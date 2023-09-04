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Грозы, град и шквалы 25 м/с: стихия надвигается на Краснодарский край
Грозы, град и шквалы 25 м/с: стихия надвигается на Краснодарский край - РИА Новости Крым, 04.09.2023
Грозы, град и шквалы 25 м/с: стихия надвигается на Краснодарский край
Ливни с грозами и градом прогнозируют на Кубани в ближайшие два дня, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Краснодарского... РИА Новости Крым, 04.09.2023
2023-09-04T20:48
2023-09-04T20:48
2023-09-04T20:48
краснодарский край
штормовое предупреждение
кубань
новости
погода
общество
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен — РИА Новости Крым. Ливни с грозами и градом прогнозируют на Кубани в ближайшие два дня, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Краснодарского края.На участке от Анапы до Магри есть опасность формирования смерчей над морем. Жителей и гостей края призывают при ухудшении погоды соблюдать меры предосторожности.Ранее штормовое предупреждение об ухудшении погоды объявили и в Керченском проливе. Росгидромет сообщил об усилении ветра до 17 м/с, местами возможны кратковременный дождь, гроза.Читайте также на РИА Новости Крым:Шторм в проливе: как работает Керченская переправаПляжи Ялты закрыты для купанияКупание в запрещенном месте в шторм: в море у Судака пропал турист
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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краснодарский край, штормовое предупреждение, кубань, новости, погода, общество, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
Грозы, град и шквалы 25 м/с: стихия надвигается на Краснодарский край
Ливни с грозами и градом прогнозируют на Кубани 5 и 6 сентября - МЧС