https://crimea.ria.ru/20230827/grozy-i-zhara-prognoz-pogody-na-finalnuyu-nedelyu-leta-1130947911.html

Грозы и жара: прогноз погоды в Крыму на финальную неделю лета

Грозы и жара: прогноз погоды в Крыму на финальную неделю лета - РИА Новости Крым, 27.08.2023

Грозы и жара: прогноз погоды в Крыму на финальную неделю лета

В Крыму на предстоящей неделе прогнозируется до +35 градусов, местами возможны грозы, однако первый осенний день полуостров встретит солнечной и жаркой погодой. РИА Новости Крым, 27.08.2023

2023-08-27T16:37

2023-08-27T16:37

2023-08-27T17:43

радио "спутник в крыму"

центр погоды "фобос"

евгений тишковец

погода в крыму

крымская погода

новости крыма

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг - РИА Новости Крым. В Крыму на предстоящей неделе прогнозируется до +35 градусов, местами возможны грозы, однако первый осенний день полуостров встретит солнечной и жаркой погодой. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.А начиная со среды полуостров вновь попадет под антициклон, осадки маловероятны."Ночью +15…20 градусов, днем в среду +29…34, в четверг +30…35 градусов. В пятницу, 1 сентября, ожидается солнечная погода. В ночные часы до +22, днем +27…32 градуса", - отметил он.В начале сентября погода также будет радовать крымчан и гостей полуострова теплом и солнцем. Морская вода прогрелась до 25 градусов, поэтому купальный сезон в Крыму продолжится как минимум до конца первого осеннего месяца, считает Тишковец."Купальный сезон, по всей видимости, продлится до конца сентября или даже до начала октября, потому что море аккумулировало колоссальное количество тепла. И температура воздуха этим летом достаточно высокая, поэтому запасы тепла будут сохраняться еще месяц", - заключил он.Читайте также на РИА Новости Крым:Каким будет сентябрь в КрымуКрым ожидает рекордная жара из-за теплового взрыва в СахареКаким будет бархатный сезон в Крыму – ФОБОС

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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