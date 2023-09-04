https://crimea.ria.ru/20230904/grozy-grad-i-shkvaly-25-ms-stikhiya-nadvigaetsya-na-krasnodarskiy-kray-1131154005.html

Грозы, град и шквалы 25 м/с: стихия надвигается на Краснодарский край

Грозы, град и шквалы 25 м/с: стихия надвигается на Краснодарский край - РИА Новости Крым, 04.09.2023

Грозы, град и шквалы 25 м/с: стихия надвигается на Краснодарский край

Ливни с грозами и градом прогнозируют на Кубани в ближайшие два дня, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Краснодарского... РИА Новости Крым, 04.09.2023

2023-09-04T20:48

2023-09-04T20:48

2023-09-04T20:48

краснодарский край

штормовое предупреждение

кубань

новости

погода

общество

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен — РИА Новости Крым. Ливни с грозами и градом прогнозируют на Кубани в ближайшие два дня, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Краснодарского края.На участке от Анапы до Магри есть опасность формирования смерчей над морем. Жителей и гостей края призывают при ухудшении погоды соблюдать меры предосторожности.Ранее штормовое предупреждение об ухудшении погоды объявили и в Керченском проливе. Росгидромет сообщил об усилении ветра до 17 м/с, местами возможны кратковременный дождь, гроза.Читайте также на РИА Новости Крым:Шторм в проливе: как работает Керченская переправаПляжи Ялты закрыты для купанияКупание в запрещенном месте в шторм: в море у Судака пропал турист

краснодарский край

кубань

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

краснодарский край, штормовое предупреждение, кубань, новости, погода, общество, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)