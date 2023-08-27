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Грозы и жара: прогноз погоды в Крыму на финальную неделю лета - РИА Новости Крым, 27.08.2023
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Грозы и жара: прогноз погоды в Крыму на финальную неделю лета
Грозы и жара: прогноз погоды в Крыму на финальную неделю лета - РИА Новости Крым, 27.08.2023
Грозы и жара: прогноз погоды в Крыму на финальную неделю лета
В Крыму на предстоящей неделе прогнозируется до +35 градусов, местами возможны грозы, однако первый осенний день полуостров встретит солнечной и жаркой погодой. РИА Новости Крым, 27.08.2023
2023-08-27T16:37
2023-08-27T17:43
радио "спутник в крыму"
центр погоды "фобос"
евгений тишковец
погода в крыму
крымская погода
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг - РИА Новости Крым. В Крыму на предстоящей неделе прогнозируется до +35 градусов, местами возможны грозы, однако первый осенний день полуостров встретит солнечной и жаркой погодой. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.А начиная со среды полуостров вновь попадет под антициклон, осадки маловероятны."Ночью +15…20 градусов, днем в среду +29…34, в четверг +30…35 градусов. В пятницу, 1 сентября, ожидается солнечная погода. В ночные часы до +22, днем +27…32 градуса", - отметил он.В начале сентября погода также будет радовать крымчан и гостей полуострова теплом и солнцем. Морская вода прогрелась до 25 градусов, поэтому купальный сезон в Крыму продолжится как минимум до конца первого осеннего месяца, считает Тишковец."Купальный сезон, по всей видимости, продлится до конца сентября или даже до начала октября, потому что море аккумулировало колоссальное количество тепла. И температура воздуха этим летом достаточно высокая, поэтому запасы тепла будут сохраняться еще месяц", - заключил он.Читайте также на РИА Новости Крым:Каким будет сентябрь в КрымуКрым ожидает рекордная жара из-за теплового взрыва в СахареКаким будет бархатный сезон в Крыму – ФОБОС
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РИА Новости Крым
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центр погоды "фобос", евгений тишковец, погода в крыму, крымская погода, новости крыма, общество
Грозы и жара: прогноз погоды в Крыму на финальную неделю лета

ФОБОС: в Крыму на неделе до + 35 градусов, местами возможны грозы

16:37 27.08.2023 (обновлено: 17:43 27.08.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевФоросский пляж
Форосский пляж - РИА Новости, 1920, 27.08.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг - РИА Новости Крым. В Крыму на предстоящей неделе прогнозируется до +35 градусов, местами возможны грозы, однако первый осенний день полуостров встретит солнечной и жаркой погодой. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
"В понедельник и вторник на погоде в Крыму скажется слабое влияние циклона. В небе могут появиться облака, местами прогремят грозы. В темное время суток +16…21 градус. Днем в понедельник +31…36, во вторник +29…34 градуса. Это два дня на неделе, которые могут локально подпортить погоду", - рассказал он.
А начиная со среды полуостров вновь попадет под антициклон, осадки маловероятны.
"Ночью +15…20 градусов, днем в среду +29…34, в четверг +30…35 градусов. В пятницу, 1 сентября, ожидается солнечная погода. В ночные часы до +22, днем +27…32 градуса", - отметил он.
В начале сентября погода также будет радовать крымчан и гостей полуострова теплом и солнцем. Морская вода прогрелась до 25 градусов, поэтому купальный сезон в Крыму продолжится как минимум до конца первого осеннего месяца, считает Тишковец.
"Купальный сезон, по всей видимости, продлится до конца сентября или даже до начала октября, потому что море аккумулировало колоссальное количество тепла. И температура воздуха этим летом достаточно высокая, поэтому запасы тепла будут сохраняться еще месяц", - заключил он.
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