Крым. В ночь на среду на Стамбул обрушились мощные ливни и ветер – в городе затопило станцию метро и дороги, смыло автомобили, один человек погиб. Об этом сообщают местные СМИ.По данным властей, от сильных осадков пострадали районы на севере и на западе провинции, а также окрестности нового аэропорта.По данным мэра Стамбула Экрема Имамоглу, в некоторых районах выпало 150 килограммов осадков на один квадратный метр. Вода парализовала работу станции метро. Бурные потоки смыли машины с дорог. Движение по городским магистралям сковали пробки. На видео, которым делятся очевидцы в соцсетях, видно, что в некоторых районах города автомобили оказались по крышу в воде – сильный поток сносит все на своем пути.В регионе объявлен желтый уровень погодной опасности. С последствиями обрушившейся стихии борются более 2,1 человек. Людей призывают не покидать свои дома без крайней необходимости.Ранее начальник регионального гидрометцентра Татьяна Любецкая рассказали РИА Новости Крым, что на полуострове ожидается постепенное понижение температуры воздуха. А 8 сентября холодный фронт принесет в Крым новый виток похолодания, однако осадков не прогнозируется.Читайте также на РИА Новости Крым:Похолодание в Крыму: какой будет погода в ближайшие дниГрозы, град и шквалы 25 м/с: стихия надвигается на Краснодарский крайИдеальный старт бархатного сезона: прогноз погоды в Крыму на неделю
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турция, стамбул, происшествия, погода, в мире, новости, общество
Мощные ливни в Стамбуле: погиб человек, затоплены метро и дороги

Один человек погиб при мощном наводнении в Стамбуле

08:44 06.09.2023 (обновлено: 09:07 06.09.2023)
 
© OZAN KOSEДождь в Стамбуле. Фото AFP
Дождь в Стамбуле. Фото AFP
© OZAN KOSE
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен - РИА Новости Крым. В ночь на среду на Стамбул обрушились мощные ливни и ветер – в городе затопило станцию метро и дороги, смыло автомобили, один человек погиб. Об этом сообщают местные СМИ.
По данным властей, от сильных осадков пострадали районы на севере и на западе провинции, а также окрестности нового аэропорта.
"Один человек погиб, утонув в потоках воды из-за наводнения в районе Башакшехир", - цитирует телеканал NTV заявление руководства провинции.
По данным мэра Стамбула Экрема Имамоглу, в некоторых районах выпало 150 килограммов осадков на один квадратный метр. Вода парализовала работу станции метро. Бурные потоки смыли машины с дорог. Движение по городским магистралям сковали пробки. На видео, которым делятся очевидцы в соцсетях, видно, что в некоторых районах города автомобили оказались по крышу в воде – сильный поток сносит все на своем пути.
В регионе объявлен желтый уровень погодной опасности. С последствиями обрушившейся стихии борются более 2,1 человек. Людей призывают не покидать свои дома без крайней необходимости.
Ранее начальник регионального гидрометцентра Татьяна Любецкая рассказали РИА Новости Крым, что на полуострове ожидается постепенное понижение температуры воздуха. А 8 сентября холодный фронт принесет в Крым новый виток похолодания, однако осадков не прогнозируется.
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