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Шторм в проливе: как работает Керченская переправа - РИА Новости Крым, 04.09.2023
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Шторм в проливе: как работает Керченская переправа
Шторм в проливе: как работает Керченская переправа - РИА Новости Крым, 04.09.2023
Шторм в проливе: как работает Керченская переправа
Керченская паромная переправа в понедельник утром работает в штатном режиме. Однако после обеда в проливе ожидается ухудшение погоды – объявлено штормовое предупреждение.
2023-09-04T09:58
2023-09-04T10:04
крым
керчь
керченская паромная переправа
керченский пролив
транспорт
морской транспорт
минтранс крыма
росморречфлот
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"За минувшие сутки по состоянию на 7.00 утра силами пассажирско−автомобильных и железнодорожных паромов в обе стороны выполнено 10,5 рейсов", - говорится в сообщении Минтранса Крыма.Из порта Керчь в порт Кавказ и обратно перевезено 2 082 пассажиров, 468 автомобилей, 70 железнодорожных вагонов.По данным Росморречфлота, в Керченском проливе 4 сентября вводится штормовое предупреждение: во второй половине дня ожидается усиление ветра до 17 м/сек.При этом на накопительной парковке в поселке Ильич со стороны порта Кавказ скопилась очередь из 108 автомобилей. Паромов ожидает 105 грузовиков и три автобуса. Всего с 17 июля, когда была возобновлена работа Керченской паромной переправы, перевезено 120 308 пассажиров, 26 587 автомобилей и 3 919 пассажирских автобусов.С момента запуска морского сообщения 8 октября 2022 года по 4 сентября 2023 года через пролив в обе стороны перевезено 318 928 пассажиров и 187 055 грузовиков. Паромы выполнили 5 586 рейсов.Минтранс Крыма напоминает, что в первую очередь через Керченскую паромную переправу переправляются организованные группы детей и рейсовые автобусы. Далее пускают грузовой транспорт с товарами первой необходимости.Водители прочих заказных автобусов должны выбирать альтернативный сухопутный путь, либо самостоятельно организовывать транспортировку пассажиров по мультимодальной схеме "автобус – электричка – автобус".Грузовой транспорт с неприоритетными грузами также следует круглосуточно по альтернативному сухопутному пути через новые регионы и пропускные пункты Джанкой, Армянск и Перекоп.Через Крымский мост разрешено движение легковых автомобилей массой до 3 т. Кроме того, водители легкового транспорта могут воспользоваться альтернативной сухопутной дорогой через новые регионы.Минтранс напоминает, что ежедневно с 21.00 до 05.00 работа Керченской паромной переправы приостанавливается. Водителей просят учитывать это при планировании своих маршрутов.Читайте также на РИА Новости Крым:На Крымском мосту очередь: сколько ждать проездаОбстановка на Крымском мосту на утро понедельникаАвтобусное сообщение между Крымом и Херсонской областью возобновлено
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РИА Новости Крым
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4.7
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крым, керчь, керченская паромная переправа, керченский пролив, транспорт, морской транспорт, минтранс крыма, росморречфлот, погода в крыму, новости крыма, инфографика
Шторм в проливе: как работает Керченская переправа

Керченская переправа в понедельник работает штатно – в проливе объявлено штормовое

09:58 04.09.2023 (обновлено: 10:04 04.09.2023)
 
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Керченская паромная переправа в понедельник утром работает в штатном режиме. Однако после обеда в проливе ожидается ухудшение погоды – объявлено штормовое предупреждение.
Обстановка на Керченской паромной переправе 4 сентября 2023
"За минувшие сутки по состоянию на 7.00 утра силами пассажирско−автомобильных и железнодорожных паромов в обе стороны выполнено 10,5 рейсов", - говорится в сообщении Минтранса Крыма.
Из порта Керчь в порт Кавказ и обратно перевезено 2 082 пассажиров, 468 автомобилей, 70 железнодорожных вагонов.
По данным Росморречфлота, в Керченском проливе 4 сентября вводится штормовое предупреждение: во второй половине дня ожидается усиление ветра до 17 м/сек.

"Согласно прогнозу Росгидромета, 4 сентября ветер северный, северо-восточный 6-11 м/сек, порывы до 14 м/сек. Во второй половине дня 12-17 м/сек, местами кратковременный дождь, гроза. Видимость хорошая, высота волн 50-100 см, температура воздуха +26...28, температура воды в море +25...26 градусов", - сообщает ведомство.

При этом на накопительной парковке в поселке Ильич со стороны порта Кавказ скопилась очередь из 108 автомобилей. Паромов ожидает 105 грузовиков и три автобуса.
Всего с 17 июля, когда была возобновлена работа Керченской паромной переправы, перевезено 120 308 пассажиров, 26 587 автомобилей и 3 919 пассажирских автобусов.
С момента запуска морского сообщения 8 октября 2022 года по 4 сентября 2023 года через пролив в обе стороны перевезено 318 928 пассажиров и 187 055 грузовиков. Паромы выполнили 5 586 рейсов.
Минтранс Крыма напоминает, что в первую очередь через Керченскую паромную переправу переправляются организованные группы детей и рейсовые автобусы. Далее пускают грузовой транспорт с товарами первой необходимости.
Водители прочих заказных автобусов должны выбирать альтернативный сухопутный путь, либо самостоятельно организовывать транспортировку пассажиров по мультимодальной схеме "автобус – электричка – автобус".
Грузовой транспорт с неприоритетными грузами также следует круглосуточно по альтернативному сухопутному пути через новые регионы и пропускные пункты Джанкой, Армянск и Перекоп.
Через Крымский мост разрешено движение легковых автомобилей массой до 3 т. Кроме того, водители легкового транспорта могут воспользоваться альтернативной сухопутной дорогой через новые регионы.
Минтранс напоминает, что ежедневно с 21.00 до 05.00 работа Керченской паромной переправы приостанавливается. Водителей просят учитывать это при планировании своих маршрутов.
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