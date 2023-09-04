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Шторм в проливе: как работает Керченская переправа

Шторм в проливе: как работает Керченская переправа - РИА Новости Крым, 04.09.2023

Шторм в проливе: как работает Керченская переправа

Керченская паромная переправа в понедельник утром работает в штатном режиме. Однако после обеда в проливе ожидается ухудшение погоды – объявлено штормовое предупреждение.

2023-09-04T09:58

2023-09-04T09:58

2023-09-04T10:04

крым

керчь

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"За минувшие сутки по состоянию на 7.00 утра силами пассажирско−автомобильных и железнодорожных паромов в обе стороны выполнено 10,5 рейсов", - говорится в сообщении Минтранса Крыма.Из порта Керчь в порт Кавказ и обратно перевезено 2 082 пассажиров, 468 автомобилей, 70 железнодорожных вагонов.По данным Росморречфлота, в Керченском проливе 4 сентября вводится штормовое предупреждение: во второй половине дня ожидается усиление ветра до 17 м/сек.При этом на накопительной парковке в поселке Ильич со стороны порта Кавказ скопилась очередь из 108 автомобилей. Паромов ожидает 105 грузовиков и три автобуса. Всего с 17 июля, когда была возобновлена работа Керченской паромной переправы, перевезено 120 308 пассажиров, 26 587 автомобилей и 3 919 пассажирских автобусов.С момента запуска морского сообщения 8 октября 2022 года по 4 сентября 2023 года через пролив в обе стороны перевезено 318 928 пассажиров и 187 055 грузовиков. Паромы выполнили 5 586 рейсов.Минтранс Крыма напоминает, что в первую очередь через Керченскую паромную переправу переправляются организованные группы детей и рейсовые автобусы. Далее пускают грузовой транспорт с товарами первой необходимости.Водители прочих заказных автобусов должны выбирать альтернативный сухопутный путь, либо самостоятельно организовывать транспортировку пассажиров по мультимодальной схеме "автобус – электричка – автобус".Грузовой транспорт с неприоритетными грузами также следует круглосуточно по альтернативному сухопутному пути через новые регионы и пропускные пункты Джанкой, Армянск и Перекоп.Через Крымский мост разрешено движение легковых автомобилей массой до 3 т. Кроме того, водители легкового транспорта могут воспользоваться альтернативной сухопутной дорогой через новые регионы.Минтранс напоминает, что ежедневно с 21.00 до 05.00 работа Керченской паромной переправы приостанавливается. Водителей просят учитывать это при планировании своих маршрутов.Читайте также на РИА Новости Крым:На Крымском мосту очередь: сколько ждать проездаОбстановка на Крымском мосту на утро понедельникаАвтобусное сообщение между Крымом и Херсонской областью возобновлено

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