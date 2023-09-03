https://crimea.ria.ru/20230903/idealnyy-start-barkhatnogo-sezona-prognoz-pogody-v-krymu-1131103295.html

Идеальный старт бархатного сезона: прогноз погоды в Крыму

Идеальный старт бархатного сезона: прогноз погоды в Крыму - РИА Новости Крым, 03.09.2023

Идеальный старт бархатного сезона: прогноз погоды в Крыму

Следующая неделя в Крыму стартует с дождливой погоды, местами пройдут грозы, однако температура воздуха по-прежнему будет штурмовать 30-градусную отметку. Об... РИА Новости Крым, 03.09.2023

2023-09-03T18:26

2023-09-03T18:26

2023-09-03T18:26

погода в крыму

радио "спутник в крыму"

центр погоды "фобос"

евгений тишковец

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новости крыма

крымская погода

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен — РИА Новости Крым. Следующая неделя в Крыму стартует с дождливой погоды, местами пройдут грозы, однако температура воздуха по-прежнему будет штурмовать 30-градусную отметку. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.Ухудшение погодных условий будет кратковременным и уже со вторника на полуостров вновь вернется солнечная погода. Осадков до конца недели не прогнозируется."Идеальные погодные условия, это будет комфортный вход в бархатный сезон. В темное время суток температура воздуха составит +14…19 градусов, днем во вторник и среду +28…31 градус, а с четверга легкое понижение – до +24…29 градусов. При этом температура морской воды сохранится примерно на таком же уровне", - отметил специалист.По предварительным оценкам, в сентябре среднемесячная температура воздуха в Крыму на два градуса превысит климатическую норму, которая составляет в ночные часы +12,1, в дневные – 24 градуса тепла.Читайте также на РИА Новости Крым:Каким будет сентябрь в КрымуКрым ожидает рекордная жара из-за теплового взрыва в СахареВ Крыму объявлено новое штормовое предупреждение

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

погода в крыму, центр погоды "фобос", евгений тишковец, крым, новости крыма, крымская погода, общество