https://crimea.ria.ru/20230831/v-krymu-obyavleno-novoe-shtormovoe-preduprezhdenie-1131062219.html

В Крыму объявлено новое штормовое предупреждение

В Крыму объявлено новое штормовое предупреждение - РИА Новости Крым, 31.08.2023

В Крыму объявлено новое штормовое предупреждение

Штормовое предупреждение о чрезвычайной пожарной опасности в Крыму продлено до 3 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС России. РИА Новости Крым, 31.08.2023

2023-08-31T09:37

2023-08-31T09:37

2023-08-31T09:37

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новости крыма

пожар

безопасность

стихия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг — РИА Новости Крым. Штормовое предупреждение о чрезвычайной пожарной опасности в Крыму продлено до 3 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС России.Штормовое из-за опасной жары было объявлено с 29 августа на три дня, однако в четверг его продлили.С начала июля на территории всего полуострова действует особый противопожарный режим. В этот период строго запрещено разведение костров и проведение пожароопасных работ с использованием открытого огня в лесах, природных экосистемах и на прилегающих к ним территориях. Также нельзя палить сухую растительность и мусор.За нарушение правил пожарной безопасности грозит дисциплинарная, административная или уголовная ответственность.Читайте также на РИА Новости Крым:Грозы и жара: прогноз погоды в Крыму на финальную неделю летаЧрезвычайная пожарная опасность в Севастополе: никаких костровВ Крыму почти 20 часов тушили возгорание сухой растительности

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс крыма, новости крыма, пожар, безопасность, стихия