Рейтинг@Mail.ru
Грозы, град и шквалы 25 м/с: стихия надвигается на Краснодарский край - РИА Новости Крым, 04.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230904/grozy-grad-i-shkvaly-25-ms-stikhiya-nadvigaetsya-na-krasnodarskiy-kray-1131154005.html
Грозы, град и шквалы 25 м/с: стихия надвигается на Краснодарский край
Грозы, град и шквалы 25 м/с: стихия надвигается на Краснодарский край - РИА Новости Крым, 04.09.2023
Грозы, град и шквалы 25 м/с: стихия надвигается на Краснодарский край
Ливни с грозами и градом прогнозируют на Кубани в ближайшие два дня, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Краснодарского... РИА Новости Крым, 04.09.2023
2023-09-04T20:48
2023-09-04T20:48
краснодарский край
штормовое предупреждение
кубань
новости
погода
общество
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/14/57/145769_0:231:3076:1961_1920x0_80_0_0_ab71211eacea4bb5f7574a9dd0a05fee.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен — РИА Новости Крым. Ливни с грозами и градом прогнозируют на Кубани в ближайшие два дня, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Краснодарского края.На участке от Анапы до Магри есть опасность формирования смерчей над морем. Жителей и гостей края призывают при ухудшении погоды соблюдать меры предосторожности.Ранее штормовое предупреждение об ухудшении погоды объявили и в Керченском проливе. Росгидромет сообщил об усилении ветра до 17 м/с, местами возможны кратковременный дождь, гроза.Читайте также на РИА Новости Крым:Шторм в проливе: как работает Керченская переправаПляжи Ялты закрыты для купанияКупание в запрещенном месте в шторм: в море у Судака пропал турист
краснодарский край
кубань
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/14/57/145769_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_51d0f2d77e18de301c59168b433a2847.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
краснодарский край, штормовое предупреждение, кубань, новости, погода, общество, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
Грозы, град и шквалы 25 м/с: стихия надвигается на Краснодарский край

Ливни с грозами и градом прогнозируют на Кубани 5 и 6 сентября - МЧС

20:48 04.09.2023
 
© РИА Новости . Константин Чалабов / Перейти в фотобанкГроза
Гроза - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
© РИА Новости . Константин Чалабов
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен — РИА Новости Крым. Ливни с грозами и градом прогнозируют на Кубани в ближайшие два дня, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Краснодарского края.

"В течение суток 5 и 6 сентября местами в крае ожидается комплекс метеорологических явлений: сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20-25 м/с. В отдельных районах очень сильный дождь, сильный ливень", - говорится в Telegram-канале ведомства.

На участке от Анапы до Магри есть опасность формирования смерчей над морем. Жителей и гостей края призывают при ухудшении погоды соблюдать меры предосторожности.
Ранее штормовое предупреждение об ухудшении погоды объявили и в Керченском проливе. Росгидромет сообщил об усилении ветра до 17 м/с, местами возможны кратковременный дождь, гроза.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Шторм в проливе: как работает Керченская переправа
Пляжи Ялты закрыты для купания
Купание в запрещенном месте в шторм: в море у Судака пропал турист
 
Краснодарский крайШтормовое предупреждениеКубаньНовостиПогодаОбществоМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:49В трех районах Крыма будет громко - власти объяснили причину
21:27К модернизации порта Бердянска планируется привлечь частных инвесторов
21:08Обстановка на Крымском мосту: данные на 21:00 понедельника
20:48Грозы, град и шквалы 25 м/с: стихия надвигается на Краснодарский край
20:37Строить дороги в России станет доступнее – новая мера поддержки
20:16Армению пригласили в НАТО
19:57Армия хроников: в Крыму оценили новый приказ ВСУ о мобилизации
19:46В Ялте открыли восемь мемориальных досок героям СВО
19:33Около 100 компаний хотят стать участниками СЭЗ в Запорожской области
19:10Почти 200 новых объектов построят в Крыму и Севастополе до конца года
18:55Российским программистам увеличат возраст отсрочки от призыва в армию
18:23Для чего министром обороны Украины назначили крымского татарина – мнение
18:08ВСУ при помощи дрона атаковали Клинцовскую ТЭЦ
18:01Шойгу назвал потери украинской армии в танках и беспилотниках
17:56Киев отправил на свалку мирные инициативы, заявил Путин
17:49Рустем Умеров: что известно о будущем министре обороны Украины
17:37Это провал: Путин оценил ход контрнаступления ВСУ
17:28Без оружия и снабжения: пленные о положении ВСУ на Херсонском направлении
17:16Путин оценил возможность реанимации зерновой сделки
17:01Отщепенец народа: как в Крыму оценили нового министра обороны Украины
Лента новостейМолния