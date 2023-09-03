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Идеальный старт бархатного сезона: прогноз погоды в Крыму
Идеальный старт бархатного сезона: прогноз погоды в Крыму - РИА Новости Крым, 03.09.2023
Идеальный старт бархатного сезона: прогноз погоды в Крыму
Следующая неделя в Крыму стартует с дождливой погоды, местами пройдут грозы, однако температура воздуха по-прежнему будет штурмовать 30-градусную отметку. Об... РИА Новости Крым, 03.09.2023
2023-09-03T18:26
2023-09-03T18:26
2023-09-03T18:26
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен — РИА Новости Крым. Следующая неделя в Крыму стартует с дождливой погоды, местами пройдут грозы, однако температура воздуха по-прежнему будет штурмовать 30-градусную отметку. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.Ухудшение погодных условий будет кратковременным и уже со вторника на полуостров вновь вернется солнечная погода. Осадков до конца недели не прогнозируется."Идеальные погодные условия, это будет комфортный вход в бархатный сезон. В темное время суток температура воздуха составит +14…19 градусов, днем во вторник и среду +28…31 градус, а с четверга легкое понижение – до +24…29 градусов. При этом температура морской воды сохранится примерно на таком же уровне", - отметил специалист.По предварительным оценкам, в сентябре среднемесячная температура воздуха в Крыму на два градуса превысит климатическую норму, которая составляет в ночные часы +12,1, в дневные – 24 градуса тепла.Читайте также на РИА Новости Крым:Каким будет сентябрь в КрымуКрым ожидает рекордная жара из-за теплового взрыва в СахареВ Крыму объявлено новое штормовое предупреждение
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погода в крыму, центр погоды "фобос", евгений тишковец, крым, новости крыма, крымская погода, общество
Идеальный старт бархатного сезона: прогноз погоды в Крыму
ФОБОС: в Крыму на неделе до + 31 градуса, местами дожди и грозы
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен — РИА Новости Крым
. Следующая неделя в Крыму стартует с дождливой погоды, местами пройдут грозы, однако температура воздуха по-прежнему будет штурмовать 30-градусную отметку. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
сообщил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
"В понедельник на синоптической карте Крыма появится циклоническая депрессия. Ночью переменная облачность и без осадков, температура +15…20 градусов. А в дневные часы появятся кучево-дождевые облака, местами кратковременный дождь и гроза. Но температура при этом не изменится, ожидается +26…31 градус, что существенно выше нормы. Она для начала сентября составляет 25 градусов ", - рассказал он.
Ухудшение погодных условий будет кратковременным и уже со вторника на полуостров вновь вернется солнечная погода. Осадков до конца недели не прогнозируется.
"Идеальные погодные условия, это будет комфортный вход в бархатный сезон. В темное время суток температура воздуха составит +14…19 градусов, днем во вторник и среду +28…31 градус, а с четверга легкое понижение – до +24…29 градусов. При этом температура морской воды сохранится примерно на таком же уровне", - отметил специалист.
По предварительным оценкам, в сентябре среднемесячная температура воздуха в Крыму на два градуса превысит климатическую норму, которая составляет в ночные часы +12,1, в дневные – 24 градуса тепла.
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