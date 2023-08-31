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В Крыму объявлено новое штормовое предупреждение - РИА Новости Крым, 31.08.2023
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В Крыму объявлено новое штормовое предупреждение
В Крыму объявлено новое штормовое предупреждение - РИА Новости Крым, 31.08.2023
В Крыму объявлено новое штормовое предупреждение
Штормовое предупреждение о чрезвычайной пожарной опасности в Крыму продлено до 3 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС России. РИА Новости Крым, 31.08.2023
2023-08-31T09:37
2023-08-31T09:37
мчс крыма
новости крыма
пожар
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг — РИА Новости Крым. Штормовое предупреждение о чрезвычайной пожарной опасности в Крыму продлено до 3 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС России.Штормовое из-за опасной жары было объявлено с 29 августа на три дня, однако в четверг его продлили.С начала июля на территории всего полуострова действует особый противопожарный режим. В этот период строго запрещено разведение костров и проведение пожароопасных работ с использованием открытого огня в лесах, природных экосистемах и на прилегающих к ним территориях. Также нельзя палить сухую растительность и мусор.За нарушение правил пожарной безопасности грозит дисциплинарная, административная или уголовная ответственность.Читайте также на РИА Новости Крым:Грозы и жара: прогноз погоды в Крыму на финальную неделю летаЧрезвычайная пожарная опасность в Севастополе: никаких костровВ Крыму почти 20 часов тушили возгорание сухой растительности
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РИА Новости Крым
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мчс крыма, новости крыма, пожар, безопасность, стихия
В Крыму объявлено новое штормовое предупреждение

МЧС: в Крыму объявлено штормовое предупреждение на 1-3 сентября из-за пожарной опасности

09:37 31.08.2023
 
© РИА Новости . Игорь Агеенко / Перейти в фотобанкЛесной пожар
Лесной пожар - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
© РИА Новости . Игорь Агеенко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг — РИА Новости Крым. Штормовое предупреждение о чрезвычайной пожарной опасности в Крыму продлено до 3 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС России.
Штормовое из-за опасной жары было объявлено с 29 августа на три дня, однако в четверг его продлили.
"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 1-3 сентября в западных, южных, центральных, горных районах Крыма и в Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность", - говорится в Telegram-канале ведомства.
С начала июля на территории всего полуострова действует особый противопожарный режим. В этот период строго запрещено разведение костров и проведение пожароопасных работ с использованием открытого огня в лесах, природных экосистемах и на прилегающих к ним территориях. Также нельзя палить сухую растительность и мусор.
За нарушение правил пожарной безопасности грозит дисциплинарная, административная или уголовная ответственность.
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