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Похолодание в Крыму: какой будет погода в ближайшие дни

Похолодание в Крыму: какой будет погода в ближайшие дни - РИА Новости Крым, 05.09.2023

Похолодание в Крыму: какой будет погода в ближайшие дни

В Крыму ожидается постепенное понижение температуры воздуха. Об этом РИА Новости Крым рассказала начальник регионального гидрометцентра Татьяна Любецкая. РИА Новости Крым, 05.09.2023

2023-09-05T13:46

2023-09-05T13:46

2023-09-05T13:46

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен - РИА Новости Крым. В Крыму ожидается постепенное понижение температуры воздуха. Об этом РИА Новости Крым рассказала начальник регионального гидрометцентра Татьяна Любецкая.По ее словам, в Крыму пришло время бархатного сезона: днем приятное тепло, ночью освежающая прохлада. Во вторник, 5 сентября, небольшие осадки закончатся, после обеда выглянет солнце.6 – 7 сентября ожидается переменная облачность без осадков. Ветер северо-восточный 9-14 м/с. Ночью +21 градус, днем +23...28 градусов.А вот 8, 9 и 10 сентября холодный фронтальный раздел принесет дальнейшее понижение температуры воздуха, но осадков при этом не вызовет. Ночные температуры понизятся до +11...16 градусов, на побережье до +19. Днем еще будет +21...26 градусов. Поэтому, по словам начальника регионального гидрометцентра, говорить, что наступила осень, пока рано. Морская вода очень теплая: +25...26 градусов, в Азовском море +24 градуса. По предварительным расчетам, на следующей неделе будет достаточно высокая температура."Курортный сезон продолжается. Атмосферное давление во вторник - 746 мм рт. ст.. Днем раньше в это же время было 743 мм рт. ст. Оно сейчас в пределах нормы. Подросло совсем немного. Возможно, гипертоники могут это ощутить. Но, скорее, плохое самочувствие – это психосоматика", - отметила Любцекая.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему морская вода у Крыма не прогреется до кубанских температурКогда спадет жара в КрымуЖара в Крыму: был ли побит рекорд

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2023

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Анна Карпенко https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/0e/1130717879_154:56:724:626_100x100_80_0_0_309edb5db76c2520a54870b100d111c0.jpg.webp

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