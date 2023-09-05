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Похолодание в Крыму: какой будет погода в ближайшие дни - РИА Новости Крым, 05.09.2023
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Похолодание в Крыму: какой будет погода в ближайшие дни
Похолодание в Крыму: какой будет погода в ближайшие дни - РИА Новости Крым, 05.09.2023
Похолодание в Крыму: какой будет погода в ближайшие дни
В Крыму ожидается постепенное понижение температуры воздуха. Об этом РИА Новости Крым рассказала начальник регионального гидрометцентра Татьяна Любецкая. РИА Новости Крым, 05.09.2023
2023-09-05T13:46
2023-09-05T13:46
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен - РИА Новости Крым. В Крыму ожидается постепенное понижение температуры воздуха. Об этом РИА Новости Крым рассказала начальник регионального гидрометцентра Татьяна Любецкая.По ее словам, в Крыму пришло время бархатного сезона: днем приятное тепло, ночью освежающая прохлада. Во вторник, 5 сентября, небольшие осадки закончатся, после обеда выглянет солнце.6 – 7 сентября ожидается переменная облачность без осадков. Ветер северо-восточный 9-14 м/с. Ночью +21 градус, днем +23...28 градусов.А вот 8, 9 и 10 сентября холодный фронтальный раздел принесет дальнейшее понижение температуры воздуха, но осадков при этом не вызовет. Ночные температуры понизятся до +11...16 градусов, на побережье до +19. Днем еще будет +21...26 градусов. Поэтому, по словам начальника регионального гидрометцентра, говорить, что наступила осень, пока рано. Морская вода очень теплая: +25...26 градусов, в Азовском море +24 градуса. По предварительным расчетам, на следующей неделе будет достаточно высокая температура."Курортный сезон продолжается. Атмосферное давление во вторник - 746 мм рт. ст.. Днем раньше в это же время было 743 мм рт. ст. Оно сейчас в пределах нормы. Подросло совсем немного. Возможно, гипертоники могут это ощутить. Но, скорее, плохое самочувствие – это психосоматика", - отметила Любцекая.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему морская вода у Крыма не прогреется до кубанских температурКогда спадет жара в КрымуЖара в Крыму: был ли побит рекорд
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Похолодание в Крыму: какой будет погода в ближайшие дни

В Крыму незначительно похолодает - гидрометцентр

13:46 05.09.2023
 
© РИА Новости КрымОсень в Крыму
Осень в Крыму - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
© РИА Новости Крым
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Анна Карпенко
Анна Карпенко
Корреспондент
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен - РИА Новости Крым. В Крыму ожидается постепенное понижение температуры воздуха. Об этом РИА Новости Крым рассказала начальник регионального гидрометцентра Татьяна Любецкая.
"Тропические воздушные массы, определяющие в августе жаркую погоду, покинут территорию полуострова, уступив место воздуху умеренных широт", - сказала Любецкая.
По ее словам, в Крыму пришло время бархатного сезона: днем приятное тепло, ночью освежающая прохлада. Во вторник, 5 сентября, небольшие осадки закончатся, после обеда выглянет солнце.
6 – 7 сентября ожидается переменная облачность без осадков. Ветер северо-восточный 9-14 м/с. Ночью +21 градус, днем +23...28 градусов.
А вот 8, 9 и 10 сентября холодный фронтальный раздел принесет дальнейшее понижение температуры воздуха, но осадков при этом не вызовет. Ночные температуры понизятся до +11...16 градусов, на побережье до +19. Днем еще будет +21...26 градусов. Поэтому, по словам начальника регионального гидрометцентра, говорить, что наступила осень, пока рано.
Морская вода очень теплая: +25...26 градусов, в Азовском море +24 градуса. По предварительным расчетам, на следующей неделе будет достаточно высокая температура.
"Курортный сезон продолжается. Атмосферное давление во вторник - 746 мм рт. ст.. Днем раньше в это же время было 743 мм рт. ст. Оно сейчас в пределах нормы. Подросло совсем немного. Возможно, гипертоники могут это ощутить. Но, скорее, плохое самочувствие – это психосоматика", - отметила Любцекая.
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